Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Sollte es keinen Anime geben, müssen Fans nicht traurig sein. Immerhin befindet sich gerade ein Remake des Animes in Arbeit. Es hat sogar – wie das Chopper-Projekt – seinen ganz eigenen Zeichenstil: Ein neues Remake zu One Piece für Netflix zeigt erste Bilder und verrät, wie lange die Serie laufen soll

Wie die offizielle Seite verrät, werden die Abenteuer rund um Chopper eher ruhig, also das komplette Gegenteil zu One Piece. Er verbringt seine Zeit mit Entspannen oder Ausgehen. Es soll zwar aufregende und traurige Momente geben, aber im Vergleich zu den actionreichen Kämpfen wirkt Chopper eher gemütlich.

Der Abbau von Spice ist in Dune: Awakening „wie die Durchführung eines Raids“ in MMORPGs

One Piece startet ein neues Projekt, bei dem ein Strohhut aus der Piratenwelt in unsere echte Welt flieht

Welcher Strohhut-Pirat flieht in die echte Welt? Wie der offizielle X-Account zu One Piece schreibt, startet das Team ein neues Projekt rund um Chopper. Das kleine Rentier landet bei diesem Projekt in der echten Welt und lebt quasi unter uns.

Neben dem Anime und Manga gibt es noch einige Projekte, die zu One Piece laufen. Sei es eine Live-Action-Serie oder LEGO, die Piraten sind nirgendwo mehr wegzudenken. Kein Wunder, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis einer der Strohhüte in der echten Welt landet.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to