5 gute Strategiespiele, die ihr im Multiplayer gegen eure Freunde spielen könnt

Das Genre der Strategiespiele ist seit vielen Jahren und Generationen bei vielen Spielern sehr beliebt. In dieser Liste findet ihr 5 dieser Spiele, die ihr im Multiplayer spielen könnt und die 2023 noch immer aktuell sind.

In dieser Liste findet ihre fünf Strategiespiele, die euch die Möglichkeit bieten im Multiplayer zu spielen.

Die Spiele der Liste sind so gewählt, dass sie Abwechslung in Szenarien und Konzept bieten.

Age of Empires

Entwickler: Ensemble Studios| Plattform: PC | Release-Datum: Oktober 1997 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Age of Empires ist eine Reihe von Echtzeit-Strategiespielen und zählt vermutlich zu den bekanntesten des Genres. Die Spiele werfen euch in die verschiedenen Epochen der Geschichte und lässt euch mit eurem Volk gegen andere Völker kämpfen.

Euer Ziel dabei ist es, euer eigenes Volk voranzubringen und ein Königreich zu errichten.

Im Spiel platziert ihr Gebäude oder rekrutiert Arbeiter und Kämpfer, um diesen Befehle zu geben.

Gewonnen habt ihr dann, wenn entweder alle gegnerischen Völker ausgeschaltet sind oder ein Weltwunder erbaut wurde. Je nachdem kann eine Runde also auch einige Stunden dauern.

Was bietet der Multiplayer? Schon früher wurde das Spiel über eine LAN-Verbindung oft zusammen gespielt. Die neueren Teile könnt ihr heute auch online mit anderen Spielern spielen.

Aber auch Solo macht das Spiel eine Menge Spaß und stellt euch mit teilweise sehr schweren Computergegner auch mal vor eine Herausforderung.

Northgard

Entwickler: Shiro Games | Plattform: PC | Release-Datum: 7. März 2018 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? In Northgard seid ihr Herrscher eurer eigenen Wikinger-Klans und kämpft mit diesem nicht nur gegen Feinde, sondern auch gegen die Natur selbst.

Denn auf euch warten wilde Kreaturen, Drachen oder vernichtende Unwetter. Optisch erinnert das Spiel dabei an Titel wie Die Siedler.

Im Spiel errichtet ihr eigene Gebäude, erhöht so euren Vorrat an Ressourcen und kämpft mit eurem Klan in einer Story-Kampagne oder gegen den PC oder andere Spieler.

Was bietet der Multiplayer? Neben der Story-Kampagne könnt ihr auch Multiplayer-Gefechte austragen. Dafür stehen euch viele Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Free-for-All

3v3

1v1

Verschiedene Karten

Verschiedene Siegesbedingungen

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, in einem Map-Editor selbst kreativ zu werden.

Civilization VI

Entwickler: Firaxis Games| Plattform: PC, iOS, Nintendo Switch | Release-Datum: 21. Oktober 2016 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? In Civilization VI erbaut ihr eine eigene Zivilisation und könnt am Ende sogar zu einem Weltreich aufsteigen.

Ihr spielt Civilization VI rundenbasiert und nutzt unterschiedliche Wege, um das Spiel für euch zu entscheiden. Vor allem der Einsatz von Zeit und damit möglichen, stundenlangen Runden könnte ein Grund für die Beliebtheit von Civilization VI sein.

Auf einer fiktiven, aus vielen Hexagonalen bestehenden, Weltkarte tretet ihr mit eurem Volk gegen andere Völker an. Ihr führt dafür rundenbasierte Aktionen durch und bewegt eure Truppen über die Karte und fokussiert euch dabei auf die vielen diplomatischen und kulturellen Aspekte.

Als allgemeines Ziel lässt sich also die Eroberung der Welt festhalten.

Was bietet der Multiplayer? Im Multiplayer bietet das Spiel jede Menge Spaß, da Mitspieler und Gegner selbst mitdenken. Dadurch können Multiplayer-Runden aber auch mal sehr lange dauern.

Ihr könnt das Spiel aber auch im Solo-Modus gegen den Computer spielen, wenn ihr nicht ganz so viel Zeit habt und müsst dabei nicht auf den Spaß verzichten.

Hearthstone

Entwickler: Blizzard | Plattform: PC, Android, iOS | Release-Datum: 11. März 2014| Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? Hearthstone ist ein Online-Sammelkartenspiel und spielt im Warcraft-Universum. Dabei macht sich das Spiel gerne mal auf charmante Weise ein wenig über die Warcraft-Lore lustig.

Ihr spielt gegen einen anderen Spieler und zieht zu Beginn jeder Runde Karten, welche dann ausgespielt werden können.

Diese Karten kosten euch in der Regel jedoch Mana und von denen besitzt ihr pro Runde nur eine gewisse Anzahl.

Ziel ist es jedoch, die 30 Lebenspunkte eurer Gegner auf 0 zu bringen, um zu gewinnen. Dazu greift ihr sie mit Zaubern oder Monstern direkt an.

Was bietet der Multiplayer? Hearthstone war schon ursprünglich ein Multiplayer-Spiel in welchem ihr gegeneinander spielt.

Erst einige Erweiterungen brachten auch Solo-Herausforderungen.

Steel Division 2

Entwickler: Eugen Systems| Plattform: PC | Release-Datum: 20. Juni 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Steel Division 2 ist ein Echtzeit-Strategiespiel, welches in der Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Euer Ziel ist es Gefecht mit Panzern, Infanterie und anderen Einheiten zu gewinnen.

Dafür stellt ihr zu Beginn ein Deck aus verschiedenen Einheiten zusammen, welche im Laufe einer Schlacht eingesetzt werden können.

Ziel ist es, eure Gegner durch strategische Platzierungen eurer Truppen auszuschalten.

Was bietet der Multiplayer? Neben der Einzelspieler-Kampagne, sowie historischen Schlachten, die ebenfalls im Koop gegen den Computer gespielt werden können, bietet das Spiel Multiplayer-Szenarien.

In diesen können sich Spieler untereinander messen.

