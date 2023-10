Der beste deutschsprachige Roman 2023 dreht sich um ein Kult-Game auf Steam

Der Österreicher Antonio Schachinger (31) hat den Buchpreis für den besten deutschsprachigen Roman 2023 erhalten. In „Echtzeitalter“ geht es um einen Gamer, der zum Champion in Age of Empires 2 (Steam) aufsteigt, aber das dankt ihm niemand in der “echten Welt“ der Erwachsenen, dort sieht man nur die Schulnoten, die immer schlechter werden.

Was ist das für ein Preis?

Der Preis „Deutscher Buchpreis“ (bdp) ist der renommierteste Preis, den ein Roman in Deutschland gewinnen kann. Er ist mit 25.000 € dotiert und wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels verliehen.

Sieben Jury-Mitglieder sichteten etwa 200 Bücher, die von Oktober 2022 bis September 2023 erschienen sind, erstellten eine Shortlist von Favoriten und wählen daraus den Gewinner.

Seit 2005 wird mit dem Preis jährlich der bedeutendste deutschsprachige Roman des Jahres ausgezeichnet: 2005 war das „Es geht uns gut“ von Arno Geiger. 2008 gewann Uwe Tellkamp mit „Der Turm“.

Nun hat den Preis der erst 31-jährige österreichische Autor Antonio Schachinger gewonnen.

Age of Empires ist eine ikonische Reihe von Strategie-Spielen. Das erste Game erschien 1997:

15-Jähriger wird Champ in Age of Empires 2, aber die Noten ….

Darum geht es in seinem Roman: Der Roman „Echtzeitalter“ handelt von dem 15-jährigen Till, der ein Elite-Internat in Wien besucht. Nach dem Tod seines Vaters zieht er sich in die Welt der Videospiele zurück. Besonders das Strategie-Spiel Age of Empires II hat es ihm angetan.

Schon mit 15 wird einer der 10 besten Spieler der Welt, aber seine Schulnoten verschlechtern sich zusehends. In der Welt der Erwachsenen interessiert sich niemand für seine Erfolg in der virtuellen. Mama ist ohnehin Candy Crush verfallen.

Was ist Age of Empires 2? Age of Empires 2: The Age of Kings erschien 1999 von Microsoft: Es ist ein Echtzeit-Strategiespiel, das im Mittelalter spielt. Es gilt als ein Meilenstein im Gaming. Spieler sammeln Ressourcen, errichten Gebäude, heben Armeen aus und besiegen ihre Feinde.

Der Serie Age of Empires gehörte zu den ersten Multiplayer-Spielen, die ein kompetitives Spielen mit- und gegeneinander über einen Online-Modus etablieren konnten. Der Podcast “Stay Forever” hat sich im Mai 2023 ausführlich mit der Entstehungs-Geschichte und der Wirkung von Age of Empires befasst.

Noch heute hat Age of Empires 2 in der „Definitive Edition“, die 2019 erschien, etwa 15.000 durchschnittlich aktive Spiele auf Steam.

Die Welt der Computerspiele als Ort der Fantasie und Freiheit

Das sagt die Jury: Die Jury lobte „Echtzeitalter“ für seine hintersinnige Ironie und wie dort die Gegenwart beschrieben werde: Aus gebildeten Zöglingen spreche die rohe Gewalt. Die Welt der Computerspiele biete einen Ort der Fantasie und Freiheit.

Das sagt der Autor: Schachinger sagt, er sehe sich beim Gaming in einer Vermittlerrolle. Er wisse, dass es keine große Schnittmenge zwischen Leuten gebe, die Bücher kaufen, und denen, die Ahnung von Computerspielen hätten.

Ich wollte zeigen, was passiert da eigentlich, wenn man spielt, was bedeutet das und wie schwer ist es, von diesem Detailwissen, das Till hat, zu dem Wissens-Standpunkt seiner Mutter – diese Brücke zu überwinden.

Die Schwierigkeit, Mama zu erklären, was man da eigentlich macht und warum man in Multiplayer-Spielen nicht einfach Pause drücken kann, werden wohl viele Gamer nachempfinden können.

Junge Gamer in der echten Welt, die sich im E-Sport einen Namen machen wollen, treffen auch heute auf skurrile Probleme:

