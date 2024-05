Ein Spiel mit Batman und Superman sollte der große Konkurrent zu LoL werden, doch starb in wenigen Monaten

Als League of Legends und DOTA 2 frisch auf dem Markt waren, wollten auch andere Publisher etwas vom MOBA-Kuchen abhaben. Warner Brothers wollte sogar mit bekannten Superhelden punkten. Doch auch das brachte nichts und heute kennt kaum einer mehr Infinite Crisis.

Was war Infinite Crisis?

2013 zum ersten Mal angekündigt, erscheint Infinite Crisis im März 2015

Warner Brothers tat sich mit dem Entwickler Turbine Entertainment Software Corp. zusammen, um das MOBA zu entwickeln

Das große Alleinstellungsmerkmal waren die spielbaren Helden, die aus dem DC-Multiversum stammen

Dementsprechend gab es Batman, Superman, den Joker und Co.

In den 2010er Jahren galt MOBA als das neue Hit-Gerne. Viele Publisher versuchten darin Fuß zu fassen, doch wie man heute weiß, haben nur die wenigsten überlebt. Auch Infinite Crisis erlitt ein schweres Schicksal, denn das Spiel starb nach nur wenigen Monaten.

Außer Helden kaum etwas Neues

Das große Merkmal in Infinite Crisis war natürlich die Champion-Riege, bestehend aus bekannten DC-Helden und Schurken. Neben Batman, Aquaman, Superman und Co. gab es auch unbekanntere Charaktere wie Atrocitus, Solomon Grundy oder Katana. Wer sich alle damals spielbaren Helden anschauen möchte, sieht sie hier: Infinite Crisis Wiki.

MOBA-typisch gab es natürlich auch Rollen, wie Bruiser, Marksman, Support oder Tank. Es gab vier Maps, die neben dem klassischen 5 gegen 5 mit 3 Lanes auch einen anderen Spielmodus von LoL kopiert hat, nämlich Dominion. Ein Spielmodus, der 2016 auch in LoL abgeschafft wurde. Die interessanteste Karte war dabei noch Coast City, die mit 2 Lanes, die sich in Geschwindigkeit und Objectives unterschieden haben.

Um sich von den typischen MOBAs abzuheben, gab es aber auch zerstörbare Umgebungen und Objekte in der Map, die man mit Summoner Spells aufheben und werfen konnte. Abseits davon gab es aber weniger Mechaniken, die sich von den großen Genrevertretern unterschieden.

Ein schneller Tod

Eine geschlossene Beta began am 8. Mai 2013. Am 14. März 2014 gab es dann eine offene Beta. Den offiziellen Release hatte das Spiel am 26. März 2015. Kurz darauf, am 14. August 2015, wurde das Spiel aber wieder Offline genommen. Mehr als 5 Monate hat der Titel trotz der großen Namen nicht überlebt.

Massivelyop.com fasst die Steam-Spielerzahlen zur damaligen Zeit zusammen. Zu Release hatte das Spiel nur 4.700 Spieler, die über die Wochen darauf natürlich weiter sanken. Im Mai schaffte es das Spiel im Schnitt laut SteamDB nur auf 1.600 Spieler. Selbst der angekündigte Tod des Spiels brachte in den Folgemonaten mehr Spieler.

Doch warum ist das Spiel so gefloppt?

Zum einen ist das MOBA-Genre durch seine Komplexität nicht darauf ausgelegt, dass Spieler mehr als 1 oder maximal 2 MOBAs spielen. Wer LoL oder DOTA 2 spielt, wird wahrscheinlich nicht auf Infinite Crisis aufspringen

Der YouTube-Kanal Akshon Esports nennt dazu noch andere Gründe:

Viele Modi und Mechaniken glichen League of Legends zu sehr, warum sollte man wechseln, wenn man sowieso schon ein ähnliches Spiel spielt

Auch die Champions sind laut Akshon Esports ein Problem gewesen. Zwar sind die Namen groß, durch das Multiversum sind viele bekannte Helden aber in unbekannten Versionen erhältlich. Zu Beginn gab es Batman beispielsweise nur in einer Vampir-Version, die für Comic-Unwissende nicht interessant ist

Trotz der Mühe des Entwicklers in Form von neuen Helden und dem Ranked Modus, schaffte es das Spiel einfach nie an großer Popularität zu gewinnen. Auch andere MOBA-Konkurrenten starben, doch kaum einer so unglaublich schnell. Heroes of Newerth hielt wenigstens 3 Jahre durch: Ein Spiel sollte der große Rivale von League of Legends werden: Aber es starb nach nur 3 Jahren

Letztendlich war Infinite Crisis auch das Ende von Turbine, so wie es vorher war. Das Studio, was vorher Spiele wie The Lord of The Rings Online oder Dungeons and Dragons Online gemacht hat. 2018 wurde das Studio in WB Games Boston umbenannt und entwickelte nach Infinite Crisis nur noch zwei Mobile Games. Batman: Arkham Underground (2016) und Game of Thrones Conquest (2017).

Habt ihr damals Infinite Crisis gespielt? Wenn ja, wie fandet ihr das MOBA? Vermisst ihr es oder findet ihr es richtig, dass es gestorben ist? Schreibt es uns in die Kommentare. Infinite Crisis ist natürlich nur ein Beispiel von vielen MOBAs, die versucht haben, an LoL und DOTA 2 heranzukommen. Mehr tote Vertreter findet ihr hier: RIP! 8 MOBAs, die es nicht geschafft haben