Deadlock Einsteiger-Guide: 10 Tipps, die euch sofort besser machen

Obwohl Deadlock sich noch immer in der Test- und Entwicklungsphase befindet und nur auf Einladung spielbar ist, hat es schon zahlreiche Fans. Das Spiel sieht zwar aus wie ein Shooter, spielt sich aber ganz anders. MeinMMO erklärt, worauf ihr achten müsst, wenn ihr besser werden wollt.

Im Moment könnt ihr den neuen Steam-Hit lediglich auf Einladung spielen. Es ist allerdings relativ leicht, an eine Einladung zu Deadlock zu kommen. Entsprechend beliebt ist das neue Spiel sowohl unter Spielern als auch unter Streamern wie shroud.

Der vielleicht wichtigste Tipp gleich vorweg: Deadlock ist ein MOBA und kein Shooter – oder genauer: ein MOBA mit Shooter-Gameplay. Denn ihr müsst zwar durchaus gut zielen können, das eigentliche Spielprinzip ist aber das von LoL und Co.:

Ihr spielt einen von mehreren unterschiedlichen Helden mit einzigartigen Fähigkeiten.

Auf drei „Lanes“ tötet ihr NPC-Gegner und kämpft gegen andere Spieler.

Dabei farmt ihr „Seelen“, die Währung, und levelt.

Mit Skillpunkten und Seelen kauft und verbessert ihr Skills und Items, die euren Charakter stärken.

Ziel ist es, die Gebäude auf den Lanes zu zerstören und am Ende den Patron der Gegner zu vernichten.

Damit ihr euch in dem Spiel besser zurechtfindet, haben wir hier einige Tipps für euch zusammengestellt, die vor allem Einsteigern in Deadlock helfen. Die Tipps kommen von Experten-Seiten wie mobalytics sowie von unseren MOBA-Experten aus dem MeinMMO-Team.

Update vom 11. Februar 2026: Wir haben einen neuen Tipp ergänzt und die anderen aktualisiert.

Tipp 1: Lest die Anzeigen auf eurem Bildschirm richtig

Euer Interface, oder HUD (kurz für: Heads-Up-Display), besteht aus mehreren Elementen, die euch wichtige Informationen liefern können. Die wichtigsten Anzeigen sind für euer Leben, eure Ausdauer (Stamina), die Munition und die Menge der gesammelten Seelen.

Ausdauer wird über die weißen Balken direkt neben eurem Fadenkreuz dargestellt. Sie bestimmt, ob ihr gerade ausweichen oder einen Doppelsprung durchführen könnt. Kommt ihr in ein Feuergefecht, braucht ihr diese Information unbedingt – genau wie die Menge an Munition, logischerweise.

Was viele allerdings vermutlich übersehen, ist die kleine Flasche links neben eurer Lebens-Anzeige. Diese füllt sich langsam, wenn ihr Seelen sammelt und zeigt das aktuelle Level an. In Deadlock werden sie Gaben (Boons) genannt. Jede Gabe (Level) gewährt eurem Helden gewisse Vorteile, wie Kugelschaden, Nahkampfschaden, Magiekraft oder Leben. Zudem erhaltet ihr mit fast jeder Gabe Fähigkeitspunkte, um eure Skills aufzuwerten. Ein bestimmter Wert von Gaben lässt euch schließlich neue Fähigkeiten erlernen.

Ein Druck auf Tab gibt euch weitere Infos zu eurem Helden

Tipp 2: Lernt die Items

Jetzt kommt der mühselige Teil. An jedem noch aktiven Wächter (erster Turm) eurer Seite, in eurer Basis und jeweils zwischen den Lanes gibt es einen Shop, in dem ihr Seelen gegen Items eintauschen könnt.

Die Items sind in 4 Tiers aufgeteilt, welche den Preis und die erhaltenen Grundwerte ihrer Kategorie erhöhen. Es gibt Tier 1 (800 Seelen), Tier 2 (1.600 Seelen), Tier 3 (3.200 Seelen) und Tier 4 (6.400 Seelen).

