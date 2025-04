Blizzard bufft alle Klassen in Diablo 4, damit die saisonale Macht nicht alles aussticht

In einem Livestream erklärte Blizzard, wie sie die Klassen in Season 8 von Diablo 4 buffen wollen. Dazu schwächen sie das neue saisonale Feature, damit es nicht alle Builds ersetzt. Wir fassen die Highlights aus den Patch Notes zu Patch 2.2.0 für euch zusammen.

Das sind die Highlights aus dem Patch:

Der PTR zu Season 8 habe Blizzard gezeigt, dass die neuen Boss-Mächte viel zu stark sind. Dadurch dominierten sie die Builds und stellten andere „normale“ Builds in den Schatten. Deshalb werden sie abgeschwächt.

Gleichzeitig erhalten alle sechs Klassen ein paar Buffs. Auch Builds, die vorher nicht auf den oberen Spitzen der Tier List mitgespielt haben, könnten dadurch laut Experten stark werden.

Dazu überarbeitet Blizzard die Endgame-Bosse. Ihr sollt sie nicht mehr so einfach oneshotten können, dafür könnt ihr sie ohne Boss-Mats beschwören. Mit den Boss-Mats bekommt ihr dann aber mehr Loot.

Außerdem bringt der Patch etliche Bugfixes und „Quality of Life“-Verbesserungen mit. Patch 2.2.0 erscheint zum Start von Season 8 am 29. April 2025. Die ausführlichen deutschen Patch Notes gibt’s auf Seite 2 des Artikels. Achtung: Sie sind sehr umfangreich.

Wie werden die Klassen gebufft? Alle Kern-Skills des Barbaren kosten weniger Ressourcen. Der Doppelschwingen-Build wurde verbessert und könnte laut Diablo-Experte wudijo stark werden (via Twitch-Stream).

Für Druiden soll das Leveln in Season 8 angenehmer werden, da sie mehr Geisteskraft durch „Geschenk des Hirsches“ erhalten. Das macht die Klasse besonders im Early Game richtig gut, erklärt wudijo im Stream. Auch könnte der neue Unique Kopfschutz „Gathlens Geburtsrecht“ interessant für viele Builds sein.

Totenbeschwörer bekommen vor allem Buffs für ihre Blut-Builds – unter anderem Blutlanze und Blutwelle. Die Todesfallen-Jägerin dürfte laut wudijo der stärkste Build der Klasse in Season 8 sein. Zauberinnen erhalten mehrere starke Buffs, besonders was ihre Frost-Skills betrifft. Dazu zählt etwa der Blizzard-Build, der zu den besten Builds in Season 2 zählte.

Der Geistgeborene profitiert von den Buffs für den Unique Stab „Sepazontec“, der den Schaden von Basis-Skills erhöht. Zudem wird der Schaden des Unique Amuletts „Gorget des Sonnenvogels“ erhöht und die Sturmfedern werden auch zu Jaguar-Skills, was das Item interessanter für mehrere Builds macht. Alle neuen Uniques aus Season 8 in Diablo 4 seht ihr in unserer Übersicht.

Boss-Mächte sollen Builds nicht in den Schatten stellen

Das war die Kritik an der saisonalen Macht: Auf dem PTR zu Season 8 waren die Boss-Mächte schlichtweg viel zu stark. Spieler und Experten fürchteten, dass die neuen Mächte die Meta-Builds dominieren und andere Builds dadurch in den Schatten stellen werden.

Im YouTube-Livestream erklärte Game Designer Charles Dunn am Abend des 24. April 2025, dass man die Boss-Mächte abschwächen wird:

Eine Sache, die wir allerdings auf dem PTR speziell zu diesen Kräften gehört haben, war, dass sie mehr als nur eine kleine Komponente waren – sie waren dein gesamter Build. Sie haben so stark dominiert, dass euer gesamter Schaden im Grunde nur durch diese Kräfte kam. Wir wollten die Kräfte stark und spürbar machen, aber das ist eine feine Linie: Ihr sollt sie wahrnehmen, ihr sollt sie in eurem Build spüren – aber sie sollen nicht den ganzen Build ersetzen. An der Stelle sind wir auf dem PTR ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.

Die Entwickler merkten zudem an, dass die Boss-Mächte mit euren Paragon-Stufen skalieren. Auf dem PTR ging das bis Paragon-Stufe 300, was ein „wirklich langer Grind“ sei. Das Maximum der Skalierung wird auf Paragon-Stufe 200 gelegt. Das sei laut Blizzard ein viel realistischerer Wert, den die meisten Spieler auch tatsächlich erreichen können, um die Kräfte auszureizen.

Design Director Colin Finer ergänzte, dass man sich nicht dazu gezwungen fühlen soll, unbedingt Paragon-Stufe 300 zu erreichen. Das solle eher so ein „Ich bin einfach ultra badass“-Ding sein.

Die neue Mechanik in Season 8 lässt euch die Kräfte der Unterschlupf-Bosse übernehmen – nachdem ihr sie einmal besiegt habt. So könnt ihr euch wie Duriel beim Ausweichen durch den Boden graben oder eine Blutlache wie Fürst Zir spawnen lassen. Mehr zu den Mächten erfahrt ihr hier: In Season 8 von Diablo 4 übernehmt ihr die Kräfte der härtesten Gegner, wenn ihr sie besiegt