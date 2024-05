Strategiespiel mit 89 % positiven Reviews auf Steam bekommt nach 15 Jahren eine Fortsetzung, kommt nächste Woche

Auf Steam erscheint nächste Woche ein Strategiespiel rund um den Zweiten Weltkrieg. Nach 15 Jahren erscheint damit die Fortsetzung von dem beliebten Titel Men of War.

Um welches Spiel geht es hier? Men of War II ist die Fortsetzung eines beliebten Strategiespiels aus dem Jahr 2009. Das erste Spiel ist vor allem für Fans des Genres ein echter Klassiker und bekam bis heute auf Steam 89 % positive Bewertungen.

Jetzt erscheint am 15. Mai 2024 nach 15 Jahren die Fortsetzung auf Steam, die euch erneut in die Schlachten des Zweiten Weltkrieges schickt:

Was erwartet euch? Schon wie im ersten Teil werden Spieler in Men of War II in den Zweiten Weltkrieg geschickt und verspricht laut der offiziellen Steam-Seite eine Vielfalt an zu kommandierenden Einheiten, die alle unterschiedliche Spezialisierungen mitbringen.

Men of War II soll zudem historisch sehr genau sein und fortgeschrittenere Gegner-KI bieten. Auch die Grafik unterscheidet sich von seinem Vorgänger und wurde für das gesamte Spiel modernisiert. Trotzdem können Fans des ersten Spiels ein ähnliches Spielerlebnis erwarten, wie vor 15 Jahren.

Im Einzelspielermodus erwarten euch in den Story-Kampagnen reale Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg, die ihr durchspielen könnt. Versprochen wird hier, dass diese den realen Situationen sehr treu bleiben. Insgesamt soll es drei Story-Kampagnen geben.

Entscheidet den Verlauf wirklich stattgefundener Operationen

Zwei weitere Kampagnen sollen ebenfalls reale Operationen behandeln, doch hier werdet ihr in euren Entscheidungen freier sein und damit den Verlauf der Operation individuell beeinflussen können.

Neben diesen Solo-Modi bietet Men of War II auch verschiedene Mehrspieler-Modi. In Kämpfen von 1v1 bis zu 5v5 könnt ihr euch mit anderen Spielern messen. Im Koop-Modus könnt ihr dazu als Teamkameraden zusammenarbeiten. In benutzerdefinierten Lobbys könnt ihr eine Vielzahl von Optionen anpassen und alle Einzelspieler-Inhalte mit bis zu 4 anderen Spielern erleben. Wenn ihr mehr Multiplayer-Strategiespiele sucht, dann schaut hier vorbei: 5 gute Strategiespiele, die ihr im Multiplayer gegen eure Freunde spielen könnt