Einer der besten Filme von Marvel verschwindet in 3 Tagen von Netflix, hat einen ikonischen Helden wieder groß gemacht

Das Marvel Cinematic Universe hat viele Helden hervorgebracht. Die Filme dazu könnt ihr meist nur auf Disney+ schauen, doch einen der besten Marvel-Filme gibt es aktuell auf Netflix, doch ihr solltet euch beeilen.

Um welchen Film geht es? Schon vor dem MCU hat es Spider-Man mehrfach auf die große Leinwand geschafft. Zwischen 2002 und 2007 erschien die Trilogie von Sam Raimi mit Tobey Maguire. 2012 und 2014 veröffentlichte man 2 Filme mit Andrew Garfield in der Rolle des Spinnenhelden.

Das war aber abseits des MCU. Nachdem Tom Holland als neuer Spider-Man in Captain America: Civil War (2016) einen Gastauftritt hatte, folgte 2017 der erste Solo-Film im MCU: Spider-Man: Homecoming.

Der war für Marvel nicht nur ein großer Erfolg, immerhin spielte er laut Box Office Mojo 880 Millionen US-Dollar (etwa 760 Millionen Euro) bei einem Budget von 175 Millionen US-Dollar (etwa 151 Millionen Euro) ein.

Doch nicht nur das konnte Spider-Man: Homecoming erreichen. Der Film zeigte endlich einen unterschätzten Aspekt von Peter Parker und machte einen lahmen Schurken zu einem der besten im MCU.

Von Batman zum Geier

Was macht Spider-Man: Homecoming so gut? Zum einen zeigt der Film die Highschool-Zeit von Peter Parker am besten. Die anderen Filme zeigten dies zwar auch, aber Tom Holland verkörpert den jungen Peter auf eine glaubwürdigere Weise als Garfield und Maguire. Ein großer Vorteil ist seine Chemie mit Ned, der von Jacob Batalon gespielt wird.

Das größte Highlight am Film ist aber der Schurke, der hier von Michael Keaton gespielt wird, der in der Vergangenheit bereits in die Rolle von Batman geschlüpft ist. Er spielt Vulture (den Geier). Neben Doctor Octopus, Venom oder dem Green Goblin ist er eher ein lahmer Schurke von Spider-Man, doch Michael Keaton verwandelt ihn in einen bedrohlichen, aber teils auch nachvollziehbaren Charakter.

Das Schöne an Homecoming ist auch die Verbindung zum MCU. Peter bekommt nämlich Unterstützung von Iron Man. Das zeigt eine andere Dynamik, die man im kommenden Film wieder völlig umdreht.

Wie erfolgreich ist der MCU-Spider-Man? Die Filme zu Spider-Man gehören zu den erfolgreichsten Filmen im MCU. Der 3. Teil, Spider-Man: No Way Home, gehört zu den 3 erfolgreichsten MCU-Film aller Zeiten und wird nur von Avengers: Infinity War und Endgame getoppt.

No Way Home spielte weltweit laut Box Office Mojo über 1,9 Milliarden US-Dollar ein (etwa 1,6 Milliarden Euro).

Wer kein Disney+ hat, sich aber trotzdem einen guten Marvel-Film anschauen möchte, macht mit Spider-Man: Homecoming also nichts falsch.

Wie lange läuft Spider-Man: Homecoming noch auf Netflix? Wenn ihr den Film noch gucken wollt, solltet ihr euch beeilen. Spider-Man: Homecoming ist nur noch bis zum 28. März auf Netflix erhältlich. Wenn ihr wissen wollt, in welcher Reihenfolge ihr die MCU-Filme schauen müsst, habt ihr hier eine Zusammenfassung: Marvel: Alle Filme und Serien in der richtigen Reihenfolge