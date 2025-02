Wenn es euch an wichtigen Mats in Diablo 4 fehlt, solltet ihr einen Händler nicht übersehen

Mit Vessel of Hatred kamen die Söldner zu Diablo 4, die euch im Kampf unterstützen. Obendrauf bringen sie ihren eigenen Händler mit, bei dem ihr Gear und Aspekte bekommt, aber auch die wichtigsten Mats fürs Crafting.

Was ist das für ein Händler? Im Laufe der Kampagne von Vessel of Hatred, der ersten Erweiterung von Diablo 4, schaltet ihr eure Söldner frei. Ihr bekommt aber nicht nur vier Begleiter zur Auswahl, von denen ihr zwei rekrutieren könnt, sondern auch die Händlerin Fayira. Dabei handelt es sich um die Adoptivtochter von dem Söldner Raheir.

Bei der Händlerin könnt ihr gesammelte „Blasse Zeichen“ gegen Loot eintauschen. Um Blasse Zeichen zu bekommen, müsst ihr Rapport sammeln, indem ihr die Söldner rekrutiert und auf die Monsterjagd mitnehmt. Zusätzlich erweitert die Händlerin ihr Angebot, wenn ihr eure Söldner fleißig levelt.

Händlerin im Unterschlupf ist nicht zu unterschätzen

Wie komme ich an wichtige Mats bei der Händlerin? Sobald Fayira in euren Unterschlupf in Nahantu zieht, habt ihr die Möglichkeit, mit ihr zu handeln. Im Tausch gegen „Blasse Zeichen“ erhaltet ihr unter anderem wichtige Crafting Mats für das Endgame in Diablo 4. Die Anzahl der Items aus den Truhen skaliert mit den Qual-Stufen (via Blizzard, Patch 2.1.0).

Auf Reddit weist ein Spieler darauf hin, dass die „Truhen der Vollendung“ bei der Händlerin „tonnenweise Obduzit“ beinhalten können. Er habe auf Qual 4 selbst zwischen 750 und 1250 Obduzit aus einer Truhe bekommen. Auch ein anderer Nutzer schreibt auf Reddit: Die Händlerin im Unterschlupf ist unterschätzt. Er erinnert außerdem daran, dass man ihr Angebot 1x pro Tag kostenlos auffüllen kann.

Wie schalte ich die Truhe der Vollendung frei? Um das Angebot von Fayira zu erweitern, müsst ihr eure Söldner leveln und Rapport-Ränge freischalten. Alle Söldner besitzen Tauschhandel-Aufwertungen, mit denen ihr das Angebot erweitert. Die Truhe der Vollendung bekommt ihr mit Varyana auf Rapport-Stufe 8. Ob sie dann verfügbar ist, ist zufällig, aber ihr könnt das Angebot für 100 Blasse Zeichen auffüllen.

Durch Varyana erweitert sich das Angebot der Händlerin um die Truhe der Vollendung.

Was bekomme ich noch bei der Händlerin? Bei der Händlerin im Söldnerversteck erhaltet ihr verschiedene Items und Mats, dazu gehören:

Ausrüstungsgegenstände, darunter auch Ahnengegenstände

Aspekte für euer Gear

Truhen mit Beschwörungs-Mats für Bosse

Truhen mit Zerstreuten Prismen, Edelsteinfragmenten, Runen und anderen Crafting-Mats

Truhen mit Obduzit und Obolussen

Habt ihr euch das Angebot der Händlerin im Söldnerversteck bereits angeschaut? Oder seid ihr ohnehin schon gut mit Gear und Mats für das Endgame ausgestattet?