Diablo 4 Season 8: Alles zu Start, Patch Notes und den Inhalten

Season 8 startet am 29. April in Diablo 4 und bringt neue Inhalte ins Spiel. Was die Season-Mechanik ist und welche Inhalte ins Spiel kommen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Im vergangenen „Campfire Chat“-Livestream haben die Entwickler von Diablo 4 einen Einblick in die Inhalte der neuen Season 8 geboten. Wir fassen nachfolgend alle wichtigen Infos für euch zusammen und bringen sie regelmäßig auf den neuesten Stand.

Season 8: Release Date, Patch Notes und PTR

Wann startet Season 8? Diablo 4 Season 8 startet am 29. April 2025 mit einer Verspätung von zwei Wochen. Laut dem Diablo-Chef braucht das Update mehr Entwicklungszeit als ursprünglich geplant. Dazu kommt ein „alter Freund“ ins Spiel.

Gibt es einen PTR zu Season 8? Der PTR (öffentlicher Test-Realm) läuft vom 11. bis zum 18. März 2025. Dort könnt ihr alle neuen Inhalte testen, die Blizzard im Livestream gezeigt hat. Dazu gehören die neuen Bosse, die Änderungen am Beschwörungssystem und auch die saisonale Mechanik. Ab dem 13. März könnt ihr euch auf dem PTR boosten lassen. Bis dahin sollt ihr das langsamere Leveln ausprobieren.

Dazu schreibt Blizzard im Blogpost konkret:

Auf dem PTR 2.2.0 testen wir einen aktualisierten Stufenaufstieg, bei dem die durch Monstertötungen gewonnene Erfahrung bis zum Erreichen von Stufe 25 reduziert wird. Unser Ziel ist es, das Leveling-Erlebnis zu glätten, das die Leveling-Geschwindigkeit in der Season der Hexenmacht stark erhöht hat. […] Da es sich hierbei um eine Änderung des Stufenaufstiegs im frühen Spiel handelt, schalten wir den Boost-NPC für die ersten 2 Tage des PTR ab, um Daten über den neuen Stufenaufstieg zu sammeln und direktes Feedback zu erhalten.

Gibt es Patch Notes zu Season 8? Ihr findet die Patch Notes zu Patch 2.2.0 zum kommenden PTR auf der offiziellen Blizzard-Website. Dort erhaltet ihr (auf Englisch) einen Überblick über die Inhalte, die in Season 8 auf euch zukommen.

Aktuell läuft noch Season 7 in Diablo 4, die die Kräfte der Hexenmacht als Thema hat:

Season 8: Thema, Features und neue Uniques

Was ist das Thema von Season 8? Das offizielle Thema von Season 8 ist bisher noch nicht bekannt. Im Mittelpunkt stehen aber auf jeden Fall die Bosse und ihre Kräfte.

Was steckt in Season 8? Im „Campfire Chat“-Livestream berichteten die Entwickler am 7. März 2025 über die saisonalen Inhalte und einige „Quality of Life“-Änderungen in Diablo 4:

Season-Mechanik: In Season 8 übernehmt ihr die Kräfte von 24 Bossen, wenn ihr sie besiegt. Somit könnt ihr euch ihre Attacken aneignen und eure Builds damit verstärken – oder von passiven Boni profitieren.

Neues saisonales Event: Im neuen saisonalen Event trefft ihr auf Belials Erscheinungen und müsst sie vertreiben. Das Event spawnt alle paar Minuten auf allen Schwierigkeitsstufen in einem anderen Gebiet in Sanktuario. Löscht ihr die Monster aus, spawnt einer von 10 Erscheinungs-Bossen und zuletzt eine „kleinere“ Variante von Belial selbst. Besiegt ihr die Bosse, könnt ihr auch ihre Kräfte abgreifen.

Endgame-Bosse sind „Lair-Bosse“: Die Endgame-Bosse werden in drei Stufen von „Lair-Bossen“ unterteilt: eingeweiht, größer und erhaben. Zu den größeren gehören Andariel, Duriel und der Vorbote des Hasses. Der erhabene Lair-Boss ist Belial, der ein richtig harter Brocken sein soll. Dazu ändert sich das Beschwören der Bosse in Diablo 4, denn: dafür braucht ihr nicht länger Mats. Mit den Mats könnt ihr allerdings Truhen nach dem Boss-Kampf öffnen, um noch mehr Loot einzusacken.

Qual 4 wird härter: Blizzards Philosophie sei es, dass nur 10 % der Spielerinnen und Spieler Qual 4 erreichen. In Season 7 seien es jedoch 50 %. Sie heben die Schwierigkeit an, indem sie die Gruben-Stufen höher skalieren. Die Lebenspunkte der Monster steigen um 20 % multiplikativ pro Stufe an. Qual 1 beginnt auf Gruben-Stufe 10, Qual 4 entspricht dann Gruben-Stufe 76 der aktuellen Season 7.

Langsamerer Progress bis Level 25: Das Leveln soll in Season 8 nicht mehr so flott gehen, wie in der aktuellen Season 7. Diese Änderung soll die Notwendigkeit, Items im frühen Spiel ständig aufzuwerten, verringern und den Wert von Aktivitäten und saisonalen Belohnungen erhöhen. Obendrauf sollen Legendarys seltener droppen und magische sowie seltene Items wieder nützlicher werden.

„Quality of Life“-Updates: In der Dungeon-Beschreibung seht ihr ab Season 8, welchen Boss ihr in dem Dungeon antrefft und welche Mats ihr benötigt, um die Truhe nach dem Boss-Kampf zu öffnen. Dazu könnt ihr euch zu dem Boss-Dungeon teleportieren, sobald ihr ihn einmal entdeckt habt.

Neue Uniques: In Season 8 kommen zum aktuellen Stand insgesamt 6 neue Uniques ins Spiel – eines pro Klasse. Welche das sind und was sie können, seht ihr in unserer Übersicht:

Season 8: Tipps und beste Klassen

Was muss ich vor dem Ende von Season 7 machen? Ihr habt jetzt noch knapp 2 Monate Zeit, um alles zu erledigen, was es in der aktuellen Season gibt. Dazu gehört:

Battle Pass vervollständigen und die Belohnungen einsacken, wenn euch Cosmetics wichtig sind und ihr den Stil vom Battle Pass mögt.

Die Saisonreise abschließen und Loot einsammeln.

Erfolge sammeln, wenn ihr Wert auf solche Dinge legt.

Saisonale Events machen und die „Hexenfluten“ farmen.

Welche Klasse ist die beste in Season 8? Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch unklar, welche Klassen sich auf den Spitzen der Tier Lists befinden werden. In der aktuellen Season 7 sind dort vor allem Totenbeschwörer und Jägerinnen vertreten. In unserer Tier List bekommt ihr einen Einblick in die stärksten Builds im Endgame von Diablo 4 inklusive Erklärung, was die Builds so gut macht: Diablo 4 Season 7 Tier List: Die besten Builds im Endgame