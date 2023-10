Ein Spiel sollte der große Rivale von League of Legends werden: Aber es starb nach nur 3 Jahren

Das MOBA-Genre wird von zwei Giganten kontrolliert: Dota 2 und League of Legends. Doch kurz nach dem Release von LoL kam auch Heroes of Newerth (kurz: HoN). Es sollte der große Rivale von LoL werden, aber starb kurz darauf, weil seine Ansätze nicht zum damals neuen Genre gepasst haben.

Der Ursprung des MOBA-Genres liegt in Defense of the Ancients, einer Warcraft-3-Mod. Dieses Erlebnis wollte Riot Games mit League of Legends als eigenständiges Spiel herausbringen. Im Oktober 2009 erschien LoL und galt so als erster eigenständiger Vertreter. Doch kurze Zeit später erschien im Mai 2010 auch Heroes of Newerth.

30 Dollar kostete das Spiel

Es kopierte Charaktere aus dem Ursprungs-Dota, hatte aber auch eigene Ideen

Das Spiel war komplexer, düsterer und anspruchsvoller als LoL

Trotz dieser Alleinstellungsmerkmale kennt kaum einer heute dieses Spiel, und seit 2022 ist es auch nicht mehr offiziell spielbar:

Der älteste Konkurrent von LoL wird eingestellt – Heroes of Newerth stirbt nach 12 Jahren

Der Preis war die erste Einstiegshürde

LoL war, als es erschienen ist, direkt ein Free-to-Play-Spiel. Heutzutage denkt man oft negativ über F2P-Service-Games. Aber damals, als das Genre noch neu war, war eine Einstiegshürde von 30 Dollar für ein Spiel in einem Genre, das man noch gar nicht kennt, hoch. Genau diesen Preis rief damals Heroes of Newerth auf.

Außerdem sind Service-Games ein großer Zeitfresser. Wenn man LoL mag, wechselt man wahrscheinlich nicht zu Heroes of Newerth, vor allem, wenn es kostet und schon gar nicht spielt man 2 Vertreter eines solch komplexen Genres. Ein Jahr später wechselte HoN dann aber doch aufs F2P-Modell.

LoL etabliert sich in Asien als E-Sport-Titel

Den anderen großen Vorteil hatte Riot Games, das Studio hinter LoL, mit der Verbreitung. Während es bei Heroes of Newerth lange gedauert hat, bis Server außerhalb von der USA und Europa eröffnet wurden, erschien LoL schnell in China und anderen asiatischen Ländern.

Südkorea und China waren damals und sind heute wichtige Länder für LoL: League of Legends ist dort unglaublich beliebt sind, in diesen Ländern funktionieren Service-Games ohnehin gut. LoL traf dort früh einen Nerv, weil es offenbar auch die kompetitive Ader der Spieler dort ansprach.

Ein großer Unterschied zwischen Heroes of Newerth und LoL ist auch die visuelle Präsentation.

Heroes of Newerth orientierte sich am Artstyle und dem Design seiner Helden an am Ursprungs-Dota. Es war düsterer und westlicher in seinen Designs. Für westliche Spieler ist das vielleicht interessanter, aber das bunte League of Legends ist für mehr Leute ansprechend, und die Anime-Designs vieler LoL-Champions funktionieren auch in Asien besser.

Dota 2 war der letzte Sargnagel

3 Jahre nach dem Release von Heroes of Newerth veröffentlichte Valve schließlich Dota 2. Der Release des Spiels auf Steam war ein großer Erfolg und viele Spieler von Heores of Newerth wechselten zu Dota 2, um es auszuprobieren, die dann auch dort blieben.

Dota 2 orientiert sich auch visuell und spielerisch nah an dem Warcraft-3-Mod. DOTA 2 war aber besser produziert, mit deutlich mehr Budget und Entwicklerpower dahinter. Dadurch wirkte Dota 2 moderner als HoN.

Ohne das große Budget und die Anzahl an Mitarbeitern konnte Heroes of Newerth kaum mit Dota 2 und LoL mithalten. Zwar kündigte das Studio S2 Games 2013 ein neues MOBA an, doch es wurden Leute entlassen und der Support wurde immer weniger, bis 2022 die offiziellen Server letztendlich abgeschaltet wurden.

Viele junge Spieler werden nie was von Heroes of Newerth hören, und bis heute haben sich wenige Spiele im MOBA-Genre durchsetzen können. Dementsprechend reihte sich Heroes of Newerth in eine Riege vieler toter MOBAs ein, die es nicht geschafft haben, sich durchzusetzen.

Doch viele Mechaniken aus dem Spiel schafften es von Zeit zu Zeit in die andern MOBA-Giganten, die bis heute erfolgreich sind.

