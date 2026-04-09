Cheater spielt unbemerkt über 17.000 Matches in einem Spiel auf Steam, will angeben, verrät sich selbst

Wenn eine Software die Cheater nicht erwischt, dann muss es eben die Community machen. Das ist einem Spieler von Dota 2 auf Steam passiert, nachdem er angeben wollte.

Wie wollte der Spieler angeben? Im Subreddit zu Dota 2 ist ein Reddit-Post aufgetaucht, bei dem der User Slark87 zeigen wollte, wie gut sein Itembuild auf dem Helden Slark sei. Er zeigt eine Übersicht seiner letzten 20 Spiele, von denen er 18 gewinnen konnte. Insgesamt spielte er alleine mit Slark über 17.000 Matches.

Ein anderer Spieler fand den Build interessant und schaute sich einige vergangene Matches von Slark87 an. Dabei bemerkte er, dass der User anscheinend cheatet.

Wie wurde er entlarvt? Der Held Slark besitzt die Ultimate „Shadow Dance“. Ein passiver Teil dieser Fähigkeit ist es, dass Slark einen Bewegungs- und Regenerationsbonus erhält, sollte er nicht von gegnerischen Einheiten gesehen werden. Mit dieser Fähigkeit kann der Held die gegnerischen Wards erkennen, da diese dem Feind Sicht auf Slark gewähren.

Die Wards, um Sicht auf die Karte zu bringen, sind normalerweise unsichtbar und können nur durch bestimmte Items aufgedeckt werden. Als Slark erhält man durch die Ultimate nur die Information, dass sich irgendwo in Reichweite ein Ward befindet, jedoch nicht, an welchem Punkt genau.

Der neugierige Reddit-User Whirlm zeigte in nur einem Match gleich mehrere Situationen, die beweisen sollen, dass der Spieler genau wusste, an welchem Ort die Wards sein werden. Whilrm sagt selbst, er wisse, wie die Ultimate von Slark funktioniere, und es sei in diesen Situationen offensichtlich, dass er nicht ganz ehrlich spiele.

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Slark87 wurde zum Meme der Dota-Spieler

Was ist nach der Entlarvung des Cheaters passiert? Nachdem Whirlm der Community zeigte, inwiefern der Spieler schummle, wurde das Subreddit von Dota mit Posts zu dem Vorfall geflutet. Neben vielen Memes, die sich über den potenziellen Cheater lustig machen, erschuf ein Spieler sogar einen kompetitiven Spielmodus, in dem sich die Community messen kann, wer am schnellsten alle Wards zerstört (via Reddit).

Auch die mehr als 17.000 Matches mit dem Helden Slark wurden veräppelt, und seit dem Vorfall wird das Sehen der sonst unsichtbaren Wards als eine Fähigkeit dargestellt, die nach dieser Anzahl an Runden freigeschaltet wird.

Das Reddit-Meme rund um Slark87 ist inzwischen auch in den normalen Dota-Runden angekommen. Ein Reddit-User berichtet etwa, er wäre mit dem Cheater verwechselt worden, nachdem er eine Runde als Slark gewonnen habe.

Wurde der Spieler gebannt? Laut Slark87 selbst wurde er bereits gebannt. Seine Profile stellte er seit seiner „Entlarvung“ auf privat. Ob er tatsächlich eine Sperre erhalten hat, ist unklar.

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