Entwickler hat 8.544 Stunden in einem Spiel auf Steam, sagt, dass es ihn zu einem besseren Chef macht

Entwickler sind häufig auch selbst gerne Gamer, auch wenn sie etwas ganz anderes zocken, als sie selbst entwickeln. So geht es auch Stephen Kick, dem CEO von Nightdive Studios, die vor allem für die Remaster von System Shock, Doom und Quake bekannt sind. Er ist ein Fan von Dota 2.

Was spielt der Chef? Jeder, der schon mal ein wettkampforientiertes Spiel wie Dota 2, Counter-Strike 2, LoL oder Valorant gespielt hat, kennt auch die frustrierenden Momente, wenn man den Gegnern gnadenlos unterlegen ist. Dabei wird der ein oder andere wohl auch schon mal das Spiel aus Frust deinstalliert haben – nur um es wenig später wieder zu installieren.

Ähnlich geht es auch Stephen Kick, dem CEO von Nightdive Studios. Sein Lieblingsspiel ist Dota 2 und er hat es nicht weniger als 8.544 Stunden gespielt und kürzlich erst seinen fünftausendsten Sieg erkämpft. Dabei hat der tägliche Grind ihn sogar zu einem besseren Chef gemacht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dota 2 sehen:

Grind mit positiven Auswirkungen

Wie kam der Chef zu Dota 2? Für Kick war Dota 2 mehr als nur ein Spiel, denn seinen Anfang machte der Entwickler bei einem Wettbewerb von Valve, den Machern von Steam. Dabei trat er an, um 3D-Modelle für die Charaktere zu entwerfen, die im Falle des Gewinns ins Spiel kommen würden und ihn an den Mikrotransaktionen beteiligt hätten.

Um das Spiel besser kennenzulernen, fing er selbst an, es zu spielen, und hörte bis heute damit nicht auf. Er spielt auf Position 5 – Hard Support und unterstützt sein Team entsprechend mit Heilung und Crowd-Control.

Im Interview mit PCGamer erklärt der Entwickler, dass er gerne die Position des Ingame-Leaders einnimmt. Dabei gibt er gerne seinen fremden Mitspielern Kommandos: „Hey, ich hole mir eine Rauchbombe, wir treffen uns alle an diesem Dreieck. Wir zünden die Bombe, wir greifen an, dann töten wir Roshan und nehmen entweder Tier 2 ein oder drängen auf die Anhöhe vor.“

Wie wirkt sich das Spiel auf ihn aus? Der Chef glaubt, Dota 2 würde ihn zu einem besseren Anführer machen. So meint er, Dota 2 hätte ihm geholfen, besser zu kommunizieren. Außerdem könne er mit Frustration besser umgehen und würde keine Ausbrüche mehr haben, wenn Menschen seinen Erwartungen nicht gerecht werden.

Stattdessen würde es ihm leichter fallen, Menschen zu helfen. So würde er Vorschläge anbieten, wenn Menschen Unterstützung brauchen, und ihnen erklären, was sie besser machen können. Das sei sowohl in Dota 2 als auch im Job nützlich.

Wieso ist das Verhältnis mit Dota 2 toxisch? Der Entwickler hat Dota 2 gleich mehrfach deinstalliert, und zwar aus Frust. Wenn das passierte, wurde für ihn einfach alles zu ernst. Ein verlorenes Match hatte direkte Auswirkungen auf seine Laune.

Nach einem Monat sei der Chef aber meist zurückgekehrt und hätte seiner Passion wieder nachgegeben. Da er das Spiel mit seiner Frau zusammenspielt, sind die Runden inzwischen zur Tradition geworden. Mit seinem Sohn hingegen spielt er gerne Plants vs. Zombies, das den beiden wiederum strategisches Denken und Ressourcenmanagement beibringt.

Videospiele sind zwar kein Lernmaterial, sie können aber dennoch neue Skills beibringen und einen großen Einfluss auf das eigene Leben haben. Doch wie in diesem Beispiel sind sie nicht immer positiv und können auch frustrierend sein. Andere Menschen verbringen ihre Zeit in Spielen noch viel kreativer: Spieler hat 10.000 Stunden in GTA 5, doch statt durch die Stadt zu fahren, hat er sie lieber verschönert