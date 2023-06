Steam: DOTA 2 erfand die goldene Kuh der Free2Play-Spiele, schlachtet sie nun – Macht ein besseres Game

2013 hat DOTA 2 den Battle Pass als 1. Spiel eingeführt. 2018 machte ihn Fortnite berühmt. Seitdem gibt es ihn in praktisch jedem Free2Play-Spiel. Aber nun ist DOTA 2 auch das erste Spiel, das bewusst wieder auf diese Monetarisierung-Methode verzichtet. Valve sagt: Der Battle Pass ist so groß geworden, dass er alle Ressourcen frisst. Das will man nicht mehr.

Was ist ein Battle Pass?

Ein Battle Pass ist ein relativ günstiges Item, das man sich in einem Shop eines Spiels kaufen kann: Es ist so eine Art „Schatzkammer, deren Türchen sich erst nach und nach öffnen“

Der Spieler muss aktiv ein Game spielen und dort Erfahrungspunkte sammeln oder Matches abschließen, um im Battle Pass weiter vorzudringen und immer neue Belohnungen freizuschalten, die meist kosmetischer Natur sind.

Das Item dient als Alternative zu Abonnements oder Lootboxen, soll also dabei helfen die Weiterentwicklung eines Live-Service-Spiels zu finanzieren. Mittlerweile ist der Battle Pass aber so beliebt und gilt als solche „Goldene Kuh“ für Spiele, dass er auch einfach in Vollpreis-Titel wandert, wie in Diablo 4.

Fortnite verdiente 5 Millionen $ an einem Tag mit Battle Pass – Seitdem macht das jeder

Das ist die Geschichte des Battle Pass: Der Battle Pass wurde 2013 von DOTA 2 eingeführt. Damals kam er anlässlich des großen Turniers „The International 2013“: 25 % der Einnahmen gingen in den Preisgeld-Pool des Turniers.

So richtig populär wurde das Konzept „Battle Pass“ aber erst 2018 mit Fortnite. Man schätzte, dass Epic etwa 5 Millionen Battle Passes bei dem Free2Play an einem einzigen Tag verkaufte und damit 50 Millionen $ einnahm.

Der Durchbruch des „Battle Passes“ als bevorzugtes Mittel zur Monetarisierung wurde dadurch befeuert, dass immer stärkere Beschwerden und Vorbehalte gegen Lootboxen aufkamen, weil die Nutzer dort nicht wissen, welche Belohnung sie erhalten. Bei einem Battle Pass ist das vorher absehbar.

Battle Pass frisst zu viele Ressourcen

Was sagt Valve jetzt? In einem neuen Blogpost hat Valve nun verkündet (via dota 2), dass man nach einem Jahrzehnt DOTA 2 und Battle Pass gelernt hat, dass der Battle Pass zu groß geworden ist und Probleme verursacht..

Laut den Entwicklern sei der Battle Pass eine massive Sache geworden, die fast alle Zeit, Ideen und Ressourcen des Teams verschlingt, das an DOTA 2 arbeitet.

Daher habe man keine Ideen und Zeit mehr für anderes:

Als wir das erkannten, entschieden wir uns zu Beginn des Jahres bewusst dazu, ein kleines Experiment zu wagen: Wir steckten einen Teil der Ressourcen, die normalerweise für die Entwicklung von Schlachtenpass-Inhalten vorgesehen sind, in Updates, von denen wir nicht wussten, wie diese bei der Community ankommen würden, einschließlich neuer Funktionen und Inhalte, die nicht in einen Schlachtenpass passen. Während die Arbeit an zukünftigen Updates noch im Gange ist, wurde das erste davon bereits veröffentlicht: Das Gameplay-Update „Neue Horizonte“ bzw. 7.33 wäre nicht möglich gewesen, wenn wir uns nur auf die Entwicklung von Schlachtenpass-Inhalten konzentriert hätten.

So sei das neue Update „New Frontier“ und 7.33 nur entstanden, weil man sich darauf konzentriert hat, statt auf den Battle Pass.

Der Nachteil eines Battle Passes sei zudem, dass die meisten Spieler ihn nie gekauft hätten.

Jetzt sei die Resonanz auf den neuen Patch so gut, dass man sich entschlossen habe, weniger kosmetische Items für den Battle Pass zu bauen und mehr in die Updates zu stecken.

DOTA 2 ist nach CS:GO das größte Spiel auf Steam überhaupt. Der Patch, von dem die Entwickler sprechen, war in der Tat riesig:

