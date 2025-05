Diablo 4: Belial beschwören und besiegen – So geht’s

Belial ist der neue Boss in Diablo 4. Wir zeigen euch, wie ihr ihn beschwört, wie ihr ihn besiegt und worauf ihr euch dabei einstellen solltet.

So beschwört ihr Belial: Um die Unterschlupf-Bosse zu beschwören, benötigt ihr seit Season 8 keine speziellen Mats mehr. Ihr könnt somit einfach zu Belials Dungeon reisen und ihn am Altar beschwören. Begebt euch zum „Palast des Täuschers“ westlich von Tarsarak in Kehjistan auf einer Qual-Stufe. Sobald ihr mit dem Altar interagiert, geht’s auch schon los mit dem Bosskampf.

Habt ihr Belial besiegt, spawnt eine Truhe, die ihr mit 2 „Hüllen des Verräters“ öffnet, um an den Loot zu kommen. Die bekommt ihr von Belial, wenn er zufällig nach einem anderen Bosskampf spawnt. Der Boss hat eine Besonderheit, was seinen Loot betrifft, denn: Ihr könnt ihn selbst wählen – mehr dazu weiter unten.

Welches Level hat Belial? Mit Season 6 hat Blizzard die oft kritisierten Weltstufen abgeschafft und ein neues Schwierigkeits-System integriert. Die Monster-Level orientieren sich dann an der Stufe, auf der ihr spielt und werden nicht mehr angezeigt. Das Level von Belial hängt somit von eurer Schwierigkeitsstufe ab, ebenso das der Gegner, die euch im „Palast des Täuschers“ erwarten.

Belial besiegen: Tipps für den Kampf

Wie bereite ich mich vor? Zuerst braucht ihr einen starken Build, um überhaupt eine Chance gegen den harten Boss zu haben. Eine Auflistung der besten Builds im Endgame von Diablo 4 findet ihr in der Tier List für Season 8. Je mehr Schaden ihr drückt, desto weniger Zeit hat Belial, um euch zuzusetzen.

Ein weiterer Punkt ist euer Widerstand gegen Schatten und Gift. Dieser sollte bei beiden mindestens über 70 % sein, damit ihr angenehmer im Kampf durchstarten könnt. Sollten eure Resistenzen nicht so hoch sein, könnt ihr mit einem Trank eure Resistenz temporär erhöhen – oder ihr verwendet (zusätzlich) ein Räucherwerk.

Worauf muss ich aufpassen? Belial bleibt den ganzen Kampf über an einem Ort – ihr steht also auf einer Plattform vor ihm und der Boss selbst bleibt hinter dieser Plattform. Ausweichen durch „Hinter-dem-Boss-herumrollen“ ist hier also nicht drin. Stattdessen müsst ihr euch clever im Halbkreis vor ihm bewegen.

Belial schlägt mit der Faust auf den Boden und zieht sie über die Plattform, was euch zurückstößt und ordentlich Schaden verursacht. Außerdem feuert er einen Strahl, der einmal quer über die Plattform fegt. Teleportiert euch darüber hinweg oder stellt euch gleich auf die gegenüberliegende Seite.

Zwischendurch spawnt der Herr der Lügen um euch herum Giftpfützen. Achtet darauf, dass ihr euch nicht in den Pfützen aufhaltet, da ihr sonst hohen Schaden bekommt. Weicht den Giftwellen aus, die aus den Pfützen austreten. Obendrein beschwört Belial mehrere Augen, die euch Schaden zufügen. Positioniert euch so, dass kein Auge direkt auf euch gerichtet ist.

Belial: Loot Drops

Welchen Loot droppt Belial? Anders als bei den anderen Bossen sucht ihr euch euren Loot bei Belial selbst aus. Habt ihr den Boss besiegt, erhaltet ihr eine Auflistung mit allen Unterschlupf-Bossen, aus der ihr quasi einen Loot-Drop wählen dürft. Entscheidet ihr euch etwa für Duriel, droppt die Truhe Uniques aus dem Loot-Pool von Duriel. Eine Chance auf Mythic Uniques habt ihr bei allen Bossen. Eine Übersicht aller Loot-Drops der Unterschlupf-Bosse findet ihr hier: Diablo 4 Boss Loot Table: Liste aller Bosse und ihrer Drops in Season 8