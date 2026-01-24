Das neue Update für Valves Shooter ist endlich da. Deadlock bekommt ordentliche Änderungen und einen neuen Spielmodus, mit dem MeinMMO-Autor Nico schon viel Spaß hatte und noch haben wird.

Was ist im Update neu? Wir haben euch bereits ausführlich vorgestellt, was im neuen Update für Deadlock alles hinzugefügt wurde. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung:

Streetbrawl ist ein neuer Modus

6 neue Helden werden über die nächsten 3 Wochen veröffentlicht

Viele Änderungen an der Karte

Verbesserungen des User-Interface

Neue Auswertung am Ende einer Runde, der den MVP des Matches anzeigt

2 neue Items

Alle Neuerungen wurden auch von Valve auf der offiziellen Website für Deadlock veröffentlicht.

Streetbrawl bringt eine spaßige Alternative zu der klassischen Deadlock-Runde

Was ist der neue Modus? Während in einem klassischen Match in Deadlock jeweils 6 Spieler gegeneinander antreten, treffen in Streetbrawl pro Team nur 4 Helden aufeinander. Auch die Karte wird nicht vollständig genutzt, sondern jeweils nur eine der drei Lanes.

Streetbrawl wird in kurzen Runden gespielt, die durchschnittlich 3 Minuten lang sind. Das Ziel einer Runde ist es, den ersten Turm der Gegner zu zerstören. Danach startet die nächste Runde und das solange, bis ein Team zuerst drei Runden gewonnen hat. Das Team, welches kurz vor dem Sieg des gesamten Matches steht, muss statt des ersten Turmes den zweiten zerstören, der um einiges stärker ist.

Am Anfang jeder Runde erhält jeder Spieler einige Skillpunkte um die Fähigkeiten zu leveln und einige Items. Ihr wählt dabei so lange ein Item aus jeweils drei Möglichkeiten, bis ihr insgesamt drei Items habt. Heißt, in Runde 1 habt ihr drei Items, in Runde 2 dann sechs und immer so weiter.

So sieht die Item-Auswahl am Anfang einer Runde aus

Besonders um neue Helden zu testen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Deadlock gespielt wird, ist der neue Modus hervorragend. Auch MeinMMO-Autor Nico ist dem neuen Modus verfallen.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autor Nico spielt seit 13 Jahren MOBAs. Angefangen mit Dota 2 und später auch League of Legends, entdeckte er im Jahr 2024 Deadlock und steckt seitdem viel Zeit in den neuen Shooter von Valve.

Streetbrawl ist grandios, obwohl ich lieber schwitze

Was ist so besonders an Streetbrawl? Ich habe in Deadlock bereits mehr als 1.000 Stunden verbracht und empfinde es als Meisterwerk. Auch mit dem neuen Update werde ich wieder viele Stunden in New York unterwegs sein, denn am liebsten spiele ich den klassischen Modus, da ich das kompetitive Gefühl liebe und mich gerne verbessere. Heutzutage würde man auch sagen: Ich schwitze einfach gerne.

Doch Streetbrawl hat etwas Besonderes: Das Item-System zwingt mich aus der Komfortzone meiner Lieblingshelden.

Warum gefällt mir das Item-System so gut? Wie bereits geschrieben, wählt ihr am Anfang einer Runde jeweils drei Items aus. Da die möglichen Items aus denen gewählt wird zufällig sind, muss auch ein Charakter, mit dem ich schon hunderte Runden gedreht habe, anders gespielt werden.

In meinen bisherigen Matches von Streetbrawl lernte ich starke, aber auch lustige neue Builds kennen und wurde durch die Kombinationen immer wieder überrascht. Auch die intensiven Kämpfe der acht Teilnehmer machen richtig Spaß und ich muss überlegen, welche Items gegen die aktuellen Gegner am besten sind. Streetbrawl fordert mich einfach auf eine ganz eigene Art und Weise.

Schon im Jahr 2025 hat sich Deadlock ordentlich verändert. Neben 10 neuen Helden wurde die komplette Karte überarbeitet und ein großes Update aller Items sorgte für eine Menge Chaos. All diese Updates haben neuen Schwung zu Deadlock gebracht, allerdings ist es noch immer in einer geschlossenen Testphase: Valve hat 2025 seinen neuen Shooter auf Steam massiv verändert, doch das größte Problem besteht weiterhin