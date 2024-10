Diablo 4 hat es mit Season 6 leichter gemacht, die besten Items zu bekommen – Jetzt fordern Spieler das alte System zurück

Mit Season 6 haben die Entwickler Diablo 4 groß überarbeitet. Unter anderem könnt ihr euch Mythic Uniques auf zwei Arten herstellen. Spieler sind davon aber alles andere als begeistert.

In Diablo 4 habt ihr die Möglichkeit, euch die seltensten Items selbst herzustellen. Mit „Prächtigen Funken“ könnt ihr euch Mythic Uniques craften und seit Season 6 sogar auf zwei verschiedene Arten:

Aus zwei Prächtigen Funken und 50.000.000 Gold beim Schmied

Aus zwei Prächtigen Funken, Runen und 5.000 Gold beim Juwelenschmied

Woher ihr die Funken bekommt und was ihr alles craften könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Das ist der Unterschied bei den Crafting-Systemen: Bei dem Crafting der Mythics gibt es allerdings einen wichtigen Unterschied, denn: beim Schmied braucht ihr zwar weniger Mats, erhaltet aber ein zufälliges Mythic. Beim Juwelenschmied stellt ihr dagegen ein bestimmtes Mythic Unique her, braucht jedoch einen Haufen Runen.

Spieler kritisieren das neue System und wünschen sich die alte Vorgehensweise zurück. Vor Season 6 brauchte man zwar vier Funken, bekam dafür aber auch das Mythic, das man ausgewählt hat – ohne Zufallsprinzip.

Das zufällige Crafting sei „schmerzhaft“

Was kritisieren die Spieler? In einem Beitrag auf Reddit schreibt Ornery_Departure6262, er wünscht sich das Crafting mit 4 „Prächtigen Funken“ zurück. Er ist Paragon-Stufe 210, hat drei Funken gesammelt und drei nutzlose Mythics in der Truhe liegen.

Vor Season 6 hätte er sich davon das Mythic, das er gebrauchen kann, craften können, schreibt er. Jetzt muss er auf den Zufallsgenerator hoffen, weil er nicht genügend Runen hat. Das DLC kaufe er nicht. Die Runen sind Teil der ersten Erweiterung zu Diablo 4, Vessel of Hatred.

Über die Runen diskutieren verschiedene Nutzerinnen und Nutzer in den Kommentaren. So schreibt imyourdad789, dass es in dieser Season etwas zu schwierig ist, Mythics zu craften. Blizzard sollte 2 von jeder Rune verlangen, anstelle von 6.

Ihr könnt in Diablo 4 zwar Runen beim Juwelenschmied craften, aber auch das läuft nach dem Zufallsprinzip ab, denn: dort erhaltet ihr eine zufällige Rune für 3 gleiche Runen. Das zufällige Runen-Crafting ist „schmerzhaft“, schreibt Rathma86 im Kommentar.

Das raten die Spieler: Einzelne Spieler geben Tipps dazu, wie man schneller an die Runen kommt, um Mythics zu craften. Klaus0225 rät dazu, die Unterstadt von Kurast zu besuchen und Runen-Tribute zu benutzen. Mit den Tributen habt ihr höhere Chancen auf Runen-Drops. hugcub schlägt vor, die Tribute der Titaten einzusetzen, um Boss-Mats zu farmen. Bei den Bossen konnte er genug Runen sammeln, um Mythics zu craften, merkt er an.

Was haltet ihr von dem neuen Crafting-System? Konntet ihr euch damit schon ein Mythic herstellen, oder fehlen euch auch noch bestimmte Runen? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar.

