Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt derzeit dafür, dass viel mehr Menschen in den eigenen vier Wänden bleiben. Davon profitiert die Plattform Steam, die immer neue Rekorde aufstellt. Wir stellen euch die aktuell beliebtesten Titel vor.

Was passiert bei Steam? Die Gaming-Plattform von Valve bricht derzeit fast täglich Nutzer-Rekorde. Bereits im Februar berichteten wir darüber, dass mit 18,8 Millionen gleichzeitigen Nutzern eine neue Bestmarke aufgestellt wurde. Der vorherige Rekord war mehr als 2 Jahre alt.

Inzwischen knackte Steam bereits die Marke von 20 Millionen Nutzern wie die Webseite SteamDB berichtet. Zwar handelt es sich dabei um ein Tool von Drittanbietern, doch die Zahlen gelten als sehr verlässlich.

Ein Grund für die steigenden Nutzerzahlen dürfte der Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Leben sein. Es ist also durchaus möglich, dass in den kommenden Wochen weitere Rekorde gebrochen werden.

Die Nutzerzahlen von Steam vom Release der Plattform bis heute

Welche Titel sind dabei besonders beliebt? Wir stellen euch im Folgenden die 20 Titel vor, die laut der Webseite Steamcharts die meisten Nutzer auf Steam haben (Stand 17. März 10:00 Uhr).

Die Plätze 20 bis 11 findet ihr auf dieser Seite, die Plätze 10 bis 4 auf Seite 2 des Artikels. Die Top 3 stellen wir dabei etwas ausführlicher auf der letzten Seite vor.

Diese Zahlen sind natürlich ständig in Bewegung und verändern sich regelmäßig. Zudem könnten sie in der kommenden Woche stark aufgerüttelt werden, da die Veröffentlichungen von den beiden großen Titeln Doom Eternal (20. März) und Half-Life: Alyx (23. März) bevorstehen.

Die Plätze 20 bis 11 auf Steam

20. Unturned

Genre: Survival | Entwickler: Smartly Dressed Games | Plattform: PC | Release-Datum: 07. Juli 2017 | Modell: Free2Play

Was ist Unturned? Unturned ist ein Zombie-Survival-Spiel, in dem ihr auf großen Karten gegen Zombies kämpft. Das Spiel nutzt dabei Crafting- und Skill-Systeme und ermöglicht den Spielern so, eine eigene Basis zu errichten. Natürlich muss dabei auf Grundbedürfnisse wie Hunger und Durst geachtet werden.

Gespielt werden kann dabei in einem Horde-Modus, in dem sich die Spieler zusammenschließen (PvE) oder auf Karten, in denen sich die Spieler auch gegenseitig bekämpfen (PvP).

Weitere Besonderheiten sind:

Die sehr einfach gehaltene Optik

Ein Arena-Modus, in dem sich Spieler in unterschiedlichen Duellen messen können.

Die Möglichkeit, eigene Karten und Mods zu erstellen und diese über den Steam Workshop zu veröffentlichen.

Wie fällt die Bewertung bei Steam aus? Auf Steam bekommt Unturned sehr gute Bewertungen:

In den letzten 30 Tagen gab es 7.273 Reviews, 93% davon positiv.

Insgesamt bekam das Spiel 370.559 Bewertungen, 90% davon positiv.

Wie viele Spieler hat Unturned? Laut Steamcharts spielten in den letzten 30 Tagen durchschnittlich 20.859 Spieler Unturned. Im Peak spielten bis zu 33.921 Menschen gleichzeitig.

19. NBA 2K20

Genre: Sport-Spiel | Entwickler: Visual Concepts | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia | Release-Datum: 05. September 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist NBA 2K20? Bei diesem Spiel handelt es sich um das Basketball-Pendant zu FIFA, das jedes Jahr neu aufgelegt wird. Das Ziel ist es möglichst realistisch die höchste Basketball-Liga der Welt, die NBA, abzubilden.

Dabei werden die Grafik, die Darstellungen der Spieler und auch die Spielzüge immer realistischer.

Wie fällt die Bewertung bei Steam aus? NBA 2K20 hat zu Release viel Kritik einstecken müssen, aufgrund fehlender Inhalte und neuer Monetarisierung. Doch auch die aktuellen Bewertungen sind durchwachsen:

In den letzten 30 Tagen gab es 4.025 Reviews, nur 45% davon positiv.

Insgesamt bekam das Spiel 16.567 Bewertungen, nur 42% davon positiv.

