Diablo 4: Neues Update macht den nervigsten Grind leichter, geht einen großen Kritikpunkt der Community an

Seit Season 6 haben Spieler in Diablo 4 mit einem Mangel an gewöhnlichen Materialien zu kämpfen, was das Aufwerten der Ausrüstung erschwert. Ein Hotfix soll den Grind erleichtern.

Woran mangelt es? Während es den Spielern in Season 4 an Gold mangelte, scheinen die gewöhnlichsten Materialien in Season 6 der neue Flaschenhals zu sein:

Für das Aufwerten und Verzaubern eurer Ausrüstung benötigt ihr einen Haufen an Mats, unter anderem Obduzit, das ihr in Alptraum-Dungeons und der Grube bekommt.

Dazu braucht ihr auch Eisenbrocken und Rohleder. Das erhaltet ihr unter anderem durch das Zerlegen von Items und aus Kisten vom „Flüsternden Baum.“

Vielen Spielern mangelt es seit dem Start von Season 6 an Eisenbrocken und Rohleder, sodass sie ihre Ausrüstung nicht verbessern können. Das ist wiederum wichtig, um schwierigeren Content angehen zu können.

Mit der neuen Season hat Blizzard das gesamte Level-System überarbeitet und die oft kritisierten Weltstufen abgeschafft. Dazu haben die Entwickler Anpassungen an dem Crafting vorgenommen. Ihr könnt Mythics auf zwei verschiedene Arten herstellen, für eine braucht ihr allerdings einen Haufen Runen.

Dazu wurden die Stygischen Steine aus dem Spiel entfernt und für die Vollendung gibt es nur noch das Obduzit. Während Spieler das jetzt offenbar haufenweise ansammeln, mangelt es ihnen an anderen Mats. Der neueste Hotfix soll den Grind vereinfachen.

Was ändert das Update? Am 20. Oktober kündigte Community Director Adam Fletcher auf X an, dass das Team plant, einige Crafting-Mats wie Rohleder und Eisenbrocken mit einem Hotfix zu Beginn der Woche anzupassen.

Am 21. Oktober folgte dann das Update:

Die Erwerbsraten für Rohleder und Eisenbrocken wurden erhöht.

Erhöhte Material-Gewinne aus den Brodelnden-Opal-Belohnungen. Hotfix 3, via Blizzard-Forum am 22. Oktober

Mit den „Brodelnden Opalen“ erhöht ihr nicht nur den XP-Gewinn, sondern auch die Drop-Chancen auf bestimmte Items. Die grünen „Brodelnden Opale der Materialien“ sorgen dafür, dass Gegner regelmäßig zusätzliche Crafting-Mats und Kräuter fallen lassen.

Auf Reddit wird der Hotfix in einem Beitrag diskutiert. Dort merkt Due_Cheetah_377 an, dass er nach dem Update mit einem aktiven „grünen Opal“ richtig viele Mats sammeln konnte. Von dem Rohleder sei besonders viel gedroppt. Vor allem die großen und die Chaos-Kisten vom „Flüsternden Baum“ scheinen sich als Quelle dafür zu lohnen, schreibt er.

Spätestens im Endgame von Diablo 4 werden bestimmte Mats wichtiger, etwa Engelshauch und Obduzit zum Craften, aber auch Mats, um Bosse zu beschwören. Für eure Paragonbretter benötigt ihr zudem Glyphen, und in euren Endgame-Builds spielen Runen eine wichtige Rolle. Unsere einfache Übersicht zeigt, wo ihr am besten in Diablo 4 farmen könnt, was ihr gerade braucht.