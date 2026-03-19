 „Er muss entzückend aussehen“: Der Autor von One Piece war besorgt um Choppers Aussehen in Staffel 2 der Netflix-Serie

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2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
 „Er muss entzückend aussehen“: Der Autor von One Piece war besorgt um Choppers Aussehen in Staffel 2 der Netflix-Serie

Die Darstellung von Chopper war schon vor dem Start der 2. Staffel One Piece auf Netflix ein großes Thema unter den Fans. Schlussendlich sind viele mit dem Ergebnis zufrieden und das liegt wohl am Autor Eiichiro Oda.

Was war die Sorge? Als Erfinder der Geschichte von One Piece ist es Oda ein Anliegen, dass sein Manga möglichst gut ankommt. Deshalb ist er streng in die Planung involviert und hat ein großes Mitspracherecht.

Im offiziellen Podcast von Netflix äußerte sich der Schöpfer dazu, dass Choppers Aussehen eines der Dinge war, die ihm in der 2. Staffel am meisten Sorge bereiteten. Die Tomorrow Studios hätten dem Mangaka zu Beginn der Produktion nämlich vorgeschlagen, dass Chopper eher einem echten Rentier als einer Puppe ähneln sollte, womit Oda wohl nicht ganz einverstanden war.

Zuerst sahen sie Chopper als ein echtes Lebewesen und achteten darauf, beispielsweise die Knochenstruktur eines Tieres zu berücksichtigen und seinem Aussehen einen gewissen Realismus zu verleihen. Deshalb schlug ich ihnen vor, ihn eher als Plüschtier zu betrachten. Wenn man ihn zu realistisch gestaltet, gerät er in den Bereich des Unheimlichen. Daher ist es besser, ihn wie eine liebenswerte Puppe zu behandeln.

Mit dem Vorschlag wollte Oda wohl, dass Chopper eher wie ein liebenswerter Begleiter als ein bizarres Monster aussieht. Das wäre zwar realistischer, aber in dem Piraten-Abenteuer etwas deplatziert. Selbst im Anime wurde Chopper mit der Zeit immer süßer, was vor allem an der japanischen Synchronsprecherin liegt.

One Piece: Staffel 2 auf Netflix enthüllt Releasejahr und Tony Chopper
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Chopper kam beim Publikum gut an

Wie ging das aus? Schon vor dem Release war abzusehen, dass Chopper in der Live-Action-Adaption gut gelungen ist. Der Schauspieler von Zorro, Mackenyu, ließ nämlich vorab durchblicken, dass er ein großer Fan des kleinen Rentiers sei.

Auch bei seiner Enthüllung im Trailer gab es ähnliche Reaktionen. Das Rentier zeigt sich nämlich als kleines Maskottchen auf zwei Beinen. Erst mit seinen Verwandlungen wird es rentier- oder sogar noch menschenähnlicher In den vergangenen Tagen tummeln sich zudem mehrere Threads auf Reddit, dass Chopper liebenswert aussehe.

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Quelle(n): Vida Extra
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