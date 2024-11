Diablo 4: Die besten Farm-Spots für Obolusse, Runen, Glyphen und Mats im Endgame

In Diablo 4 gibt es etliche Materialien und Items, die für das Crafting und verschiedene Aktivitäten notwendig sind. Wir zeigen euch, wo ihr Obolusse, Mats, Runen, Glyphen und andere Items für das Endgame am effektivsten farmen könnt.

Spätestens im Endgame von Diablo 4 werden bestimmte Mats wichtiger, etwa Engelshauch und Obduzit zum Craften, aber auch Mats, um Bosse zu beschwören. Für eure Paragonbretter braucht ihr zudem Glyphen und Runen für eure Endgame-Builds. Auch Obolusse spielen in Season 6 eine wichtige Rolle, denn beim Kuriositätenhändler bekommt ihr dafür aktuell richtig starke Items.

Der Diablo-Experte wudijo erklärt in seinem YouTube-Video, was die besten Spots und Möglichkeiten zum Farmen verschiedener Mats in Season 6 von Diablo 4 sind. Das basiert auf dem Farmen auf Qual-Stufe 4. Wir fassen die wichtigsten Spots für euch zusammen, ergänzen weitere nach eigenen Erfahrungen und passen die Liste bei Bedarf an.

Diablo 4: Die besten Farm-Spots im Endgame

Wo bekomme ich wichtige Mats und Items? In Diablo 4 gibt es verschiedene Aktivitäten, die ihr im Endgame machen könnt. Einzelne davon eignen sich besonders gut, um XP zu farmen, andere belohnen euch hingegen mit wichtigen Mats oder starkem Gear.

Farm-Spots für Mats

Vergessene Seelen beste Spots: Uber Bosse, Höllenfluten gute Alternative: Kisten vom Flüsternden Baum

Kräuterbündel & Engelshauch beste Spots: Kisten vom Flüsternden Baum, Uber Bosse gute Alternativen: Höllenhorden, Höllenfluten

Eisenbrocken bester Spot: Kisten vom Flüsternden Baum gute Alternative: Items zerlegen

Rohleder beste Spots: Kisten vom Flüsternden Baum gute Alternative: Items zerlegen

Werkmeistersteine beste Spots: Höllenfluten (Kisten), Kisten vom Flüsternden Baum gute Alternativen: Legion-Events, Alptraum-Dungeons, die Unterstadt von Kurast

Siegelpulver beste Spots: Kisten vom Flüsternden Baum, Alptraum-Dungeons gute Alternative: Events in der offenen Welt

Zerstreute Prismen bester Spot: Weltbosse gute Alternativen: Höllenhorden, die Unterstadt von Kurast

Edelsteinfragmente bester Spot: Kisten vom Flüsternden Baum gute Alternative: Elite-Gegner

Obduzit bester Spot: Alptraum-Dungeons gute Alternativen: Höllenhorden, die Unterstadt von Kurast

Khazrahorn bester Spot: Uber Bosse gute Alternativen: Weltbosse, Dunkle Zitadelle



Farm-Spots für Boss-Mats

Lebender Stahl: Höllenfluten, Kisten vom Flüsternden Baum

Boshafte Herzen: Kisten vom Flüsternden Baum

Exquisites Blut: Blutjungfrau (in der Höllenflut), Kisten vom Flüsternden Baum

Destillierte Furcht: Alptraum-Dungeons

Schleimglitschige Eier: Varshan, Weltbosse

Scherbe der Qual: Grigoire, Weltbosse

Sandversengte Fesseln: Fürst Zir, Weltbosse

Nadeldurchbohrte Puppe: Bestie im Eis, Weltbosse

zufällige Boss-Mat-Drops: Elite-Gegner, Events, die Unterstadt von Kurast (mit Tributen), Weltbosse

Farm-Spots für Gear

legendäre Aspekte bester Spot: Kuriositätenhändler

Ahnengegenstände (vermachte Items) beste Spots: Uber Bosse, Höllenhorden gute Alternativen: Kuriositätenhändler, Höllenfluten, Kisten vom Flüsternden Baum, Weltbosse, Alptraum-Dungeons, Dunkle Zitadelle, die Unterstadt von Kurast

Uniques bester Spot: Kuriositätenhändler, Uber Bosse gute Alternative: Grube

Mythic Uniques bester Spot: Uber Bosse gute Alternative: die Unterstadt von Kurast, Crafting



Eine gute Möglichkeit, an starken Loot zu kommen, ist in Season 6 der Kuriositätenhändler:

Farm-Spots für Items & Keys

Runen beste Spots: Uber Bosse (legendäre/seltene), die Unterstadt von Kurast (mit Tributen; magische/ seltene) gute Alternative: Weltbosse

Glyphen beste Spots: Kisten vom Flüsternden Baum, Grube, Uber Bosse gute Alternativen: Höllenfluten (generell Elite-Gegner), Reichwandler, Alptraum-Dungeons

Härtungsrezepte beste Spots: Kisten vom Flüsternden Baum, die Unterstadt von Kurast, Höllenfluten gute Alternative: Uber Bosse

Schriftrollen der Wiederherstellung Spot: Höllenhorden

Opale Spot: Reichwandler

Tribute für Runen: Grube für Legendarys & Uniques: Kisten vom Flüsternden Baum, Weltbosse für Boss-Mats: Uber Bosse

Schlüssel für Alptraum-Dungeons & Höllenhorden bester Spot: Kisten vom Flüsternden Baum gute Alternativen: Alptraum-Dungeons, Höllenhorden



Farm-Spots für Währungen & XP

Obolusse bester Spot: Grube gute Alternative: Höllenfluten

Glyphen-XP Spot: Grube

Gold bester Spot: Uber Bosse (Verkauf von Uniques) gute Alternativen: Kisten vom Flüsternden Baum, Höllenhorden

XP beste Spots: Höllenhorden, Grube



Bedenkt, dass ihr die Erweiterung „Vessel of Hatred“ braucht, wenn ihr die Unterstadt von Kurast und den Koop-Dungeon „Dunkle Zitadelle“ besuchen wollt. Der Reichwandler ist eine saisonale Aktivität in Season 6 und bisher ist unklar, ob er danach noch verfügbar sein wird. Dazu könnt ihr in der aktuellen Season Opale benutzen, um eure Drop-Chancen auf gewisse Items zu erhöhen.

Einige Mats könnt ihr zudem umwandeln oder herstellen. Beim Alchemisten habt ihr die Möglichkeit, Edelsteinfragmente umzuwandeln und Items für die Beschwörung von Bossen aus Boss-, Crafting-Mats und Khazrahörnern herzustellen.

Auch das Versteck eurer Söldner ist eine gute Anlaufstelle für Crafting-Mats und Zerstreute Prismen. Sobald ihr eure Söldner auflevelt, habt ihr eine größere Auswahl beim Tauschhandel im Versteck und bekommt dort unter anderem Gear, Truhen mit Aspekten und Mats.

Wenn ihr noch nicht genau wisst, welche eurer Items ihr am besten wie verbessern solltet oder wenn ihr nicht zufrieden mit eurem Build seid, findet ihr in unserer Tier List die aktuell besten Builds in Season 6 und wie ihr sie spielt: Diablo 4 Season 6 Tier List: Beste Builds für alle Klassen zum Nachbauen