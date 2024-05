GTA 6 soll jeden Cent wert sein – Chef von Take-Two antwortet auf die Befürchtung, der Blockbuster werde zu teuer

Zelnick hat kürzlich in einem Interview mit dem Sender CNBC über den geplanten Release von GTA 6 gesprochen und unter anderem gesagt, dass die Entscheidungsfindung für einen Release-Zeit von messbaren Kriterien abhängt: CEO spricht über den Release von GTA 6 und sagt genau das, was Fans hören wollen

Bereits bei dem Sportspiel NBA 2K 21 verlangte Take-Two 70 Euro und war zu dem Zeitpunkt einer der Vorreiter des neuen Preisschildes, das anschließend auch andere AAA-Spiele wie Call of Duty, God of War und The Legend of Zelda erhielten.

Was genau sagt der Take-Two-Chef? In dem Earnings-Call sagte Zelnick, Take-Two konzentriere sich darauf, mehr Wert mit den Spielen zu liefern, als man mit dem Preis verlange. Die Ankündigung eines Preises soll demnach für den Spieler eine „gute Nachricht“ darstellen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to