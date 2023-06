Diablo 4: Ich habe einen Frost-Build für die Zauberin gebaut, den sonst niemand spielt – Killt Bosse in 17 Sekunden

Die Zauberin gehört gerade nicht unbedingt zu den stärksten Klassen in Diablo 4. Trotzdem hat sich MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus die Zauberschleuder einmal angesehen und sogar einen richtig guten Build gefunden, der in keiner Tier List auftaucht.

Was ist das für ein Build? Ich spiele mit einem Fokus auf Blizzard und Barrieren – und tatsächlich so etwas wie einen Tank-Build. Denn mein Frost-Build baut darauf auf, dass ich in den Gegnern stehen bleiben kann, während sie auf mich einprügeln oder festgefroren zusehen müssen, wie sie sterben.

Nachdem ich mit unserem Level-Build für die Zauberin auf Stufe 50 angekommen bin, habe ich erst mit einem Elektro-, dann einem Feuer-Build herumgespielt. Am Ende landete ich aber bei Frost, weil die Ultimate „Tieffrieren“ einfach verdammt cool ist.

Das macht den Build besonders: In der Tier List mit den besten Builds taucht die Frost-Zauberin lediglich mit dem relativ langweiligen Eissplitter-Build auf. Nirgendwo findet man Tipps zu einem Blizzard-Build.

Wenn ihr die Zauberin so spielt, seid ihr also absolut off-meta unterwegs – und trotzdem enorm stark und „tanky“. Denn ich heize nicht nur locker durch Dungeons und kille Bosse in Sekunden, sondern sorge auch noch für massig CC in meiner Gruppe und halte Schaden von Freunden fern.

Hier seht ihr Gameplay vom Guild in der Lichtwacht auf Weltstufe 3. Meine Zauberin ist hier Level 58:

Blizzard-Build für die Zauberin – Das braucht ihr

Diese Skills braucht ihr:

Basis Funkelnder Frostblitz 1/5

Kern Mächtige Abwehr 3/3

Defensiv Schimmernde Teleportation 1/5 Schimmernde Eisrüstung 5/5 Schimmernde Frostnova 1/5 Glaskanone 3/3 Einklang der Elemente 1/3

Beschwörung Präzisionsmagie 3/3

Beherrschung Eisiger Schleier 3/3 Kaltfront 3/3 Schockfrost 3/3 Blizzard des Magiers 5/5

Ultimativ Überlegenes Tieffrieren Permafrost 3/3 Raureif 3/3 Eisige Berührung 3/3 Eisige Brise 3/3

Zentrale Passive Lawine



Als besondere Klassenmechanik hat die Zauberin die Möglichkeit, passive Effekte aus ihren Zaubern zu erzeugen. Ihr nutzt hier die Effekte von Blizzard und Frostblitz.

Diese Legendarys und Items braucht ihr:

Umhüllter Aspekt – Stellt Mana und HP während Tieffrieren wieder her

Aspekt der Gefrorenen Erinnerung – Lawine betrifft zusätzliche Ladungen

Aspekt der Gefrorenen Tundra – Während Tieffrieren schleudert ihr Eissplitter auf Gegner

Vergletscherter Aspekt – Blizzard erzeugt Eisstacheln

Alle weiteren Aspekte für den Build bekommt ihr aus dem Kodex der Macht:

Aspekt der Beißenden Kälte – Vergessene Tiefen, Trockensteppe

Sturmschwellender Aspekt – Onyxfeste, Trockensteppe

Aspekt der Kontrolle – Versunkene Bibliothek, Kehjistan

Aspekt des Unerschütterlichen- Fauliger Grundwasserleiter, Kehjistan

Aspekt des Geteilten Leids – Untergang, Hawezar

Schneewachender Aspekt – Stinkendes Mausoleum, Hawezar

Der Vergletscherte Aspekt oder der Aspekt der Gefrorenen Tundra sollte auf den Hals geschmiedet werden, da er dort +50 % Wirksamkeit hat. Ihr benötigt für diesen Build eine Haupthand-Waffe und eine Nebenhand.

Als Affixe auf den Items solltet ihr auf zusätzlichen Schaden gegen verwundbare, unterkühlte oder eingefrorene Gegner achten. Alternativ helfen euch Frost-Schaden, Schaden gegen nahe Gegner und natürlich Intelligenz. An Edelsteinen solltet ihr sockeln:

Schädel in Schmuck

Saphire in Waffen

Rubine oder Diamanten in der Rüstung

Im Paragon solltet ihr erst die Tafel Eisschlag, dann Eiskaltes Schicksal freischalten. An Glyphen sind am besten geeignet:

Adept

Taktiker

Ausbeuten

Frostbeulen

Kontrolle

Pro Massig CC

„Tank“-Build, der schwer zu töten ist

Schmilzt Bosse regelrecht

Perfekt für Solo- und Gruppenspiel

Viele Aspekte leicht zu farmen Contra Benötigt bestimmte Aspekte, um Schaden auszuteilen

Position ist wichtig

Eher für Fortgeschrittene

Extrem anfällig gegen mobile Gegner

Blizzard-Build für die Zauberin – Gameplay und Tipps

So spielt ihr den Build: Der Spielstil baut darauf auf, dass ihr möglichst viele Einsätze von Blizzard auf einem Punkt stapelt und Gegner dort bindet. Sie sollen verwundbar werden, was euren Schaden mit verschiedenen Multiplikatoren noch einmal erhöht, und dann sterben, spätestens während Tieffrieren:

Wirkt mehrmals Blizzard auf einen Punkt mit vielen Gegnern

Nutzt Lawine aus, um mehr Einsätze zu erwirken

Teleportiert euch ggf., wenn viele Fernkämpfer gegen euch stehen

nutzt Frostnova, um die Feinde einzufrieren und verwundbar zu machen

nutzt Eisrüstung, um die Multiplikatoren zu aktivieren

nutzt Tieffrieren – Alles auf dem Bildschirm sollte nun im Laufe der nächsten 4 Sekunden sterben

Damit ihr nicht einfach nur auf Tieffrieren warten müsst, könnt ihr auch über sonstige Einsätze von Blizzard Schaden verursachen. Frostnova macht Gegner immer verwundbar, und auch sonst habt ihr Chancen, gefrorene Gegner verwundbar zu machen und den „gefroren“-Status zu verbreiten.

Idealerweise sollten sich Gegner gar nicht mehr bewegen können oder nur noch sehr langsam, während ihr sie mit euren Blizzards zermürbt. Besonders stark seid ihr dabei bei Bossen:

Eure Frost-Fähigkeiten füllen langsam den Betäubungs-Balken des Bosses. Spart vor allem Eisrüstung und Tieffrieren für diesen Moment. Kurz vor der Betäubung solltet ihr möglichst viele Blizzards auf den Boss wirken, ihn dann mit Frostnova betäuben und verwundbar machen und mit der Eisrüstung/Tieffrieren-Combo in wenigen Sekunden töten.

