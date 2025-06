One Piece auf Netflix enthüllt endlich 2 große Geheimnisse, zeigt uns Chopper und das Releasejahr: „Er ist so süß und liebenswert“

Viele Netflix-Serien wurden mit neuen Trailern versorgt. Darunter auch die Live-Action-Adaption zu One Piece. Mit dem Video wurden 2 heiß ersehnte Geheimnisse gelüftet, darunter das Aussehen von Tony Chopper.

Was ist im Trailer zu sehen? In dem Video sehen wir Chopper. Das Produktionsteam hat sich wohl doch entschlossen, keinen echten Menschen ohne jegliche CGI-Effekte als Chopper zu nehmen. Stattdessen sehen wir das computeranimierte Rentier, wie es das Releasejahr von One Piece enthüllt.

Demnach erscheint die 2. Staffel der Netflix-Serie in 2026. Genauere Daten gibt es vermutlich erst, wenn die Post-Produktion weiter vorangeschritten ist.

Das Aussehen von Chopper war eines der am meisten erwarteten Geheimnisse unter den Fans. Da es sich bei dem kleinen Wesen um ein Rentier handelt, das von der Mensch-Mensch-Frucht gegessen hat, ist es im Universum einzigartig.

Bislang wussten wir nur, dass die Rumble-Ball-Version von einem echten Menschen übernommen wird. Für den kleinen Chopper wird Mikaela Hoover als Synchronsprecherin eingesetzt (via X). Ihr könntet sie bereits in Gastrollen in Two and a Half Man oder How I Met Your Mother kennen.

Überzeugt euch am besten selbst von Chopper:

Chopper behält die Essenz aus dem Anime

Wie kommt der neue Chopper an? Unter den Fans kommt Chopper gut an. Im Reddit-Forum schreiben Fans, dass Chopper „süß und liebenswert“ sei. Außerdem soll er die Essenz aus dem Anime behalten haben. Das wird beispielsweise dadurch deutlich, dass er verlegen wird, wenn er Komplimente bekommt.

Die Fans ziehen sogar Vergleiche zu Detektiv Pikachu oder Star Wars, wobei Chopper gut abschneidet. Selbst einige Kritiker schreiben, dass es „VIEL schlimmer“ hätte sein können.

Es gibt vereinzelt auch Kommentare, die sich negativ dazu äußern. Ein User schreibt, dass er die Stimme hassen würde. Ein anderer, dass Chopper „hässlich wie sonst was“ aussehen würde. Am Ende bleibt das Aussehen von Tony Chopper eben Geschmackssache, doch vielen scheint es zu gefallen.

Sogar unter dem deutschen Trailer auf YouTube gibt es viele positive Kommentare zu Chopper. Einen Kommentierenden erinnere er sogar an Baby Groot.

Wer nicht genug von Chopper bekommen kann: Es ist ein Projekt in der Mache, bei dem Chopper in der echten Welt landet. Er fährt Zug, benutzt ein Smartphone und schaut sich die Erde an. Die Abenteuer könnt ihr euch hier genauer ansehen: Chopper aus One Piece landet in der realen Welt, bekommt seine eigenen Accounts für Social Media