Jedes Item gibt außerdem einen Bonus, der abhängig von der Kategorie ist. Für orange-farbene Items erhaltet ihr Waffenschaden, Leben durch grüne Items und Magiekraft durch violette. Zu Beginn ist es ausreichend, wenn ihr den empfohlenen Build spielt.

Ihr solltet aber dennoch genau durchlesen, was die Items eigentlich bewirken. Nur so wisst ihr, auf welche Weise euer Held gerade stärker geworden ist und welche Möglichkeiten euch offen stehen.

Wollt ihr euch wirklich von anderen Spielern abheben, lernt ihr alle Items und ihre Effekte. So könnt ihr nicht nur eigene Builds bauen, sondern wisst auch genau, wie ihr einen Gegner kontert. Wenn ihr euch im Versteck befindet, drückt die Taste „B“, um in den Shop zu gelangen, in dem ihr jedes Item in Ruhe anschauen könnt.

Hier seht ihr die verschiedenen Items von Deadlock in ihren Kategorien:

Tipp 3: Hindert eure Gegner am Farmen

Ähnlich wie in DotA könnt ihr eure Gegner in Deadlock daran hindern, Seelen zu bekommen. Stirbt ein Minion, erhaltet ihr die Hälfte der Seelen sofort und die andere Hälfte schwebt in einer Kugel aus dem Minion heraus. Standardmäßig sind Kugeln mit Seelen, die euch zugutekommen, türkis und gegnerische sind orange.

Feuert ihr auf eine eurer Kugeln, bekommt ihr die restlichen Seelen. Schießt ihr auf die gegnerischen Kugeln, erhaltet ihr ebenfalls Seelen und verhindert so, dass euer Gegner sie bekommt. Dadurch ist es möglich, auf der Lane einen Seelenvorteil zu erreichen.

Mit eurem Partner auf der Lane, könnt ihr euch absprechen, damit einer von euch grundsätzlich die Seelen „sichert“, während der andere versucht, den Gegner zu sabotieren.

Tipp 4: Beachtet den Powerspike bei 4.800 Seelen

Mit einem kleinen Patch im November 2025 wurden massive Änderungen vorgenommen. Eine davon ist der Investment-Bonus. Diesen Bonus erhaltet ihr, sobald Items im Wert von 4.800 Seelen einer Kategorie gekauft wurden.

Was macht der Bonus genau? Der Investment-Bonus gibt euch einen Powerspike der jeweiligen Kategorie (Waffe, Magie und Vitalität). Habt ihr beispielsweise 4.800 Seelen für Waffenitems ausgegeben, erhöht sich euer Waffenschaden um eine nicht zu verachtende Menge. Bei Magieitems ist es dementsprechend euer Magiewert und bei Items für Vitalität erhaltet ihr deutlich mehr Leben.

Tipp 5: Lernt, was jeder Held kann

In Deadlock gibt es 37 verschiedene Helden, die allesamt einzigartige Fähigkeiten haben. Ihr müsst nicht im Detail jeden Helden spielen können oder wissen, wie sich seine Fähigkeiten im Spielverlauf ändern.

Was ihr allerdings wissen solltet, ist, was ein Held grundsätzlich kann. Sobald ihr die Helden ungefähr draufhabt, könnt ihr um sie herumspielen, sollten sie euch Probleme bereiten. So werdet ihr weniger gekontert und könnt mit euren eigenen Helden besser werden.

Ihr findet hier auf MeinMMO unsere Übersicht aller Charaktere, in der wir euch zeigen, was die verschiedenen Helden können. Alternativ könnt ihr euch die Helden im Versteck anschauen, indem ihr die Taste „ESC“ drückt und dann auf „Held wechseln“ klickt.

Die Heldenauswahl von Deadlock

Tipp 6: Lernt die Map

Die Karte von Deadlock besteht nicht nur aus den drei Lanes, sondern auch aus vielen Bereichen dazwischen. Wenn ihr euch in den Straßen orientieren könnt, habt ihr einen großen Vorteil gegenüber euren Gegnern:

An vielen Stellen gibt es neutrale „Camps“, die ihr für Seelen erledigen könnt, wenn es gerade zu gefährlich ist, tiefer ins Feindgebiet einzudringen.

