Das beste Spiel auf Steam ist jetzt noch besser – Die wohl klügste Art, 10 € in Gaming zu investieren

Terraria ist statistisch gesehen wohl das beste Spiel auf Steam überhaupt. Obwohl es nur einmalig 10 € kostet, wird es seit 11 Jahren weiterentwickelt: Nach dem „letzten Update“ im Jahr 2020 kommt jetzt doch noch ein weiterer Patch, der die Fans begeistert: Labor of Love ging gestern, am 28.9., online.

Warum gilt Terraria als das beste Spiel auf Steam? Terraria hat etwas geschafft, was keinem Spiel vorher gelang: Es hat 1 Million Reviews erhalten und dabei die bestmögliche Bewertung beibehalten: „Äußerst positiv.“ Im Moment steht es bei 97 % positiven Reviews (via twitter).

Das ist vor Terraria keinem Spiel auf Steam gelungen: Es ist ein irrsinnig gutes Game, das nur einmalig 10 € kostet und über Jahre exzellent weiterentwickelt wurde.

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Es ist ein extrem komplexes Open-World-Spiel in 2D, in dem ihr maximale Freiheit genießt. Terraria bietet eine riesige Sandbox, in der ihr erkunden, bauen, überleben oder nach Erzen graben könnt: Es lässt sich im Singleplayer und im Multiplayer spielen.

Manche nennen es ein „2D Minecraft“, aber das trifft es nicht so ganz.

2 Jahre nach dem Ende des Spiels kommt doch noch ein großer Patch

Wie wird das Spiel jetzt noch besser? Eigentlich hatten die Entwickler mit dem Patch „Journey’s End“ die Entwicklung von Terraria im Jahr 2020 offiziell beendet.

Jetzt aber kommt mit „Labour of Love“ doch noch ein Update, das wieder so klingt, als will man Fans einfach glücklich machen:

Man bringt eine neue „Zenith“-Welt: Die Entwickler nennen sie das „Magnus Opus der Terraria Worlds Seeds“. Die Welt soll einzigartige Features von allen anderen Terraria-Welten erhalten und auch neue, noch nicht bekannte Features.

Es heißt außerdem, die Welt sei härter als alle anderen zuvor.

Zudem bringt man viele weitere „Quality of Life“-Verbesserungen: Spieler können 3 verschiedene Loadouts basteln, die meisten Items stacken bis 9.9999.

Das Kampf-System wird auch überarbeitet.

Dazu gibt es 300 neue Items, 25 neue Block- und Wand-Typen und viele weitere Änderungen.

Der Patch ist mittlerweile draußen, die ganzen Patch-Notes lest ihr hier (via forums.terraria).

Terraria ist sein Lebenswerk: Andrew Spins.

Was sagen Leute zu Terraria? In den Kommentaren von PC Gamer sagt ein Nutzer:

„Die 10 $, die ich für Terraria ausgeben habe, als es rauskam, waren das beste Gaming-Investment, das ich je gemacht habe und wahrscheinlich jemals machen werde.“

Auf Steam sagt ein Tester: „Dieses Spiel ist das großartigste Ding, das ich je gesehen habe. Es macht so viel Spaß und hat so viel Inhalt und es ist irre, dass es nur 280 MB hat. Wie ist das überhaupt möglich? Ich liebe es.“

Terraria scheint ein Beispiel für das viel gescholtene Modell „Games as a service“ zu sein, das den Leuten richtig viel Freude macht.

Wir hatten auf MeinMMO mal eine sehr schöne Geschichte zu Terraria. Da hatte es Google gewagt, sich mit dem Chef des Spiels anzulegen:

