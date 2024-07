Neuer Manga zeigt One Piece aus ganz anderer Perspektive, lässt euch die Story aus Sicht der Strohhüte erleben

Es ist kein Geheimnis, dass die Geschichte von One Piece sehr lang ist. Neulingen kann es deshalb schwerfallen, in die Story einzusteigen. Eiichiro Oda, der Mangaka von One Piece, veröffentlicht deshalb mehrere Kurzversionen der Geschichte. MeinMMO verrät, wieso die auch etwas für One-Piece-Veteranen sein könnten.

Was sind das für Kurzversionen? Im Rahmen des Magazins „Shueisha Jump Remix“ veröffentlicht Oda eine neue Manga-Reihe, die eine überarbeitete Version seines Originalwerks sind. Im „Jump Character Remix“ gibt es keine richtigen Story-Arcs. Stattdessen werden die Bände nur Kapitel beinhalten, die für einen der jeweiligen Strohhüte relevant waren.

Den X-Tweet zum Veröffentlichungsstart könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Kapitel der Manga-Bände sind chronologisch angeordnet. Bislang wurden die Remix-Bände für drei Charaktere angekündigt:

Den Anfang macht Strohhut-Kapitän Ruffy. Zu ihm sind gleich zwei Bände erschienen, die seit dem 4. Juli 2024 auf Japanisch erhältlich sind.

Am 2. August 2024 soll der Band zu Lorenor Zorro folgen. Hier beginnt die Geschichte vermutlich mit seiner Trainingspartnerin Kuina.

Am selben Tag erscheint der Band zu Nami. Hier starten wir vermutlich in ihrem Heimatdorf Kokos.

Damit folgt der Manga der Ankündigung einer Anime-Serie, die die Handlung ebenfalls auf das Wichtigste kürzen wird. Jeder der einzelnen Bände umfasst 580 Seiten und ist damit deutlich kürzer als der gesamte Manga von One Piece. Bis heute umfasst der originale Manga nämlich 109 Bände mit je circa 210 Seiten.

Ob weitere Charaktere für die Manga-Reihe folgen werden, ist bislang nicht bekannt. Vermutlich werden zumindest die Bände von Lysop und Sanji folgen. Hier ist vor allem die Kindheit von Sanji interessant, die im Whole-Cake-Island-Arc zum ersten Mal ans Licht kam.

Die Remix-Reihe stammt von Eiichiro Oda und könnte klären, welche Ereignisse aus den Filmen und dem Anime canon sind. Einer der Filme, der viel auf Fanservice setzt, ist Stampede:

Manga-Remix perfekt für Neulinge und Veteranen

Für wen eignen sich die neuen Character-Remix-Bände? Alle neuen Leser, die bislang noch nicht viel mit dem Manga von One Piece zu tun hatten, könnten die Character-Remix-Bände nutzen, um die Story möglichst schnell aufzuholen.

In den Bänden fehlen einige Informationen zu Charakteren, bei denen der jeweilige Charakter nicht anwesend war. Doch gerade Ruffys Band, der sogar aus zwei Ausgaben besteht, sollte das Wichtigste der Story zusammengefasst haben.

Allerdings könnten auch erfahrene One-Piece-Fans ihre Freude mit den Bänden haben. Zu jedem der Strohhüte wird es nämlich besondere Informationen geben, die im Manga vielleicht gar nicht gezeigt wurden. So kann sich jeder Fan auf seinen Lieblingscharakter fokussieren.

Der große Nachteil ist, dass es die Bände bislang nur auf Japanisch gibt. Deshalb könnt ihr die Bücher bislang nur in Japan erwerben. Eine Möglichkeit wäre es beispielsweise, das Buch für umgerechnet 5 Euro auf Amazon Japan zu bestellen. Allerdings kommen hier noch Einfuhrgebühren und rund 17 Euro Versand obendrauf.

Durch die Manga-Bände könnten wir Charaktere sehen, die im originalen Werk nicht zu sehen waren. Schon in der Netflix-Adaption gab es einen Gegner, den Oda eigentlich vergessen hatte: In der Netflix-Serie zu One Piece kommt eine Figur vor, an die sich der Schöpfer gar nicht mehr erinnern konnte