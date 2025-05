Spieler erledigt über 500 Bosse in Diablo 4, zählt auf, was er an Loot bekommt

Die Unterschlupf-Bosse in Diablo 4 haben eine Chance, die seltensten Items im Spiel zu droppen. Ein Spieler hat über 500 Bosse erledigt und zieht ein Fazit zu den Loot-Drops.

Das sind die Unterschlupf-Bosse: In Diablo 4 gibt es verschiedene Unterschlupf-Bosse auf den Qual-Stufen. Seit Season 8 sind diese in drei Kategorien unterteilt – und nicht alle sind für jeden zugänglich. Für Urivar und den Boten des Hasses braucht ihr eine Edition von „Vessel of Hatred“.

Die Einteilung sieht wie folgt aus:

Anwärter-Unterschlupf-Bosse: Bestie im Eis, Grigoire, Fürst Zir, Varshan und Urivar

Bestie im Eis, Grigoire, Fürst Zir, Varshan und Urivar Große Unterschlupf-Bosse: Andariel, Duriel und der Bote des Hasses

Andariel, Duriel und der Bote des Hasses Erhabener Unterschlupf-Boss: Belial, der Herr der Lügen.

Alle diese Bosse haben ihren eigenen, spezifischen Loot – werfen aber zusätzlich auch Items aus dem allgemeinen Loot-Pool ab. Welchen Loot die einzelnen Bosse droppen seht ihr in unserer Übersicht.

Ein Spieler hat sich die Unterschlupf-Bosse vorgenommen. Erst hat er Belial – den neuen „erhabenen Unterschlupf-Boss“ aus Season 8 – etliche Male erledigt, dann die Anwärter-Bosse ins Visier genommen. Die Ergebnisse der Loot-Drops teilt er auf Reddit mit der Community.

Über 700 GA-Items und 9 Mythics in 547 Boss-Runs

Das sind seine Loot-Drops: Bei Belial hat er in 250 Runs insgesamt 618 GA-Uniques (GA = größere Affixe) und 4 Mythics mit je einem GA bekommen. Drei der Mythics habe er erst in den letzten 50 Runs erhalten – zuvor war die Drop-Chance dafür also geringer.

Konkret handelte es sich um folgende Aufteilung der Drops (via Reddit):

1GA-Mythic – 4 Stück – 1,600 %

3GA-Unique – 2 Stück – 0,800 %

2GA-Unique – 43 Stück – 17,200 %

1GA-Unique – 573 Stück – 229,200 %

Für Varshan, Grigoire, Fürst Zir, die Bestie im Eis und Urivar hat gasparmilazzo 297 Runs durchgezogen. Das Ergebnis sind laut Reddit 164 GA-Uniques und 5 Mythics mit je einem GA:

1GA-Mythic – 5 Stück – 1,684 %

2GA-Unique – 10 Stück – 3,367 %

1GA-Unique – 154 Stück – 51,852 %

Zusätzlich hat er 15 legendäre Runen und 82 Stygische Steine erhalten – die könnt ihr gegen Boss-Mats eintauschen, um die Unterschlupf-Kisten nach dem Boss-Kampf zu öffnen. Den „kleinen“ Belial hat er in 39 Kämpfen angetroffen – der kann zufällig auftauchen, wenn ihr einen Boss erledigt. Laut ihm passierte das am häufigsten bei Urivar. Alle Runs hat gasparmilazzo solo und auf Qual 4 durchgezogen.

Jeder Boss lohne sich – gezieltes Crafting von Mythics jedoch nicht

Was ist sein Fazit? In den Kommentaren diskutiert die Community über die Ergebnisse. gasparmilazzo selbst findet: Für Items mit 2-3 GA lohne sich Belial. Wer allerdings gezielt Mythics farmen will, ist mit jedem Unterschlupf-Boss gut beraten. Um Belials Loot-Kiste zu öffnen, braucht ihr zudem spezielle Mats, die ihr von dem „kleineren“ Belial bekommt.

Auf die Frage, ob sich das gezielte Craften von Mythics lohnt, meint der Spieler, dass das für einen Solo-Spieler ohne Handel eher kein guter Weg sei. Zwar habe er einige Runen bekommen, aber eben nicht die, die er braucht.

Durch die vielen Boss-Runs konnte er aber eine ordentliche Menge „Spektrale Asche“ sammeln. Die könnt ihr seit Patch 2.2.1 bei Sayeena gegen Schwur-Schriftrollen eintauschen, um euer Ansehen beim Schwur des Enthüllers zu steigern. Und auf der letzten Stufe bekommt ihr dort einen „Prächtigen Funken“ für das Craften von Mythics.

Was ist mit den anderen Bossen? In einem Kommentar erklärt der Nutzer, dass er die großen Unterschlupf-Bosse, also Duriel, Andariel und den Boten des Hasses, auslassen werde. Besonders Andariel sei „konstant nervig“ – einen Boss oneshotten zu können, aber dann von drei Immunitätsphasen ausgebremst zu werden, sei einfach frustrierend. Und mit der Meinung ist er nicht allein: Spieler streiten, ob die „neuen“ Bosse in Diablo 4 gut oder schlecht sind – Nur einen mag wirklich niemand