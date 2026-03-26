Herr der Ringe: Shadows of the Past – Alle Infos zu Start, Handlung, Cast und mehr

Peter Jackson hat einen neuen Film im Universum von Herr der Ringe angekündigt. Er soll ein Kapitel beleuchten, das in seiner legendären Trilogie ausgeklammert wurde. Alle Informationen zum Film findet ihr in diesem Artikel.

Was ist das für ein Film? Shadows of the Past gehört zum Franchise Herr der Ringe und wird Teil der Adaptionen durch Peter Jackson sein.

Zeitlich gesehen spielt er nach den Ereignissen von Herr der Ringe, bezieht sich aber aktuellen Informationen zufolge auf Kapitel aus „Die Gefährten“, also dem ersten Buch.

Peter Jackson hat das neue Projekt auf dem X-Account von Warner Bros. bekanntgegeben und erste Details verraten.

Gibt es einen Trailer zum Herr der Ringe: Shadows of the Past? Da die Ankündigung noch sehr frisch ist und die Dreharbeiten wohl noch nicht begonnen haben, gibt es aktuell noch kein Bildmaterial zum Film. Da mit Peter Jackson aber der Regisseur der Original-Trilogie mit an Bord ist, dürfte der Film zumindest optisch nah an die Vorbilder heranreichen:

Herr der Ringe: Shadows of the Past – Release und Handlung

Wann ist der Release von Herr der Ringe: Shadows of the Past? Derzeit gibt es leider noch kein offizielles Datum. Das andere, laufende Projekt, The Hunt for Gollum, erscheint jedoch erst am 16. Dezember 2027 und wird chronologisch zuerst im Kino aufschlagen.

Mit Herr der Ringe: Shadows of the Past solltet ihr also vor 2028 nicht rechnen.

Was ist zur Handlung von Herr der Ringe: Shadows of the Past bekannt? Von offizieller Seite wird die Geschichte wie folgt beschrieben:

Vierzehn Jahre nach Frodos Tod machen sich Sam, Merry und Pippin auf, um die ersten Schritte ihres Abenteuers noch einmal nachzuverfolgen. Unterdessen hat Sams Tochter Elanor ein lange verborgenes Geheimnis entdeckt und ist entschlossen, herauszufinden, warum der Ringkrieg beinahe verloren war, noch bevor er überhaupt begonnen hatte.

Die Geschichte spielt also nach den Ereignissen von Die Rückkehr des Königs. Wie Peter Jackson in einem kurzen Video bei der Ankündigung verraten hat, geht es jedoch auch um einige Kapitel des ersten Buchs, „Die Gefährten“.

Konkret sollen die Ereignisse aus den Kapiteln 3-8 näher beleuchtet werden, da sie in der Original-Trilogie weitestgehend ausgespart wurden. Dort brechen die Hobbits auf und treffen im Alten Wald unter anderem auf Tom Bombadil.

Es könnte demnach sein, dass sich die verbleibenden Hobbits 14 Jahre nach Frodos Tod an die Orte ihrer vergangenen Reise begeben und mögliche Rückblenden zeigen, was damals geschah und im Kino nicht zu sehen war.

Herr der Ringe: Shadows of the Past – Besetzung und Team

Wer spielt in Herr der Ringe: Shadows of the Past mit? Aktuell ist noch nichts zum Cast des Films bekannt. Spannend wird sein, ob die beliebten Darsteller von Sam (Sean Astin), Merry (Dominic Monaghan) und Pippin (Billy Boyd) für Shadows of the Past zurückkehren werden.

Sie könnten die gealterten Hobbits spielen, während jüngere Darsteller in den Rückblenden zu sehen sind. Auch die Verwendung von CGI ist nicht auszuschließen, um die originalen Schauspieler digital zu verjüngen.

Wer steckt im Team hinter dem Film? Wie bereits erwähnt, ist Peter Jackson federführend an dem Projekt beteiligt. Ihm zur Seite steht ein unerwarteter Mitstreiter: Der US-amerikanische Late-Night-Host Stephen Colbert (Late Show)

Laut eigener Aussage hatte er die Idee zu dem Film, da er die Kapitel 3-8 in den Filmen schmerzlich vermisste. Er schlug Jackson vor, daraus ein eigenes Projekt zu machen, was auf Gegenliebe stieß.

Zudem am Drehbuch beteiligt ist Phillippa Boyens, die gemeinsam mit Peter Jackson schon die Scripts zu der Original-Trilogie verfasste. Und auch Stephen Colberts Sohn, Peter Colbert, ist selbst Drehbuchautor und wohl Teil des Projekts.

Bis wir konkretere Informationen zum Film erhalten, wird es wohl noch eine Weile dauern. Was denkt ihr über die Ankündigung? Freut ihr euch auf einen weiteren Film zu den Ereignissen aus Mittelerde. Besonders spannend. Shadows of the Past könnte eine mysteriöse Figur beleuchten, die in der Trilogie abwesend war: Ein Charakter in Herr der Ringe ist so mächtig und hätte alles verändern können, doch in den Filmen fehlt er

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