In 11.000 Stunden probierte ich über 330 MOBA-Helden aus und für mich ist klar: Valves neuer Hit auf Steam hat die besten

Deadlock ist der neue Hit von Valve auf Steam. Der MOBA-Shooter befindet sich noch in einer geschlossenen Testphase und hat im Januar 2026 ein großes Update erhalten. Als Teil des Updates wurden 6 komplett neue Helden veröffentlicht, die für MeinMMO-Autor Nico zu den besten des ganzen Genres gehören.

Seit über 13 Jahren spiele ich jetzt MOBAs. Mit den Anfängen in Dota 2 und späteren Versuchen in League of Legends sammelte ich über 10.000 Stunden an Erfahrung.

Im August 2024 war es schließlich so weit und ich erhielt meinen Zugang zu Deadlock. Seitdem habe ich schon über 1.200 Stunden damit verbracht und spiele fast täglich mit großer Begeisterung. Für mich ist Deadlock ein Meisterwerk.

Das wohl wichtigste Element eines MOBAs sind die verschiedenen Helden. Deadlock hat mit dem „Old Gods New Blood“-Update gleich 6 neue Charaktere erhalten, wovon der letzte am 12. Februar veröffentlicht wurde. In den unzähligen Stunden mit verschiedenen MOBAs probierte ich über 330 Charaktere aus, und für mich steht jetzt fest: Deadlock hat die besten.

Vom Priester mit drei Waffen bis zum Einhornmädchen

Ein riesiger Pluspunkt für Deadlock ist das Setting und die Welt. Deadlock spielt in einer alternativen Welt, in der ein Naturereignis namens „Der Maelstrom“ das Tor zwischen unserer und der Welt der Geister und Dämonen geöffnet hat.

Im New York der 1940er Jahre streifen demnach die unterschiedlichsten Kreaturen und Menschen durch die Gassen der riesigen Stadt. Jeder von ihnen ist einzigartig, wie das Einhornmädchen Celeste oder Venator, ein Priester, der in Gottes Auftrag jedes Monster mit seinen drei Waffen vernichten möchte.

Die 6 neuen Helden von Deadlock

Das gesamte Setting von Deadlock fühlt sich einfach frisch an und ist etwas, das ich so noch nicht erlebt habe. Auch die Lore wird von Valve stark ausgearbeitet, denn jeder Charakter hat einen Grund, weshalb er beim Ritual, also einer Runde von Deadlock, teilnimmt.

Deadlock hat eine Dimension mehr

Der nächste große Pluspunkt für Deadlock ist das vertikale Spielprinzip. Während Dota 2 oder LoL mit einer ISO-Perspektive auskommen müssen und auf horizontales Gameplay angewiesen sind, hat Deadlock eine weitere Dimension zur Verfügung. Und das ist ein riesiger Vorteil für das Spielprinzip der meisten Helden.

Bleiben wir beim neuen Helden Celeste. Sie hat die Besonderheit, dass sie langsamer fällt und in der Luft besser manövrieren kann. Auch mit ihren Fähigkeiten kann sie etwas durch die Luft gleiten und ihre Gegner von oben herab mit diesen angreifen.

Durch die dritte Dimension hat Deadlock deutlich mehr Möglichkeiten, Helden zu entwerfen, die sich frisch anfühlen und einen einzigartigen Spielstil verfolgen.

Lieber extrem mobil oder doch statisch?

In Deadlock gibt es bisher 38 verschiedene Charaktere und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit den fast 130 aus Dota 2 oder den über 170 aus LoL. Allerdings bin ich der Meinung, dass Valve durch ihre jahrelange Erfahrung mit MOBA-Helden und den verfügbaren Mechaniken von Deadlock, die mit Abstand interessantesten Helden erschaffen.

Besonders die neuen 6 springen mit ihren stark unterschiedlichen Spielstilen sofort ins Auge:

Apollo ist ein extrem mobiler Fechter und gleichzeitig ein starker Teamfighter.

Venator ist eher träge, hat keine Fähigkeit für Bewegung und vertraut auf sein reichliches Waffenarsenal.

Rem ist der neue Supporter und der erste richtige kleine Held, der die Tunnelsysteme unter der Karte benutzen kann. Auch sein Spielstil ist eine herrliche Abwechslung zu all den anderen MOBA-Charakteren, die ich kenne.

Graves, die Nekromantin, spielt sich sehr statisch und vertraut auf ihre Zombiearmee, sobald sie einen großen Grabstein platziert, um den sie herumspielen möchte.

Silver ist eine weitere Besonderheit. Sie startet den Kampf als Mensch, der leicht verletzlich ist, und beendet ihn im besten Fall als starken Werwolf, der es mit dem gesamten gegnerischen Team aufgenommen hat.

Und zu guter Letzt natürlich Celeste, die durch die Luft fliegt und mehrere Fähigkeiten herunterregnen lässt.

Natürlich haben andere MOBAs ebenfalls tolle Charaktere mit besonderen Spielstilen. Allerdings lädt Deadlock zu gänzlich neuen Spielstilen ein, indem es die Systeme wie Bewegung oder Items perfekt mit den Fähigkeiten der Deadlock-Helden kombiniert.

