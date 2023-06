Diablo 4: 6 Zahlen, die ihr euch jetzt merken solltet, um beim Leveln ganz leicht stärker zu werden

Diablo 4 bietet mit seinem Schmied und Juwelier viele Möglichkeiten an, euren Helden zu stärken. Sie reparieren eure Items und können diese sogar aufwerten. Je nach Veredlung wird eure Ausrüstung spürbar stärker, doch wann lohnt sich eine solche Investition und was muss man beachten? Wir zeigen es euch.

Wie kann ich Items aufwerten? Um Items in Diablo 4 aufwerten zu können, müsst ihr für Waffen und Rüstungen den Schmied und für Schmuck den Juwelier aufsuchen. Beide bieten, sobald ihr das notwendige Level erreicht habt, Dienste gegen Gold und Materialien an, um eure Items zu verstärken.

Links der Juwelier und rechts der Schmied in Kyovashad.

Was bringt es, Items aufzuwerten? Jedes Upgrade an euren Items steigert die Gegenstandsmacht um 5 Punkte. Zudem wird auch der Grundwert, wie Rüstung oder Schaden pro Sekunde an euren Items gesteigert.

Trotzdem lohnt sich nicht jedes Upgrade, denn Diablo 4 besitzt für seine Items nicht sichtbare Stufen, sogenannte Breakpoints.

Solltet ihr beim Upgraden einer dieser Breakpoints überschreiten, werden eure Items mit ihren Perks massiv gestärkt.

Items haben Breakpoints, die eure Rüstung spürbar verstärken

Was sind Breakpoints? Diese Breakpoints sind Stufen beim Aufwerten, die ihr überschreiten könnt, wenn ihr einen bestimmten Wert eurer Gegenstandsmacht erreicht. Da diese Stufen nicht direkt ersichtlich sind, haben Dataminer diese herausgefischt. Folgende Werte solltet ihr beachten:

Stufe 1 Wert 1 bis 149

Stufe 2 Wert 150 bis 339

Stufe 3 Wert 340 bis 459

Stufe 4 Wert 460 bis 624

Stufe 5 Wert 625 bis 724

Stufe 6 Wert 725+



Solltet ihr also Handschuhe mit einem Gegenstandswert von 146 besitzen, diesen dann einmal beim Schmied aufleveln, wird das Item auf die Stufe 2 hochgestuft, denn pro Aufwertung werden 5 Punkte in euren Gegenstandswert addiert. Ihr besitzt also dann einen Handschuh mit Gegenstandswert 151, das ist jedoch nicht alles.

Was muss ich bei den Breakpoints beachten? Solltet ihr beim Aufwerten eine Stufe überschreiten, werden nicht nur eure Grundwerte, sondern auch eure Boni der jeweiligen Ausrüstung angepasst, da diese der jeweiligen Stufe entsprechen müssen.

Diese Anpassungen fallen jedoch nicht immer positiv aus, denn wie der YouTuber wudijo schon festgestellt hat, sind diese Änderungen Glückssache. Entweder ihr bekommt gute Rolls, oder die Werte fallen prozentual gesehen schlechter aus als vor euer Aufwertung.

Beachtet also, dass, wenn ihr Items aufwertet, diese lieber nahe der Stufengrenzen angesiedelt sein solltet, sonst profitiert ihr nicht vom spürbaren Boost eurer Stats.

Ihr wisst nicht, welche Weltstufe ihr als Erstes spielen solltet? Dann haben wir für euch einen Tipp:

Wann lohnt es sich, Items aufzuwerten? Das hängt von den Items und ihrem Level ab. Der YouTuber wudijo selbst rät davon ab, Items bis Stufe 30 aufzuleveln, da man bis dahin gut mit ungelevelter Ausrüstung klarkommt.

Erst später, wenn ihr nahe am Endgame seid und gute Items passend zu eurem Build gefunden habt, könnten Upgrades sinnvoll sein. Upgrades sind teuer, spart euch also eure Materialien und Gold für sinnvolle Aufwertung auf.

Ein weiterer Tipp: zerlegt die Items vom Anfang eher und verkauft sie später. Items geben gegen Ende vom Spiel mehr Gold, die Crafting-Materialien sind aber immer gleich.

