Spieler verbringt 10.000 Stunden in GTA 5 auf Steam, doch was er im Spiel wirklich macht, ist noch ungewöhnlicher

Viele Gamer haben in ihrem Lieblingsspiel hunderte oder auch mal tausende Stunden Spielzeit. Ein Spieler hat es auf Steam nun auf die Spitze getrieben und über 10.000 Spielstunden in GTA 5 gesammelt, doch statt zu spielen, entwickelt er Mods.

Um wen geht es? Der Modder Jamal „Razed Mods“ hat sich auf GTA 5 spezialisiert. Er erstellt Grafikmods für das inzwischen 12 Jahre alte Spiel und lässt es dadurch in neuem Glanz erstrahlen. Seit GTA 5 im April 2015 auf dem PC veröffentlicht wurde, arbeitet der Spieler daran, Texturen, Grafiken und Fahrzeuge zu verbessern und gegen fotorealistische Pendants auszuwechseln.

Dafür hat er inzwischen 10.000 Spielstunden angesammelt, doch er selbst schätzt, dass 80 % davon auf seine Modding-Arbeit zurückfallen, während 2.000 Stunden die echte Spielzeit sind. Seit dem Release von GTA 5 auf dem PC sind noch nicht ganz 90.000 Stunden vergangen. Für den Modder bedeutet das, dass er seit dem PC-Release von GTA 5 12 % seiner Zeit in das Projekt gesteckt hat.

12 % der Lebenszeit für ein schönes GTA

Was ist das Ziel? Razed Mods arbeitet daran, GTA 5 in eine fotorealistische Welt umzuwandeln. Dafür nutzt er fortschrittliche Techniken und Programme, um Beleuchtung, Schatten, Farben und Texturen zu erstellen, die dabei jedoch immer wie das Original aussehen sollen.

Schwierig gestaltet sich seine Arbeit vor allem, weil der Modder die Details, die Rockstar Games in jedem einzelnen Objekt versteckt hat, nicht zunichtemachen will. So achtet er stets darauf, dass durch seine Änderungen nichts verloren geht:

Die Beibehaltung der Feinheiten bei dieser Arbeit ist extrem wichtig, wenn man das Gesamtbild betrachtet […] Spiele wie Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 sind voll von subtilen Details, die von vielen Spielern zunächst übersehen werden, aber es sind diese kleinen Details, die die Atmosphäre prägen und die Welt lebendiger und glaubwürdiger erscheinen lassen. Jamals „Razed Mods“ im Interview mit PCGamer

Was hat die Enhanced Edition geändert? Schon lange, bevor GTA 5 mit der Enhanced Edition native Raytracing-Unterstützung erhielt, versuchte Razed sein Möglichstes mit den vorhandenen Licht- und Schatten-Mechaniken und erschuf so ein „Fake-Raytracing“.

Die neue Version von GTA 5 machte seine Arbeit jedoch viel einfacher. Er muss nicht mehr tricksen, sondern kann echtes Raytracing für seine verbesserten Grafiken verwenden.

„Ich hatte zum Beispiel viel Spaß dabei, mit der Beleuchtung herumzuspielen und einige der neuen Technologien in GTA 5 Enhanced für NaturalVision Enhanced auszuprobieren. Es gab immer wieder Dinge, die ich in älteren Versionen von NaturalVision machen wollte, die aber bis jetzt einfach nicht richtig funktionierten. Mir gefällt sehr gut, wie die Belichtung und die Lichtanpassung ausgefallen sind, und ich hatte auch viel Spaß bei der Arbeit an volumetrischen Wolkenreflexionen mit unserem leitenden Shader-Entwickler für NaturalVision Evolved.“

Der Plan für GTA 6

Wie blickt der Modder auf GTA 6? Für den Modder ist klar, GTA 6 wird erstmal keine Grafikmods brauchen, dafür ist die Spielwelt einfach zu schön. Der Modder denkt hingegen an ein anderes Großprojekt:

Ich fände es toll, wenn jemand den Vice City-Teil der Karte nehmen und ihn komplett überarbeiten würde, um ein Miami der 1980er Jahre zu schaffen. Es würde eine große Überarbeitung der Landschaft erfordern, aber das Endergebnis könnte etwas Unglaubliches sein. Ich wette, dass viele Spieler darauf abfahren würden, besonders auf einem Rollenspiel-Server mit 80er-Jahre-Thema. Jamals „Razed Mods“ im Interview mit PCGamer

Ob er selbst jedoch damit anfängt, verrät er im Interview nicht.