Wie viele Spieler hat NBA 2K20? In den letzten 30 Tagen spielten im Durchschnitt 20.800 Spieler NBA 2K20. In der Spitze kam das Spiel in der Zeit auf 35.131 gleichzeitige Nutzer.

18. Terraria

Genre: Sandbox | Entwickler: Re-Logic | Plattform: PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Wii, Nintendo Switch, iOS, Android, Mac | Release-Datum: 16. Mai 2011 | Modell: Buy2Play

Was ist Terraria? Terraria ist ein 2D-Sandbox-Spiel, bei dem sich alles um das Graben, Erforschen und Entdecken der Welt dreht. Dabei trefft ihr auf Feinde, die es zu besiegen gilt und könnt auch selber gesammelte Ressourcen nutzen, um Gebäude zu errichten.

Wie fällt die Bewertung bei Steam aus? Terraria wird auf Steam äußerst positiv bewertet:

In den letzten 30 Tagen gab es 13.771 Reviews, 98% davon positiv.

Insgesamt bekam das Spiel 332.778 Bewertungen, 97% davon positiv.

Wie viele Spieler hat Terraria? In den letzten 30 Tagen spielten im Durchschnitt 26.575 Spieler das Sandbox-Spiel. In der Spitze nutzten 40.488 Spieler gleichzeitig Terraria.

17. Dead by Daylight

Genre: Horror | Entwickler: Behaviour Digital Inc. | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android | Release-Datum: 14. Juni 2016 | Modell: Buy2Play

Was ist Dead by Daylight? Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landschaft hetzt. Alle Teilnehmer dieser ungleichen Jagd sind Spieler.

Der Killer muss alle Überlebenden finden, ausschalten und zum Ruhme einer dunklen Macht an Fleischhaken hängen. Die Überlebenden wiederum können den Killer austricksen und ihre Kameraden befreien. Ihr Ziel ist es, dem Albtraum zu entkommen.

Ein Highlight sind dabei die Killer, die verschiedene Fertigkeiten haben und teilweise Schauergestalten aus der Pop-Kultur nachempfunden wurden.

Wie fällt die Bewertung bei Steam aus? Das Horrorspiel kommt bei Steam auf gute Bewertungen:

In den letzten 30 Tagen gab es 7.858 Reviews, 82% davon positiv.

Insgesamt bekam das Spiel 208.721 Bewertungen, 80% davon positiv.

Wie viele Spieler hat Dead by Daylight? In den letzten 30 Tagen spielten durchschnittlich 25.734 Spieler DbD. In der Spitze nutzten 51.146 Menschen gleichzeitig das Spiel.

16. Sid Meier’s Civilization VI

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Firaxis Games | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android | Release-Datum: 21. Oktober 2016 | Modell: Buy2Play

Was ist Civilization VI? Civilization ist eine Strategiespiel-Reihe, bei dem es wie bei Age of Empires um den Aufbau einer eigenen Zivilisation und am Ende sogar um den Aufstieg zu einem Weltreich geht.

Der große Unterschied zu Age of Empires ist jedoch, dass Civilization VI rundenbasiert ist und dass es unterschiedliche Wege gibt, um ein Spiel für sich zu entscheiden.

Ebenfalls deutlich größer ist der Einsatz von Zeit. Runden in Civilization können dutzende von Stunden verschlingen. Trotzdem und vielleicht genau deswegen ist die Civilization-Reihe, die ihr Debüt 1991 feierte, so beliebt.

Wie fällt die Bewertung bei Steam aus? Insgesamt wird Civilization 6 sehr positiv bewertet:

In den letzten 30 Tagen gab es 3.384 Reviews, 92% davon positiv.

Insgesamt bekam das Spiel 64.446 Bewertungen, 78% davon positiv.

Wie viele Spieler hat Civilization VI? In den letzten 30 Tagen spielten im Durchschnitt 29.796 Nutzer CIV VI. In der Spitze taten dies sogar 64.763 Spieler gleichzeitig.

15. Wallpaper Engine

Genre: Werkzeug | Entwickler: Wallpaper Engine Team | Plattform: PC | Release-Datum: 16. November 2018 | Modell: Buy2Play

Was ist Wallpaper Engine? Bei Wallpaper Engine handelt es sich um ein Programm, mit dem ihr besondere Hintergründe auf eurem PC erzeugen könnt.

So lassen sich bewegliche Bilder, Animationen oder Webseiten als Hintergrund verwenden. Die Faszination liegt dabei vor allem in der Kreativität der Nutzer, die ihre Werke mit anderen Nutzern teilen.

