Terraria bekommt neun Jahre nach dem Release nun bald sein letztes Update. Und das krempelt einiges am Spiel um.

Was bringt das neue Update? Journey’s End lautet der Name des Updates und dieser Titel bezeichnet sehr genau, was ansteht. Es ist das Ende für neuen Content von Terraria. Es folgen keine weiteren Updates, da sich das Team nun auf neue Spiele konzentrieren will.

Mit dem Update verändert sich das Spiel sehr stark. Die Entwickler bezeichnen es als eine Möglichkeit, Terraria neu zu erleben. Folgende Neuerungen werden eingeführt:

800 neue Items, die ihr finden oder craften könnt

Neue Feinde

Weltenerstellung wird überarbeitet

Neue Biome zum Erkunden

Überarbeitung der Quality-of-Life-Features

Ihr könnt Golf spielen

Expert-Mode als neuer Schwierigkeitsgrad

Verbesserte Wettereffekte

Terraria zählt bereits jetzt zu den besten Survival-Games und wird mit diesem Update noch ein letztes Mal verbessert.

Diese Inhalte bringt das letzte Update für Terraria.

Keine weiteren Inhalte der Entwickler

Wann erscheint das Update? Der Release ist für den 16. Mai geplant für PC. Die Entwickler erklären aber, dass sich durch die Corona-Krise dieser Termin noch ändern kann.

Die Entwickler planen, das Update auch für die Versionen des Spiels für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie Android- und iOS-Geräte zu veröffentlichen. Einen Termin gibt es aber noch nicht.

Was ist das Besondere am Update? Es ist das vierte und letzte Update für Terraria. Es gibt danach keinen neuen Content mehr von den Entwicklern.

Wie geht es danach weiter? Terraria verfügt über eine großartige Mod-Community, welche sicher auch nach Journey’s End noch Inhalte erstellt. Nur auf offizielle Updates müsst ihr dann verzichten.

Die Entwickler von Terraria haben angegeben, dass sie sich nun ihrem nächsten Titel widmen wollen. Was das für ein Spiel wird, darüber spricht das Team noch nicht.

Terraria ist eine Sandbox, die euch wie Minecraft viele Möglichkeiten eröffnet.

Eine Sandbox für Minecraft-Fans

Was ist Terraria überhaupt? Im Grunde könnte man Terraria als eine 2D-Minecraft bezeichnen. Ihr erkundet eine große Sandbox-Welt, stellt euch selbt Ausrüstung her, indem ihr Rohstoffe abbaut und könnt die Landschaft verändern. Ihr grabt tief in die Erde, erforscht Höhlen und bekämpft Monster.

In einem Multiplayer-Modus erlebt ihr das Spiel zu acht, sogar PvP ist möglich.

Wie beliebt ist das Spiel auf Steam? Terraria befindet sich derzeit auf Platz 14 der Steam Charts (Stand 16. April). Es hatte in den vergangenen 30 Tagen rund 43.300 gleichzeitige Spieler. Der Peak lag bei 72.280 Spielern. Gerade die Corona-Pandemie hat für einen enormen Aufschwung gesorgt.

Terraria ist besonders deshalb beliebt, weil es als Sandbox-Spiel so viele Möglichkeiten bietet und Spieler sich frei ausleben können. Allerdings sagt das nicht jedem Gamer zu, einige stehen eher auf sogenannte „Themeparks“, in denen vieles vorgegeben ist. Wenn ihr euch nicht sicher seid, findet ihr in unserem Artikel eine Entscheidungshilfe, ob euch Sandbox- oder Themepark-Games besser liegen.