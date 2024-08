Ein neues Remake zu One Piece für Netflix zeigt erste Bilder und verrät, wie lange die Serie laufen soll

Am One Piece Day wird traditionell der Manga von Eiichiro Oda gefeiert. Anlässlich des Jubiläums war bereits im Vorfeld klar, dass es einige Ankündigungen zum Franchise geben wird. In einem Trailer haben uns Netflix und Wit Studio erstmals verraten, wie das Remake zu One Piece aussehen wird.

Was wird das für eine Serie? Das Remake, das den Namen The One Piece tragen wird, ist eine kürzere Zusammenfassung der Ereignisse, die im originalen Anime passieren. Da die Anime-Serie mittlerweile über 1.000 Folgen umfasst, ist es für Neulinge schwer, sich in die Serie einzuarbeiten.

Deshalb soll The One Piece die wichtigsten Ereignisse auf das Wesentliche kürzen. Wie viele Episoden der Anime umfassen soll, ist noch nicht klar. Doch wir können uns darauf einstellen, dass wir eine Menge Lebenszeit sparen, wenn wir One Piece von vorne schauen möchten.

Wie sieht The One Piece aus? Das Team zeigte nun einige Bilder aus der Serie. Statt des alten 4:3-Verhältnisses sind die Bilder mit dem 16:9-Format an moderne Bildschirme angepasst.

Eiichiro Oda wollte, dass das Team nicht einfach den Manga kopiert. Vielmehr sollten sie ihren eigenen Stil entwickeln. Das Video zeigt, dass sie das geschafft haben. Der Anime hat seinen eigenen Zeichenstil, der mehr an ein Kinderbuch erinnert als an das Original.

Die Bilder zu The One Piece sind im folgenden Trailer zu sehen:

The One Piece könnte ein Langzeitprojekt werden

Wie lange soll es laufen? Die Serie soll zunächst nur die East-Blue-Saga beinhalten. Damit endet die Serie an dem Punkt, an dem die Strohhutbande Logue Town verlässt. Zu dem Zeitpunkt befinden sich Ruffy, Nami, Lysop, Sanji und Zorro in der Crew.

Doch sollte die Serie gut beim Publikum ankommen, seien weitere Folgen geplant, so Masashi Koizuka, der Director des Remakes. Er plane, die Serie bis zum Schluss umzusetzen. Doch das hinge davon ab, wie sehr die Zuschauer die Serie mögen würden.

Wo und wann kann ich das Remake schauen? The One Piece wird exklusiv auf Netflix laufen. Wann genau es so weit sein wird, wissen wir leider immer noch nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass das Remake noch in 2024 anlaufen wird. Denkbarer wäre es, dass The One Piece erst in 2025 veröffentlicht wird.

