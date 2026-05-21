Diablo 4: Gohrs Vernichtende Greifer – Fundorte für Drops

In Diablo 4 gibt es das Unique „Gohrs Vernichtende Greifer“ für Barbaren. Wo ihr die Handschuhe für euren Wirbelwind-Build findet, und was sie genau können, erfahrt ihr hier.

Wo bekomme ich Gohrs Vernichtende Greifer? Ihr erhaltet Gohrs Vernichtende Greifer aus Kisten, Höllenflut-Truhen oder als Drop von Gegnern. Bei den folgenden Bossen habt ihr jedoch eine besonders hohe Chance auf die Unique-Handschuhe:

Grigoire Für das Öffnen seiner Loot-Truhe braucht ihr 1 Unterschlupfschlüssel

Belial, wenn ihr bei ihm den Loot von Grigoire auswählt Für das Öffnen seiner Loot-Truhe braucht ihr 2 „Hüllen des Verräters“



Unterschlupfschlüssel erhaltet ihr aus verschiedenen Aktivitäten, unter anderem aus Kriegsplänen, von Weltbossen, aus Truhen in der Höllenflut, vom Flüsternden Baum sowie aus der Unterstadt von Kurast. „Hüllen des Verräters“ bekommt ihr wiederum von Belial selbst, wenn er zufällig nach einem anderen Bosskampf spawnt.

So craftet ihr euch Gohrs Vernichtende Greifer selbst: Eine weitere Möglichkeit bietet der Horadrim-Würfel, mit dem ihr Ausrüstungsgegenstände herstellen und modifizieren könnt. Wenn ihr vermachte Handschuhe besitzt, entfernt ihr deren Affixe, bis die Seltenheitsstufe „grau“ ist, und wertet sie anschließend mit Verbessertem Uhrstaub auf „Einzigartig“ auf.

Solltet ihr mehrere Versionen von Gohrs Vernichtende Greifer ergattern, empfiehlt es sich, zwei wichtige Einstellungen zu aktivieren, um die Item-Werte zu vergleichen:

Video starten Diablo 4: Aktiviert sofort diese 2 Einstellungen, sonst fehlen euch wichtige Ausrüstungswerte Autoplay

Warum sind Gohrs Vernichtende Greifer so beliebt? Die Unique-Handschuhe sind das Kernelement für alle Wirbelwind-Builds des Barbaren. Versucht also so früh wie möglich euer Glück bei den Boss-Drops oder hofft darauf, dass der Horadrim-Würfel euch die Handschuhe ausspuckt.

Der einzigartige Effekt von Gohrs Vernichtende Greifer sorgt dafür, dass Wirbelwind um 75 % bis 90 % erhöhten Schaden verursacht und Gegner alle 2 Sekunden zu euch heranzieht.

Andere Affixe des Uniques sind seit Season 13 zufällig. Bekommt ihr mehrere Versionen von Gohrs Vernichtende Greifer, könnt ihr diese im Horadrim-Würfel zu einer neuen Variante verschmelzen, die dann vielleicht besser zu eurem Build passt.

Der Wirbelwind-Barbar gehört aktuell zu den stärksten Optionen im Endgame. In unserer Tier List bekommt ihr einen Überblick über die besten Klassen und Builds in Season 13 von Diablo 4:

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Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zu den Unique-Handschuhen „Gohrs Vernichtende Greifer“ wissen müsst. Welche speziellen Uniques ihr bei den Unterschlupf-Bossen erbeuten könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Boss Loot Table: Liste aller Bosse und ihrer Drops