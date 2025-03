Blizzard ändert mit Season 8, wie ihr an die besten Items in Diablo 4 kommt

In Diablo 4 habt ihr die Chance auf starke Uniques und Mythic Uniques, wenn ihr die härtesten Gegner im Spiel besiegt. Mit Season 8 ändert Blizzard jedoch den Ablauf, wie ihr die Bosse beschwört und wie ihr Boss-Mats einsetzt.

Im vergangenen „Campfire Chat“-Livestream stellte Blizzard am 7. März 2025 die Änderungen am Beschwörungssystem von den Endgame-Bossen in Season 8 vor:

Die Endgame-Bosse werden zu „Lair-Bossen“ – die sollen härter sein und länger überleben. Vor allem auf Qual-Stufe 4 sollt ihr sie nicht mehr oneshotten können. Es wird 3 neue Bosse im Spiel geben.

Ihr benötigt keine Materialien mehr, um die Bosse zu beschwören. Für die Mats könnt ihr allerdings Truhen für mehr Loot nach dem Boss-Kampf öffnen.

Die Stygischen Steine kommen zurück, aber mit einer anderen Funktion: Alle Bosse können sie droppen und ihr könnt sie gegen Boss-Mats umwandeln.

Ihr seht schon auf der Map, wo ihr die Bosse findet und welche Mats ihr braucht, um die Truhen zu öffnen.

Die Änderungen hängen laut Blizzard mit zwei Gründen zusammen: Zum einen war es im Gruppenspiel bisher „unfair“, dass nur derjenige, der den Boss am Altar beschwört, die Materialkosten tragen musste, während andere einfach ihren Loot abgreifen und abhauen konnten. Zum anderen soll es sich weniger frustrierend anfühlen, wenn ihr eure Mats nicht umsonst opfert, weil ihr den Boss am Ende doch nicht besiegt.

3 neue Bosse auf den Qual-Stufen

Das hat es mit den Lair-Bossen auf sich: Die Endgame- oder „Ladder“-Bosse werden zu „Lair-Bossen“, die in drei Kategorien unterteilt sind:

Eingeweiht: Bestie im Eis, Grigoire, Lord Zir, Varshan und Urivar

Größer: Andariel, Duriel und der Vorbote des Hasses

Erhaben: Belial

Die drei neuen Bosse in Season 8: Urivar, der Vorbote des Hasses, Belial

Die beiden neuen Bosse, Urivar und der Vorbote des Hasses, sind für Spielerinnen und Spieler zugänglich, die eine Edition von Vessel of Hatred besitzen. Belial hingegen ist der neue „Pinnacle Boss“ und steht damit auf einer Stufe mit Lilith – also einem der härtesten Gegner im Spiel. Um überhaupt gegen einen Lair-Boss antreten zu können, müsst ihr euch auf einer Qual-Stufe befinden.

Wann kommt die Änderung ins Spiel? Die Änderungen treten mit Season 8 in Kraft, die verspätet am 29. April 2025 startet. Wer nicht so lange warten möchte, kann die neuen Bosse und das überarbeitete Beschwörungssystem bereits auf dem PTR testen. Der Test-Server läuft vom 11. bis zum 18. März, der Preload soll noch heute starten.

Boss-Mats für mehr Loot nach dem Boss-Kampf

Was passiert mit den Boss-Mats? Ihr benötigt somit künftig keine Beschwörungs-Mats mehr, um einen Boss an seinem Altar herbeizurufen. Stattdessen könnt ihr sie für zusätzlichen Loot einsetzen. Nach jedem Boss-Kampf erscheint eine Truhe, die ihr mit diesen Mats öffnet. Jeder Spieler muss dabei seine eigenen Mats aufwenden – auch in Gruppen.

So sieht der Boss-Loot aus: Das erste Unique, das ihr beim Boss bekommt, ist garantiert eines aus seinem spezifischen Loot-Pool. Das bedeutet: Ihr bekommt definitiv ein Unique, das es nur bei diesem speziellen Boss gibt. Danach besteht eine 50-prozentige Chance, dass weitere Uniques aus dem allgemeinen Pool stammen. Spielt ihr in einer Gruppe, gibt es pro zusätzlichem Mitglied eine 33-prozentige Chance auf ein weiteres Unique aus dem Boss-Pool. Auf Qual 4 droppen künftig 5 Uniques anstelle von 6.

Wo finde ich die Bosse? Ob sich die Position der bekannten Bosse mit Season 8 ändert, ist noch unklar. Aber auf den Dungeon-Beschreibungen könnt ihr künftig direkt sehen, welcher Boss euch dort erwartet. Zudem wird angezeigt, welchen „Lair Boss Key“ ihr benötigt, um die Truhe nach dem Kampf zu öffnen. Habt ihr den Dungeon einmal entdeckt, könnt ihr euch direkt dorthin teleportieren.

Was sind „Lair Boss Keys“? Die Lair Boss Keys sind im Grunde die bisherigen Beschwörungs-Mats – etwa „Boshafte Herzen“ für Varshan. Ihr braucht sie nicht mehr, um Bosse herbeizurufen, sondern nur noch, um nach dem Kampf die Truhe für mehr Loot zu öffnen. Falls ihr den Boss nicht besiegt, euer Charakter stirbt und/oder ihr den Kampf später versuchen wollt, verschwendet ihr also keinen Key.

Bei Belial könnt ihr euren Loot nach dem Kampf aussuchen. Die Beschreibung zeigt euch Boss und Key an. Eine Übersicht der Keys für die Bossen.

Die kommende Season 8 dreht sich somit stark um die Endgame-Bosse von Diablo 4. Auch die neue saisonale Mechanik baut darauf auf, denn ihr könnt die Fähigkeiten besiegter Bosse übernehmen und eure Builds damit verstärken. Welche Skills euch erwarten und wie das Feature genau funktioniert, erfahrt ihr hier: In Season 8 von Diablo 4 übernehmt ihr die Kräfte der härtesten Gegner, wenn ihr sie besiegt