Wenn ihr Kisten zerstört, findet ihr manchmal Seelen, die sich im Verlauf der Runde erhöhen.

Genau wie Kisten könnt ihr auch Vasen zerstören. Diese geben ab und zu einen permanenten Buff (Feuerrate, Munition, Waffenschaden, Magiekraft, Leben oder Abklingzeitreduzierung).

Es gibt bestimmte Gassen und Durchgänge, die durch Rauch verschleiert sind (in anderen MOBAs meist „Busch“ genannt). Dort könnt ihr vor Gegnern fliehen oder ihnen auflauern.

Neben Kisten, Vasen und neutralen Monstern gibt es die „Sinner’s Sacrifice“-Automaten. Mit 5 schweren oder 10 leichten Nahkampfangriffen könnt ihr diese zerstören und bekommt zusätzliche Seelen im Tausch für euer eigenes Leben. Wichtig: Wenn der Automat mit einem schweren Nahkampfangriff zerstört wird, während die oberen Lichter vollständig aufleuchten, gibt es gleich 4 zufällige und dauerhafte Buffs, die es auch in den Vasen gibt.

Es gibt außerdem wichtige Ziele auf der Map, wie einen Boss und die Seelenurne. Zu wissen, wo sich diese befinden und wann ihr die Ziele angehen solltet, ist ein Schlüssel zum Sieg. Die Karte könnt ihr über den „Spieltisch“ im Versteck unter dem Punkt „NYC erkunden“ betreten und lernen.

Tipp 7: Behaltet die Minimap im Auge

Nicht nur die eigentliche Karte von Deadlock zu kennen, ist entscheidend für den Erfolg. Auch die Minimap zeigt wichtige Infos und ihr solltet so oft wie möglich einen Blick darauf werfen. Die Minimap zeigt Folgendes an:

Welche Gebäude (Wächter, Läufer, Schreine) noch stehen.

Wo sich neutrale Monster befinden.

An welchen Orten sich die „Sinner’s Sacrifice“-Automaten verstecken.

Wie weit eine Lane gepusht ist.

Der Standort von den Minions.

Aktueller Standort der verbündeten und gegnerischen Helden (Gegner werden nur angezeigt, wenn sie aufgedeckt sind).

Besonders die letzte Info ist für Deadlock und jedes andere MOBA sehr wichtig. Sollten nur wenige oder sogar gar keine gegnerischen Helden auf der Karte zu sehen sein, haben sie etwas vor und ihr solltet besser auf der Hut sein.

Die Minimap von Deadlock

Tipp 8: Tut das Richtige zur rechten Zeit

Wie jedes MOBA ist Deadlock in drei verschiedene Phasen eingeteilt: Early-, Mid- und Lategame. In jeder dieser Phasen sind unterschiedliche Ziele mehr oder weniger wichtig. Euer Plan sollte in etwa so aussehen:

Earlygame: Sammelt so viele Seelen wie möglich und vor allem: Bleibt am Leben! Frühe Tode geben dem Gegner einen großen Vor- und euch einen heftigen Nachteil. Versucht am besten nicht, zwanghaft Kills zu bekommen, sondern farmt Minions.

Sammelt so viele Seelen wie möglich und vor allem: Bleibt am Leben! Frühe Tode geben dem Gegner einen großen Vor- und euch einen heftigen Nachteil. Versucht am besten nicht, zwanghaft Kills zu bekommen, sondern farmt Minions. Midgame: Der Fokus liegt immer noch darauf, Seelen zu farmen. Ihr müsst aber verstärkt darauf achten, dass euch keine Gegner von anderen Lanes angreifen (ein sogenannter „Gank“). Ist euer Wächter bereits zerstört, könnt ihr euch um die Seelenurne kümmern, andere Lanes unterstützen, eure eigene Lane weiter verteidigen oder die neutralen Monster im Jungle bekämpfen.

