Diablo 4: Alle neuen Uniques in Season 8 mit Effekten

In Season 8 ziehen wieder neue Uniques für die sechs Klassen in Diablo 4 ein. Welche das sind und was die einzigartigen Gegenstände können, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Am 29. April startet Season 8 in Diablo 4 mit einer Verspätung von zwei Wochen, weil das Update mehr Entwicklungszeit als ursprünglich geplant benötigt. Mit der neuen Season zieht neuer Content ins Spiel:

Die neue Mechanik sind die Boss-Kräfte, die ihr übernehmt, wenn ihr die harten Gegner erledigt. So könnt ihr euch an ihnen rächen und sie mit ihren eigenen Attacken erledigen.

Es kommen drei weitere Bosse ins Spiel: Belial, Urivar und der Herold des Hasses. Belial ist der neue „Pinnacle Boss“ und somit neben Lilith einer der härtesten Gegner im Spiel.

Dazu wird das System, wie ihr die Bosse beschwört, überarbeitet. Ihr braucht dafür keine Mats mehr – mit denen könnt ihr aber Truhen öffnen, um mehr Loot nach dem Boss-Kampf einzusacken.

Obendrauf kommen auch wieder neue Uniques ins Spiel. Die Items, die bisher aus den Patch Notes zum PTR von Season 8 bekannt sind, listen wir euch nachfolgend mit ihren Effekten auf. Zum aktuellen Stand werden 6 neue Uniques genannt – eines pro Klasse. Neue Mythics kommen offenbar nicht hinzu.

Ihr könnt die neuen Uniques ab Dienstag auf dem PTR (Test-Server) testen – bis zum 18. März. Da es sich hier um Vorab-Informationen handelt, können sich die Items noch ändern. Sollte das passieren, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren. Dazu belassen wir es vorerst bei den englischen Item-Namen und passen sie an, sobald sie offiziell bekannt sind.

Alle Uniques aus Season 8 in der Übersicht

Welche neuen Uniques kommen dazu? Ihr findet nachfolgend die neuen Uniques, die für die einzelnen Klassen in Season 8 ins Spiel kommen. Zudem gehen wir auf ihre Affixe und Aspekte ein. Sobald ihre genauen Fundorte bekannt sind, findet ihr sie in der Liste aller Bosse und ihrer Drops in Diablo 4.

Barbar: Bane of Ahjed-Den (Handschuhe)

+4-6 Ränge für Mächtiger Wurf

+114-150 % Kritischer Trefferschaden

+7-10 Wut pro Sekunde

+8-12,5 % Abklingzeitreduktion

Aspekt: Alle 12 Sekunden löst Euer nächster Mächtiger Wurf seine Impulse sofort als Feuerschaden aus und verursacht 400-600 % erhöhten Schaden.

Druide: Gathlen’s Birthright (Helm)

Inhärent: Anima of the Forest gewährt 15 % Angriffsgeschwindigkeit

+10,5-15 % Willenskraft

+224-296 Rüstung

+2-3 Ränge für Humanity

+17,5-23 % Bewegungsgeschwindigkeit in der menschlichen Form

Aspekt: Während Ihr in menschlicher Form seid, gewähren kritische Treffer mit Naturmagie nach 400-200 Treffern Anima of the Forest für 10 Sekunden. Während Ihr mit Anima of the Forest erfüllt seid, erhaltet Ihr die passiven Skills Perfekter Sturm und Irdene Macht.

Totenbeschwörer: Sanquivor, Blade of Zir (2H-Schwert)

Inhärent: +60 % Schaden für Skelettmagier und Golem

+32-50 % Chance, dass Armee der Toten doppelten Schaden verursacht

+160-188 Intelligenz

+1.060-1.142 Maximales Leben

+2 Ränge für Beherrschung von Skelettkriegern, Beherrschung von Skelettmagiern und Beherrschung von Golems

Aspekt: Der Schaden Eurer Beschwörungen belegt Gegner mit Vampirischem Fluch. Das Verbrauchen einer Leiche trägt eine Seele zu Vampirischem Fluch bei, das nun bis zu 20 Seelen stapeln kann. Armee der Toten kann nun die Seelen aus Vampirischem Fluch entfesseln, wodurch sowohl Armee der Toten als auch die Seelen 5-10 % erhöhten Schaden pro freigesetzter Seele verursachen.

Jägerin: Band of Ichorous Rose (Handschuhe)

Inhärent: +4 maximale Giftfallen

+10,5-15 % Angriffsgeschwindigkeit

+3-5 % Maximale Giftresistenz

+41,5-55 % Giftresistenz

18,5-27,5 % Chance, dass Giftfalle zweimal ausgelöst wird

Aspekt: Giftfalle verursacht immer seinen vollen Schaden über 3 Sekunden und profitiert von allen seinen Verbesserungen, die um 50-100 % [x] verstärkt werden. Giftfalle profitiert außerdem von: Kombo-Punkten, hat keine Abklingzeit während Inneres Auge, die Abklingzeit wird durch Vorbereitung reduziert

Zauberin: Hail of Verglas (Kopfschutz)

Inhärent 1: 7,5 % maximale Kälte-Resistenz

Inhärent 2: 50 % Kälte-Resistenz

+10,5-15 % Intelligenz

+13-17,5 % maximales Leben

+10,5-15 % Angriffsgeschwindigkeit

+4-6 Ränge für Eissplitter

Aspekt: Eissplitter breiten sich jetzt mit 2 zusätzlichen Splittern aus. Ihr verursacht 1-1,5 % [x] erhöhten Schaden, für jedes Mal, wenn Eissplitter einen Gegner innerhalb von 5 Sekunden trifft, bis zu 50-75 % [x].

Geistgeborener: Sunbird’s Gorget (Amulett)

Inhärent: +30 % Widerstand gegen alle Elemente

+16-25 % Bewegungsgeschwindigkeit

+2-3 Ränge für Potenz

+2-3 Ränge für Schmelzofen

+2-3 Ränge für Beschleunigung

Aspekt: Das Aufsammeln einer Sturmfeder erschafft einen Feuersturm um Euch herum für 8 Sekunden, der alle 0,5 Sekunden 150-300 % Feuerschaden verursacht. Alle 5 zusätzlichen Sturmfedern, die Ihr aufsammelt, verstärken den Feuersturm, indem sie seinen Schaden um 100 % [x] erhöhen, ohne seine Dauer zu verlängern. Der Feuersturm wird als Adler-, Jaguar und Sturmfeder-Skill betrachtet.

Das waren alle einzigartigen Gegenstände, die in Season 8 für die sechs Klassen dazukommen. Uniques können enormen Einfluss auf Builds haben und die Spielweise verändern. Welche Klassen und welche starken Builds in der kommenden Season ganz oben stehen werden und ob die neuen Uniques eine Rolle dafür spielen, ist noch unklar. Bis dahin vergehen ohnehin noch einige Wochen. Die aktuell stärksten Builds findet ihr hier: Diablo 4 Season 7 Tier List: Die besten Builds im Endgame