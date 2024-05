Nicht nur James Cameron, sondern auch Terminator-Schauspieler Arnold Schwarzenegger sprach sich besorgt über das Thema KI aus. So meinte der Darsteller bei einem Presseevent, dass der Film inzwischen nicht länger eine abwegige, weit entfernte Idee sei, sondern wir nun im echten Leben an den Punkt gekommen seien, dass es unsere Realität werden kann. Mehr dazu könnt ihr hier bei MeinMMO nachlesen: Für Arnold Schwarzenegger ist der Terminator Realität geworden: „Es ist keine Fantasie mehr oder futuristisch“

Der Filmregisseur James Cameron zeigte in seinem Sci-Fi-Film Terminator (1984) eine Welt, in der sich Künstliche Intelligenz gegen die Menschheit stellt. Wie er in einem Interview verriet, sei der Film gar nicht so weit hergeholt. Er halte die Entwicklung von KI für eine reale Bedrohung.

