Spieler fordert Geld für seinen Mod, dabei verdient Valve keinen Cent am neuen Shooter auf Steam

Deadlock ist das neueste Spiel von Valve auf Steam. Derzeit befindet sich der Shooter in einer geschlossenen Testphase, doch das hat den Modder nicht aufgehalten, Geld damit zu verdienen.

Was verkauft der Modder? Der X-User und Deadlock-Modder hat zusammen mit einem anderen Modder einen eigenen Skin für einen der 38 Helden, Warden, erstellt. Dazu gehören nicht nur ein neues Aussehen, sondern auch neue Icons oder Effekte für Fähigkeiten. Das Problem ist jedoch, dass der User für den inoffiziellen Skin 20 Dollar (umgerechnet ca. 17 Euro) verlangt.

Nach einiger Kritik der Community ist der Modder mit dem Preis nach unten gegangen und verlangt nun nur noch 10 Dollar für den Skin.

Was verdient Valve an Deadlock? Der Shooter ist derzeit kostenlos. Spieler können von anderen Spielern über Steam eingeladen werden und somit ohne Kosten an der Testphase teilnehmen. Auch in Deadlock selbst gibt es derzeit keine Möglichkeiten, Geld auszugeben.

Der Verkauf ist laut der Community illegal

Was sagt die Community zu der Mod? Viele Deadlock-Spieler halten es für verrückt, einen inoffiziellen Skin für Echtgeld anzubieten, obwohl das Spiel selbst kostenlos ist und die Entwickler kein Geld damit verdienen.

Zusätzlich machen einige Spieler darauf aufmerksam, dass das Anbieten von bezahlten Mods illegal sei. Der Reddit-User PalmIdentity beschreibt die Situation wie folgt:

Wenn es ein vollständig eigenes Modell ist und nicht so aufbereitet wurde, dass es direkt ohne weitere Anpassungen mit Deadlock funktioniert, dann ist es legal. Dann verkaufst du einfach ein 3D-Modell. Aber das hier ist nur eine weitere Version eines Charakters, der Valve gehört, also fällt das stattdessen unter Urheberrecht und den Schutz geistigen Eigentums. Wenn es ein eigener Originalcharakter, Marden, wäre, dann wäre das in Ordnung.

Zur bezahlten Mod hat sich Valve selbst noch nicht geäußert (Stand: 04. April 2026, um 15:10 Uhr).

Sind Mods generell in Deadlock erlaubt? Ja, allgemein sind Mods erlaubt, wenn sie keinen spielerischen Vorteil geben. Wir haben euch bereits eine Anleitung erstellt, wie Mods installiert werden und welche die besten der Community sind.

Deadlock erreicht mit jedem großen Update einen neuen Anstieg an Spielern. Seit dem „Old Gods, New Blood“-Update sind die Zahlen auf bis zu 100.000 Spieler gleichzeitig gestiegen.

Auch für MeinMMO-Autor Nico gilt Deadlock als eines der besten kompetitiven Spiele überhaupt und er ist der Meinung, dass es ein Meisterwerk wird: Ich habe schon vor Release über 1.000 Stunden in den neuen Shooter von Valve auf Steam gesteckt und sage: Das wird ein Meisterwerk