Der Fokus liegt immer noch darauf, Seelen zu farmen. Ihr müsst aber verstärkt darauf achten, dass euch keine Gegner von anderen Lanes angreifen (ein sogenannter „Gank“). Ist euer Wächter bereits zerstört, könnt ihr euch um die Seelenurne kümmern, andere Lanes unterstützen, eure eigene Lane weiter verteidigen oder die neutralen Monster im Jungle bekämpfen. Endgame: Hier geht es im Regelfall um Teamkämpfe. Spielt eurer Rolle entsprechend mit anderen zusammen oder flankiert Gegner, um Kills zu sichern und den Gegner zu bedrängen.

Diese Liste ist kein genauer Ablauf einer Runde und dient lediglich zur Orientierung. Jede Runde von Deadlock ist anders und es ist wichtig zu lernen, wann ihr etwas zu welcher Zeit machen könnt.

Tipp 9: Lernt die Bewegungsmechaniken von Deadlock

Deadlock besteht nicht nur aus Schießen und Fähigkeiten benutzen. Die Bewegung des MOBA-Shooters ist ein wichtiger Teil des Spiels. Durch Ausweichen und den Doppelsprung verbraucht ihr Ausdauer. Jeder Held besitzt zwischen 2, 3 oder 4 Grundausdauer. Zudem könnt ihr Rampen und Treppen hinunterschlittern, um schneller voranzukommen und für die Dauer ohne Munitionslimit schießen.

Des Weiteren können einige dieser Bewegungen kombiniert werden:

Ein Sprung zur richtigen Zeit nach dem Ausweichen führt zu einem Ausweich-Sprung und bringt euch weiter nach vorne.

Nach dem normalen Ausweichen zu schlittern ist ebenfalls schneller, als danach normal weiterzulaufen.

Zieht ihr euch mit der Leertaste an einer Kante hoch und haltet die Taste zum Schlittern gedrückt, rutscht ihr direkt nach dem Hochklettern nach vorne.

Neben diesen Bewegungsoptionen könnt ihr mithilfe der Seilbahnen mehr Tempo aufbauen oder mit einem Wandsprung noch mehr Distanz überbrücken.

Der YouTuber AverageJonas hat einen Leitfaden für die Bewegungen in Deadlock auf seinem Kanal hochgeladen:

Tipp 10: Ihr könnt ein Spiel (fast) jederzeit noch drehen

Ein wichtiger Punkt, der Deadlock von vielen MOBAs unterscheidet: Eine Partie kann sich normalerweise nicht schon nach wenigen Minuten entscheiden. In LoL kann es passieren, dass ein einzelner Champion mit vielen Kills das Spiel bereits nach 20 Minuten im Alleingang beendet.

In Deadlock passiert das im Regelfall nicht. Ihr habt hier so lange eine Chance auf den Sieg, wie euer Patron steht. Ein Fehler der Gegner kann dafür sorgen, dass ihr gesamtes Team ausgelöscht wird. Ihr habt dann die Chance, komplett bis zur gegnerischen Basis durchzumarschieren.

Der Respawn und der Weg zurück sind im Endgame so lang, dass ein kompletter „Team Wipe“ dazu führen kann, dass selbst ein vollständig unterliegendes Team noch den Sieg erringt. Habt das stets im Kopf und werft nicht bereits nach ein paar Minuten das Handtuch.

Mit unseren Tipps sollte es euch leichter fallen, in Deadlock Fuß zu fassen und nicht direkt von irgendwelchen Veteranen zerlegt zu werden. Solltet ihr trotzdem häufiger kassieren, ist auch das mehr oder weniger normal. Schon Valves anderes MOBA, DotA 2, verlangt viel Zeit, um darin gut zu werden. Deadlock ist da nicht anders: Der neue Shooter auf Steam erobert Twitch – shroud schwärmt: „Es ist so cool und 1.000 Stunden reichen nicht, um alles zu lernen“