Spieler von Valves MOBA sind schockiert über den ersten Satz des neuen Updates auf Steam

Das MOBA von Valve gehört zu den meistgespielten Spielen auf Steam. Wie viele andere Online-Games erhält auch Dota 2 regelmäßige Updates, um Helden, Items und die Mechaniken anzupassen. Jetzt hat der erste Satz des neuen Patches die Spieler schockiert.

Was ist der erste Satz des Updates? Das neue Update 7.41 wurde am 24. März 2026 veröffentlicht. Ohne Begrüßung kommt Valve direkt zum Thema und schreibt im ersten Satz: „Facetten aus dem Spiel entfernt“ (Quelle:dota2.com).

Was waren Facetten? Facetten wurden im Jahr 2024 eingeführt und waren eine der größten Mechaniken in Dota 2. Fast jeder Held besaß 2 bis 3 Facetten, die den Spielstil leicht veränderten. Diese wurden mit den meisten Updates verändert oder neu gebalanced, jedoch nie vollkommen entfernt.

Jetzt hat Valve die Spieler von Dota 2 schockiert und mit diesem kleinen Satz sämtliche Facetten aus dem Spiel entfernt.

Spieler dachten, Facetten würden für immer bleiben

Wie sind die Reaktionen der Spieler auf die Änderung? Im Subreddit zu Dota 2 wurde das Update natürlich auch geteilt. Dort zeigen sich viele Spieler schockiert über den ersten Satz und schreiben, dass sie diese Änderung nicht erwartet hätten.

Der Reddit-User chiikawa00 schreibt zusätzlich, dass er an der ersten Zeile festgehangen hätte und erstmal nicht weiterlesen konnte.

Auch ein Mitarbeiter des Wikis Liquidpedia hat sich gemeldet. Er schreibt auf Reddit, dass die Implementierung der Facetten schmerzhaft gewesen sei. Jetzt sucht er weitere Helfer, die ihm beim Aktualisieren der Website helfen, um sämtliche Facetten wieder entfernen zu können. Zusätzlich müssen natürlich noch die ganzen anderen Änderungen ergänzt werden, denn die sind ganz schön üppig.

Das Update stellt Dota erneut auf den Kopf

Was sind die wichtigsten Änderungen? Da die Patchnotes riesig sind und den Rahmen eines Artikels sprengen würden, fassen wir euch kurz die wichtigsten allgemeinen Änderungen zusammen:

Die Facetten wurden entfernt.

Die Skalierung der Talente wurde geändert und skaliert jetzt mit dem Heldenlevel.

Minions auf der Lane treffen sich dichter am Turm des Offlaners. Dadurch kann diese Rolle etwas sicherer spielen.

Es gibt 9 neue Items im Shop und 8 neue Items von Jungle-Monstern. Außerdem können Jungleitems jetzt ab Minute 0 gefarmt werden, statt ab Minute 5.

Das Terrain der Karte wurde angepasst.

Neben diesen allgemeinen Änderungen wurden viele Items angepasst und einige überarbeitet. Bei den Helden hat fast jeder von ihnen Änderungen erhalten, die sich nicht nur auf die fehlenden Facetten beziehen.

Das letzte Update hat einen neuen Helden zu Dota gebracht. Largo ist ein Frosch mit Gitarre und wird als Supporter gespielt. Bevor das Update veröffentlicht wurde, entschied sich ein Twitch-Streamer, so lange Zwiebeln zu schneiden, bis Valve ihn mit dem Patch erlöste: Twitch-Streamer will 150 kg Zwiebeln für eins der größten Spiele auf Steam schnibbeln, nach 8 Stunden befreit ihn Valve