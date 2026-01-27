Valves MOBA-Shooter verdoppelt sich auf Steam dank eines neuen Helden, und das ist nur der Anfang

2 Min. Nico Scheibel
Valves MOBA-Shooter verdoppelt sich auf Steam dank eines neuen Helden, und das ist nur der Anfang

Der MOBA-Shooter Deadlock hat auf Steam ein riesiges Update erhalten. Ein wichtiger Teil davon sind die 6 neuen Helden, die Valve nach und nach veröffentlicht. Mit dem Release des ersten Helden haben sich die Spielerzahlen verdoppelt.

Wie sehen die Spielerzahlen aus? Deadlock befindet sich noch in einer geschlossenen Testphase. Im August 2024 wurden die Regeln, die bestimmt haben, was von Deadlock gezeigt werden durfte, gelockert, und der neue MOBA-Shooter von Valve konnte über 170.000 Spieler gleichzeitig anlocken.

Seitdem sind die Zahlen deutlich gesunken und lagen vor dem riesigen Update „Old Gods, New Blood“ am 22. Januar zu Höchstzeiten bei gerade einmal 24.000 Spielern. Mit dem Update ist der tägliche Höchststand gleichzeitig aktiver Spieler wieder auf ca. 50.000-60.000 gestiegen.

Mit dem ersten neuen Helden Rem, der am späten Abend des 26. Januars veröffentlicht wurde, haben sogar noch mehr Interessierte das Spiel gestartet und konnten die zeitgleich aktiven Spielerzahlen auf fast 100.000 katapultieren (Steamdb.com).

Doch das ist nur der Anfang vom neuen Update, denn insgesamt warten noch 5 weitere Helden darauf, veröffentlicht zu werden. Der Letzte von ihnen wird am 12. Februar erscheinen.

Das ist Deadlock – Der neue MOBA-Shooter von Valve
Der erste neue Held ist ein kleines, schläfriges Eulenwesen

Wer ist Rem? Rem ist ein kleines Eulenwesen und läuft mit einer Nachtkerze und einem Kopfkissen bewaffnet durch die Straßen von New York. Das Kissen kann er auf seine Gegner werfen, um Schaden zu verursachen, und ein kleiner Powernap auf der Schulter seiner Teammitglieder heilt beide.

Durch seine kleinen Helfer ist Rem in der Lage, Verbündete zu unterstützen und verschiedene Ziele auf der Karte für sich zu beanspruchen. Sollte es Schlafenszeit sein, zumindest laut Rem, kommt seine Ultimate ins Spiel und lässt jeden Gegner einschlafen, der in seinem Blick gefangen ist.

In unserer Übersicht aller 33 Charaktere von Deadlock könnt ihr euch die Fähigkeiten etwas genauer anschauen.

Hat Rem weitere Besonderheiten? Ja, mit dem „Old Gods, New Blood“-Update wurde ein Tunnelsystem unter der Karte von Deadlock eingeführt. Diese Gänge konnten bis zum Release von Rem nur von einem bestimmten Helden mithilfe einer Katzengestalt erreicht werden. Jetzt gibt es mit Rem den ersten richtigen kleinen Helden, der vom Tunnelsystem profitiert.

Mehr zu Deadlock
Deadlock: Alle 33 Charaktere in der Übersicht
von Christos Tsogos
Selbst nach 1.000 Stunden schafft es Deadlock mich zu überraschen: Der neue Modus ist besser als ich dachte
von Nico Scheibel
Valve wollte wohl heimlich ein Update für ihren MOBA-Shooter auf Steam bringen, doch ihr Hunger auf Pizza hat sie verraten
von Nico Scheibel

Mit dem neuen Update ist auch ein neuer Spielmodus zu Deadlock gekommen. Street Brawl ist ein schnelles Gefecht über mehrere Runden. Obwohl MeinMMO-Autor Nico lieber die klassische MOBA-Erfahrung hat, spielt er den Modus richtig gerne: Selbst nach 1.000 Stunden schafft es Deadlock mich zu überraschen: Der neue Modus ist besser als ich dachte

Quelle(n): store.steampowered.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
