Jedes Jahr erwacht Rohan aus Herr der Ringe zum Leben und wird zu einer echten Stadt, in der ihr selbst Orks verkloppen könnt

Der Verein Fellow-Ship e.V. erweckt jedes Jahr zu den Tolkien Tagen Rohan aus Herr der Ringe zum Leben und versetzt euch mitten in die Schlacht um Edoras – im wahrsten Sinne.

Was ist das für ein Verein? Der LARP-Verein Fellow-Ship e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr zu den Tolkien Tagen in Geldern-Pont und ähnlichen Veranstaltungen Tolkiens Werke lebendig werden zu lassen. Dabei fokussieren sie sich auf die möglichst authentische Darstellung von Rohan und der Hauptstadt Edoras.

Was ist LARP? Die Abkürzung LARP steht für „Live Action Role Playing“ und ist ein interaktives Spielkonzept, bei dem die Teilnehmenden ihre fiktiven Charaktere physisch in der realen Welt darstellen. Ähnlich wie beim Improvisationstheater agieren die Spieler ohne festes Skript, passen sich spontan an die vorgegebene Rahmenhandlung an und interagieren direkt mit anderen Figuren. Um die jeweilige Spielwelt, die oft im Fantasy-, Science-Fiction- oder historischen Bereich angesiedelt ist, glaubhaft zum Leben zu erwecken, werden aufwendige Kostüme und detaillierte Requisiten genutzt. Kämpfe oder Konflikte werden dabei in der Regel sicher und symbolisch ausgetragen, beispielsweise durch den Einsatz von speziell gepolsterten Schaumstoffwaffen.

Mit rund 30 – 40 Mitgliedern bauen sie ihr Lager mit einem riesigen begehbaren Holztor, einer Festhalle, einem Brunnen, Stallungen und kleineren Gebäuden und Zelten auf dem Vereinsgelände der Deutschen Tolkien Gesellschaft e.V. auf und beleben es in aufwendigen, originalgetreuen Kostümen, wie man sie aus den Filmen kennt. Alles wird aus authentischen Materialien handgefertigt und jedes Jahr erweitert.

Gespickt wird das Ganze mit Showeinlagen wie einer großen Schlacht gegen Orks, Stuntreiten auf echten Pferden und Spielen sowie belebten Lagerszenen zwischen den festen Programmpunkten. Besucher der Veranstaltungen können sich so direkt ins Getümmel stürzen und Tolkiens Werke hautnah erleben und im besten Fall sogar mitmachen.

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Vom Besucher zum Krieger von Rohan

Ein großer Fokus der Gruppe liegt nicht nur darauf, Rohan und damit auch ein Stück Mittelerde für die Besucher des Events greifbar und erlebbar zu machen, sondern auch, ihnen ihr leidenschaftliches Hobby näherzubringen. Denn die Vereinsarbeit besteht nicht nur aus dem Aufbau und Bespielen von Edoras, sondern auch aus dem gemeinschaftlichen Fertigen der Kostüme, Bauten und Requisiten.

Ein Großteil der Neueinsteiger des Vereins sind Personen, die zuvor keinerlei Berührungspunkte mit LARP oder Reenactment hatten. Sie besuchen die Tolkien Tage als einfache Gäste, sind von der Atmosphäre und dem Lageraufbau begeistert und wenden sich dann an die Mitglieder der Truppe.

Oft werden sie dann durch die imposant inszenierte Schlacht gegen die Orks (die im Übrigen jedes Mal komplett improvisiert gespielt wird) vor dem selbstgebauten, riesigen Tor von Edoras so in ihren Bann gezogen, dass sie selbst Teil der Gruppe werden wollen, die gemeinschaftlich so etwas Eindrucksvolles auf die Beine stellt. Einen Ausschnitt davon könnt ihr euch beispielsweise auf dem Instagram-Profil des Vereins ansehen (meine Kamera hat die Hitze leider nicht überlebt).

Hier könnt ihr aber einige Eindrücke der Schlacht vor den Toren von Edoras gewinnen, bevor meine Kamera gestorben ist:

Der Verein nimmt Neulinge an die Hand und hilft ihnen aktiv beim Einstieg in das komplexe Hobby LARP, indem er ihnen das nötige Handwerk beibringt. Innerhalb des Vereins gibt es zudem verschiedene Teams, wie beispielsweise ein Bau-Team. So kann sich jeder dort einbringen, wo er oder sie gern mitwirken möchte.

Auch auf der Veranstaltung selbst wählt jedes Mitglied die Rolle, die es verkörpern will, und baut sich so, gemeinsam mit den anderen, einen eigenen Charakter und eine Geschichte.

Die Gemeinschaft und das Handwerk im Fokus

Die Gemeinschaft spielt dabei eine tragende Rolle im Verein und macht auch den Zauber des Hobbys aus, wie uns Gründungsmitglied und Vorstand Sascha im Interview verrät:

Wir haben viele Neueinsteiger, die keine ehemaligen LARPer oder Reenactor sind, sondern einfach Besucher waren. Sie fanden das spannend, und wir helfen ihnen dann beim Einstieg. Manche bleiben, andere sagen, das ist nichts für sie. Viele kommen aber auch als Freunde oder Besucher zurück. Es ist immer so schön zu sehen, wenn sie zurückkommen. Es ist eine tolle Gemeinschaft. Im letzten Jahr haben wir auch eigene Veranstaltungen organisiert, wie Bastel-Workshops, bei denen wir Waffen oder Rüstungen gebaut haben. Die Leute präsentieren ihre selbstgemachten Sachen im folgenden Jahr, und das ist toll zu sehen. Das stärkt die Community ungemein.

Es mache ihn immer wieder stolz, zu sehen, was die Gruppe gemeinsam auf die Beine stellt, und zu beobachten, wie das Projekt Jahr um Jahr größer werde. So seien für das kommende Jahr weitere Häuser sowie eine Überarbeitung des Küchenhauses in Planung. Dafür treffe man sich an verschiedenen „Bastelwochenenden“, in denen die verschiedenen Teams sich den Projekten für die nächste Veranstaltung widmen und gemeinsam lernen und handwerken.

Zum Schluss teilte Sascha mit uns noch eine Anekdote, wie es überhaupt zu dem Konzept der Schlacht um Rohan gekommen sei:

2019 gab es einen Vorfall: Ein Durchgang, durch den wir mussten, war sehr eng, nur drei Meter breit. Da kamen uns Orks entgegen, und sie haben uns angepöbelt. Wir hatten aber keine LARP-Waffen dabei, nur Schwerter aus Metall, weshalb wir einen Schildwall gemacht haben, um sie zurückzudrängen. Die anwesenden Dúnedain-Waldläufer haben uns dann ihre LARP-Schwerter gegeben, und so hat der Kampf begonnen. Die Situation war so spannend und hat so viele Zuschauer angezogen, dass wir danach mit den Orks ins Gespräch gekommen sind. Seitdem ist der Kampf zwischen uns und den Orks fest etabliert, und wir veranstalten jedes Jahr Schaukämpfe mit ihrem Lager.

Fellow-Ship e.V. hat seinen Vereinssitz im Jahr 2019 auf das Gelände der Deutschen Tolkien Gesellschaft e.V. nach Geldern-Pont verlegt, auf dem auch die Tolkien-Tage stattfinden. MeinMMO-Redakteur Alex war für euch vor Ort und hat sich angeschaut, was die Veranstaltung so besonders macht: Ich hab 2 Tage in Herr der Ringe verbracht und Freundschaft und Zusammenhalt erlebt – So waren die Tolkien Tage 2026