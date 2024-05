Neues MMORPG erinnert an Terraria, feiert Release auf Steam, ist 76 % positiv

Der Trailer zu WoW Remix: Mists of Pandaria zeigt, was ihr im neuen Spielmodus von World of Warcraft erwarten könnt.

WoW Remix: Mists of Pandaria – Alle Features in der Übersicht

Kaetram führt euch in eine Mittelalter-Welt, in der Quests, Schätze und Herausforderungen auf euch warten. Ihr könnt euren Helden mit Ausrüstungsteilen ausstatten und mit eurer Klamottenwahl bestimmen, ob ihr eher Ritter, Magier oder Bogenschütze seid.

Was ist das für ein Spiel? Kaetram ist ein 2D-Pixel-MMORPG von Entwickler OmniaDev Inc., das am 17. Mai 2024 in der Early-Access-Version auf Steam erschienen ist. Ihr könnt den Free2Play-Titel aber auch über Google Play oder den App Store spielen. Für den Steam-Release hatten die Entwickler extra die Engine gewechselt, von HTML5 auf Godot.

Mit Kaetram ist am 17. Mai 2024 ein neues MMORPG auf Steam gestartet, das mit seinem 2D-Pixel-Look und der Untergrundwelt an Terraria erinnert. Viele der ersten Nutzer-Rezensionen fallen positiv aus.

