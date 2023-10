In der Netflix-Serie zu One Piece kommt eine Figur vor, an die sich der Schöpfer gar nicht mehr erinnern konnte

Die Netflix-Serie von One Piece enthält viele Anspielungen und hat einige Details aus dem Manga übernommen, die in der eigentlichen Geschichte von Eiichiro Oda gar nicht so präsent waren. Ein Charakter aus Staffel 1 wurde dem Schöpfer in einem Pitch vorgestellt, doch er konnte sich gar nicht mehr an sie erinnern.

Achtung, Spoiler: Der Artikel enthält Spoiler zur Vorstellung von Zorro und seinem ersten Kampf in der Netflix-Serie.

Um welchen Charakter geht es? Filmproduzent Matt Owens hat Manga-Zeichner Eiichiro Oda die Vorstellung von Zorro in der Netflix-Serie gepitcht. Als wir mehr über die Vergangenheit von Zorro erfahren, ist ein actionreicher Kampf mit Mister 7 zu sehen, der für die “Baroque”-Firma arbeitet.

Ursprünglich gab Oda in einer Fragerunde mit Fans an, dass Zorro vor seinem Beitritt in Ruffys Crew auf Mister 7 traf. Dieser wollte ihn für die “Baroque”-Firma anheuern. Doch da Zorro kein Interesse hatte, brach ein Schwertkampf zwischen den beiden aus. Wie wir aus der Folge wissen, ging Zorro als Sieger aus dem Duell hervor.

Wie hat Oda reagiert? Eiichiro Oda reagierte während des Pitches zu der Szene irritiert (via Instagram). Er drehte sich zu einem seiner Mitarbeiter um und fragte ihn:

Habe ich das tatsächlich gesagt? Eiichiro Oda in einer Nacherzählung von Matt Owens, via Instagram

Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass er in einer Fragerunde Mister 7 erwähnt hat. Das könnte der Tatsache geschuldet sein, dass der Kampf im Manga nur kurz erwähnt wird. Eiichiro Oda hat also selbst nie eine Szene gezeichnet, in der Zorro gegen Mr. 7 kämpft.

Oda machte sich ans Werk und präsentierte Owens am nächsten Tag eine Konzeptzeichnung zu Mister 7. Auf dieser Grundlage wurde der Mr. 7 aus der Live-Action-Adaption gecastet. Er sagte Owens, dass er beeindruckt über sein Wissen sei und dass ihm die Idee von Mr. 7 so gut gefallen habe, dass sie nun Teil der Netflix-Serie ist.

So geht es mit One Piece weiter

Was erwartet uns mit Staffel 2? Die Geschichte zeigt, was für ein großes Interesse die Produzenten an One Piece haben. Deshalb könnte es sein, dass in der bereits angekündigten Staffel 2 ebenfalls Szenen zu sehen sein werden, die im Manga nur angedeutet wurden. Bislang wissen wir von einem neuen Charakter, der in der kommenden Staffel auftauchen soll.

Bislang ist nicht bekannt, welche Arcs in Staffel 2 vorkommen sollen. Sollte die Staffel eine ähnliche Episodenanzahl besitzen wie Staffel 1, könnten sogar 6 Arcs mit den kommenden Episoden erzählt werden.

Da One Piece mittlerweile über 1.000 Folgen besitzt, gäbe es genug Stoff für weitere Staffeln der Live-Action-Adaption auf Netflix. Bislang wurde nur die zweite Staffel der Serie angekündigt. Sollte sie jedoch einen ähnlichen Erfolg haben wie die erste Staffel, könnten weitere Staffeln folgen.

Sollten die kommenden Staffeln doch nicht den erhofften Erfolg haben, wäre das für die Schauspielerin von Nami kein Problem:

