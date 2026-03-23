Schon vor 11 Jahren gab es eine Fortsetzung zu Jumanji, auch wenn der Film es verschweigt – Er ist nur noch 5 Tage auf Netflix verfügbar

Jumanji ist einer der bekanntesten Filme von Robin Williams, aber wusstet ihr auch, dass es einen geistigen Nachfolger gibt, der mit dem Klassiker verbunden ist? Ihr könnt ihn noch kurze Zeit auf Netflix sehen.

Um welchen Film geht es? 2005 erschien Zathura – Ein Abenteuer im Weltraum in den Kinos. Es war sowohl für Josh Hutcherson (Tribute von Panem, Five Nights at Freddy’s) als auch für Kristen Stewart (Twilight, Love Lies Bleeding) eine ihrer ersten Rollen. Regie führte dabei Jon Favreau, der 3 Jahre später mit Iron Man den ersten MCU-Erfolg inszenierte.

Im Film finden zwei Brüder ein Brettspiel im Keller ihres Vaters, der schnell zu einem Termin musste. Das Brettspiel ist aber verzaubert und katapultiert das Haus, in dem die beiden Brüder sich befinden, in den Weltraum. Wie in Jumanji können sich die beiden nur retten, indem sie das Brettspiel beenden, auch wenn sie dadurch immer größer werdenden Gefahren ausgesetzt sind.

Das klingt stark nach dem Konzept von Jumanji, nur im Sci-Fi-Gewand. Das ist kein Zufall, denn die Vorlagen der beiden Filme sind miteinander verbunden.

Zathura und Jumanji

Wie sind die beiden Filme verbunden? Beide Filme adaptieren Bücher von Chris Van Allsburg. Er schrieb 1981 Jumanji und 2002 Zathura. Im Buch wie auch im Film Zathura streiten sich die beiden Brüder Danny und Walter, nachdem ersterer den anderen mit einem Ball abwirft. Walter rennt ihm wütend hinterher und Danny flieht in einen Park.

Dort geht Walter auf Danny los und an einem Baum finden sie das Spiel Jumanji und nehmen es mit nach Hause. Dort hatte Danny aber nicht wirklich Lust auf das Spiel, das er als langweilig erachtete. Unter der Box versteckte sich aber ein weiteres Spiel: Zathura. Mit seinem Sci-Fi-Ambiente weckte das neue Brettspiel das Interesse des Jungen und er fängt an zu spielen (Quelle: YouTube).

Im Film gibt es den Teil mit Jumanji nicht. Dort streiten sich die beiden, und Danny findet direkt das Spiel Zathura, versteckt im Keller.

Das illustrierte Buch von Chris Van Allsburg zeigt also, dass Zathura im selben Universum spielt wie Jumanji. Man könnte sogar davon ausgehen, dass Zathura das Spiel Jumanji ist, das sich verändert hat, um ansprechender für Danny zu sein. Immerhin hat sich Jumanji auch in den späteren Sequels verwandelt.

Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zu Zathura? Als Kind lief Zathura ziemlich häufig bei uns. Zwar fehlt im Film diese charmante Stütze, die Robin Williams in Jumanji darstellt, doch trotzdem ist Zathura sehenswert, weil er eben diese Familienfilm-Atmosphäre hat, die ich heutzutage etwas vermisse.

Wer Lust auf ein kurzweiliges Sci-Fi-Abenteuer hat, das sich nicht unbedingt auf die Zerstörung der Welt konzentriert, wird mit Zathura seinen Spaß haben. Und ganz ehrlich: Zathura ist ein besseres Sequel als die neuen Jumanji-Filme.

Wie lange kann ich Zathura noch auf Netflix schauen? Wenn ihr Zathura gucken wollt, solltet ihr euch beeilen. Der Film ist auf Netflix noch bis zum 28. März 2026 erhältlich. Wusstet ihr, dass man Jumanji auch schnell hätte beenden können? Das Brettspiel Jumanji hätte man in wenigen Minuten beenden können, wenn man sich die Regeln genau angeguckt hätte