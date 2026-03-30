Die Ringe der Macht Staffel 3: Start, Trailer, Besetzung – Alles zur neuen Staffel auf Amazon Prime

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2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Die Ringe der Macht Staffel 3: Start, Trailer, Besetzung – Alles zur neuen Staffel auf Amazon Prime

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist eine Serie auf Amazon Prime, die bald ihre dritte Staffel erhält. In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Infos zum Start, dem Trailer und der Besetzung der Serie.

Was ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht? Die Serie ist ein Prequel zu der beliebten Geschichte rund um Frodo und seinen Gefährten.

Die Handlung ist im Zweiten Zeitalter in Mittelerde angesiedelt und bringt neben bereits bekannten Figuren wie Galadriel oder Elrond auch Neuzugänge wie den Elb Arondir mit sich. Staffel 1 erschien 2022, Staffel 2 folgte 2024. Seither warten Fans auf den Release von Staffel 3.

Wann ist der Start von Die Ringe der Macht Staffel 3? Aktuell gibt es noch kein festes Datum für den Release der neuen Folgen. Die Dreharbeiten wurden jedoch Ende Dezember 2025 abgeschlossen. Bei Staffel 2 lagen Forbes zufolge 14 Monate zwischen Dreh-Ende und Release. Sollte dies auch bei Staffel 3 der Fall sein, könnte sie uns in im Februar 2027 erwarten.

Gibt es einen Trailer zu Die Ringe der Macht Staffel 3? Derzeit gibt es noch kein Bewegtbildmaterial zur neuen Staffel. In der Zwischenzeit gibt euch der Trailer zur 2. Staffel jedoch einen guten Eindruck von dem, was euch erwarten dürfte:

Die Ringe der Macht Staffel 2 – SDCC Trailer zur neuesten Staffel der Amazon-Serie
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Die Ringe der Macht Staffel 3: Besetzung

Welche Schauspieler kehren in Die Ringe der Macht Staffel 3 zurück? Abermals mit dabei sind unter anderem folgende Darsteller:

  • Morfydd Clark als Galadriel
  • Robert Aramayo als Elrond
  • Ismael Cruz Córdova als Arondir
  • Charlie Vickers als Sauron
  • Cynthia Addai-Robinson als Míriel
  • Lloyd Owen als Elendil
  • Benjamin Walker als Gil-galad
  • Daniel Weyman als Gandalf

Welche neuen Schauspieler sind in Die Ringe der Macht Staffel 3 dabei? Unter anderem sind folgende Neuzugänge bekannt:

  • Jamie Campbell Bower
  • Andrew Richardson
  • Eddie Marsan
  • Zubin Varla
  • Adam Young
  • Ross Hatt

Wer steckt im Team hinter der Serie? Die Showrunner sind J.D. Payne und Patrick McKay. Die Drehbücher zu Staffel 3 werden von Justin Doble, Ava Wong Davies, Constance Cheng, Ben Tagoe, Griff Jones, Jonathan Wilson und Sarah Anson und verfasst.

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Ringe der Macht Staffel 3: Handlung, Folgen und Stream

Was ist zur Handlung von Die Ringe der Macht Staffel 3 bekannt? Auf x.com haben die Showrunner verraten, dass die Geschichte einige Jahre nach den Ereignissen von Staffel 2 spielen wird. Der Krieg zwischen den Elben und Sauron befindet sich auf dem Höhepunkt.

Der dunkle Herrscher strebt danach, den Einen Ring zu schmieden, um seine Macht auf diese Weise zu steigern und letzten Endes Mittelerde zu erobern.

Wie viele Folgen hat Die Ringe der Macht Staffel 3? Es gibt noch keine offizielle Bestätigung, wie viele Folgen die neue Staffel enthalten wird. Da jedoch die ersten beiden Staffeln jeweils 8 Folgen lang waren, ist zu erwarten, dass dies auch bei der Fortsetzung der Fall sein dürfte.

Wo kann man Die Ringe der Macht streamen? Die Serie ist bei Amazon Prime Video zu sehen. Das liegt daran, dass sie von Amazon MGM Studios produziert wird.

Sobald neue Informationen zu Die Ringe der Macht Staffel 3 bekannt werden, aktualisieren wir diesen Artikel für euch. Bis dahin könnt ihr uns gerne eure Meinung zur Serie in die Kommentare schreiben. Auch im Kino erwartet Fans von Mittelerde bald Nachschub: Herr der Ringe: Shadows of the Past – Alle Infos zu Start, Handlung, Cast und mehr

Quelle(n): IMDb, Titelbild: Prime Video auf YouTube
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