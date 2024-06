Diablo 4: Vessel of Hatred lässt euch Söldner anheuern – Diese Begleiter soll es geben

In Diablo 4 wird es mit der neuen Erweiterung „Vessel of Hatred“ wieder Söldner geben. Das Feature stammt eigentlich aus Diablo 2 und schafft es nun auch in den neusten Teil der Reihe. Wir zeigen euch, welche Begleiter es geben soll.

Was sind das für Söldner? Bereits in Diablo 2 konnte man Söldner als unterstützende Begleiter anheuern, die den Helden bei den Abenteuern helfen sollen. Auch in Diablo 4 wird das mit der Erweiterung „Vessel of Hatred“ wieder möglich sein.

Vor kurzem hat Blizzard die Helfer mit einem Bild angekündigt und damit die ersten Spekulationen über ihre Fähigkeiten angeregt. Durch einen Leak zur neuen Season, den Buffed.de geteilt hat, ist inzwischen näheres zu den Klassen der Helfer bekannt. Außerdem sollen auch zwei neue Söldner dabei sein, die auf dem Bild bislang fehlten.

Hier könnt ihr den Trailer zu neuen Erweiterung von Diablo 4: Vessel of Hatred sehen:

Diese Söldner könnt ihr anheuern

Welche Söldner soll es geben? In Diablo 4 werden euch laut eines Leaks wohl sechs verschiedene Söldner zur Auswahl sehen. Auf dem von Blizzard geteilten Bild sind allerdings nur vier der sechs geleakten Söldner zu sehen.

Bounty Hunter: Der Bounty Hunter (zu Deutsch: Kopfgeldjäger) könnte der im Bild links befindliche Charakter sein. Er ist mit einem Bogen ausgerüstet und sieht eher wie ein Jäger aus. Eventuell gibt es also noch einen anderen Charakter, der besser zu diesem im Code gefundenen Namen passt.

Der Bounty Hunter (zu Deutsch: Kopfgeldjäger) könnte der im Bild links befindliche Charakter sein. Er ist mit einem Bogen ausgerüstet und sieht eher wie ein Jäger aus. Eventuell gibt es also noch einen anderen Charakter, der besser zu diesem im Code gefundenen Namen passt. Cursed Child: Der Junge mit den Ziegenhörnern im Bild dürfte das „Cursed Child“ (zu Deutsch: verfluchtes Kind) sein. Er hält eine Flamme in der Hand, was wohl auf einen Magier schließen lässt, der als Fernkämpfer dabei ist.

Der Junge mit den Ziegenhörnern im Bild dürfte das „Cursed Child“ (zu Deutsch: verfluchtes Kind) sein. Er hält eine Flamme in der Hand, was wohl auf einen Magier schließen lässt, der als Fernkämpfer dabei ist. Berserker Crone: Der Barbar mit der Axt auf der rechten Seite des Bilds passt wohl am ehesten zum Namen (zu Deutsch in etwa Berserker Vettel). Der Söldner wird euch wohl als Schadensausteiler im Nahkampf unterstützen.

Der Barbar mit der Axt auf der rechten Seite des Bilds passt wohl am ehesten zum Namen (zu Deutsch in etwa Berserker Vettel). Der Söldner wird euch wohl als Schadensausteiler im Nahkampf unterstützen. Shield Bearer: Der Barbar mit dem großen Schild wird wohl der Shield Bearer (zu Deutsch: Schildträger) sein. Er wird wohl euer Tank werden und die Aufmerksamkeit der Gegner von euch weg auf ihn lenken.

Von Links nach Rechts: Bounty Hunter, Cursed Child, Schild Bearer, Berserker Crone

Was ist mit den beiden fehlenden Söldnern? Laut des Leaks gibt es noch zwei weitere Söldner, die im Code gefunden wurden. Die beiden befinden sich jedoch nicht auf dem Bild, das von Blizzard geteilt wurde.

Scholar: Der Scholar (zu Deutsch: Gelehrter) könnte ein weiterer Fernkampf-Magier oder ein Heiler sein, der euch im Kampf unterstützt.

Der Scholar (zu Deutsch: Gelehrter) könnte ein weiterer Fernkampf-Magier oder ein Heiler sein, der euch im Kampf unterstützt. Maiden and Mongrel: Der Name könnte auf Deutsch etwa Jungfrau und Mischling heißen. Ob es sich hierbei um ein Söldner-Duo oder um einen Charakter mit zwei Formen wie ein Gestaltwandler handelt, ist bislang nicht klar.

Was weiß man noch über die Söldner in Diablo 4? Die Söldner in Diablo 4 werden wohl ihr eigenes Lager bekommen (via Buffed.de). Ob man richtig mit den Söldnern interagieren kann oder gar Beziehungen entstehen können, ist allerdings noch unklar.

Blizzard hat aber bereits verraten, dass die Söldner im Laufe des Spiels immer stärker werden und euch mit „einzigartigen Fähigkeiten“ unterstützen sollen.

Erst mit dem Erscheinen der neuen Erweiterung für das Spiel werden die Söldner hinzugefügt. Die neue Erweiterung „Vessel of Hatred“ für Diablo 4 erscheint am 8. Oktober 2024, bis dahin zieht die 4. Season die Spieler in ihren Bann. Ein fast Ehe-Paar hat es wohl vollkommen erwischt: Spieler dachten, nach 2 Wochen wäre Season 4 wieder vorbei – überlegen jetzt, dafür Hochzeiten abzusagen