Wie fällt die Bewertung bei Steam aus? Wallpaper Engine gehört zu den bestbewerteten Inhalten auf Steam

In den letzten 30 Tagen gab es 12.535 Reviews, 98% davon positiv.

Insgesamt bekam das Spiel 135.438 Bewertungen, 98% davon positiv.

Wie viele Spieler hat Wallpaper Engine? In den letzten 30 Tagen nutzten im Durchschnitt 22.892 Spieler die Anwendung für besondere Hintergründe. In der Spitze kommt Wallpaper Engine auf 35.171 Nutzer. Aktuell ist die Tendenz jedoch stark steigend.

14. Football Manager 2020

Genre: Sport-Simulation | Entwickler: Sports Interactive | Plattform: PC, Nintendo Switch | Release-Datum: 19. November 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Football Manager 2020? Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Simulation, in der ihr in die Rolle eines Fußball-Trainers schlüpft. Ihr verwaltet Teams, kümmert euch um Transfers, Aufstellungen und Training.

Die Fußballspiele hingegen werden simuliert. Ihr könnt zwar mit taktischen Änderungen und Auswechslungen Einfluss nehmen, aber das Spielgeschehen insgesamt läuft ohne euer Zutun ab.

Wie fällt die Bewertung bei Steam aus? Der Fußball Manager wird auf Steam positiv bewertet, wobei es verhältnismäßig wenige Bewertungen gibt.

In den letzten 30 Tagen gab es 941 Reviews, 87% davon positiv.

Insgesamt bekam das Spiel 8.447 Bewertungen, 84% davon positiv.

Wie viele Spieler hat Football Manager 2020? In den letzten 30 Tagen nutzten durchschnittlich 47.605 Spieler den Simulator. In der Spitze zockten sogar 89.568 Spieler gleichzeitig.

13. Path of Exile

Genre: Hack’n Slay | Entwickler: Grinding Gear Games | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 23. Oktober 2013 | Modell: Free2Play

Was ist Path of Exile? Path of Exile ist ein klassisches Hack’n Slay, welches viel Wert auf eine düstere Geschichte und vielfältige Charakter-Entwicklung legt. Die Klassen lassen sich dabei auf schier unendlich vielen Wegen verbessern.

Der Fokus des Spiels liegt, wie bei Hack’n Slays üblich, auf dem Loot, den man von den Monstern erhält. Dabei achtet Path of Exile jedoch darauf, dass man alle Inhalte auch alleine abschließen kann. Ein Grund, warum das Spiel auch für Einzel- oder Gelegenheitsspieler interessant ist.

Wie fällt die Bewertung bei Steam aus?

Wie viele Spieler hat Path of Exile? Vor wenigen Tagen startete die neue Season in Path of Exile. Die führte das Hack’n Slay direkt zu einem neuen Rekord. So spielten in der Spitze in den letzten 30 Tagen 132.508 Spieler, so viele wie nie zuvor.

Im Durchschnitt schauten immerhin 20.152 Spieler in Path of Exile vorbei.

12. Rust

Genre: Survival | Entwickler: Facepunch Studios | Plattform: PC | Release-Datum: 08. Februar 2018 | Modell: Buy2Play

Was ist Rust? Rust ist ein Survival-Spiel, in das ihr nackt und nur mit einem Stein bewaffnet startet. Das Ziel ist es, in einer gefährlichen Welt zu überleben. Es erwarten euch wilde Tiere, Radioaktivität und andere Spieler, die euch ans Leder wollen.

Um zu überleben, müsst ihr essen und trinken, könnt euch einen Unterschlupf errichten und euch mit neuen Werkzeugen ausstatten.

Rust hat sich über die Jahre gut weiterentwickelt. Inzwischen bietet das Spiel auch Stromerzeugung durch Wind- und Solarenergie an. Dies lässt sich für Lampen, Türen, aber auch automatische Fallen und Verteidigungsanlagen nutzen. 2020 soll es dann auch für Konsolen erscheinen.

Wie fällt die Bewertung bei Steam aus? Rust ist nicht nur sehr erfolgreich auf Steam, sondern auch beliebt. Kritik hagelt es in den Reviews für die Community und weniger für das Spiel selbst:

In den letzten 30 Tagen gab es 10.003 Reviews, 89% davon positiv.

Insgesamt bekam das Spiel 314.691 Bewertungen, 83% davon positiv.

Wie viele Spieler hat Rust? In den letzten 30 Tagen kommt Rust auf 49.394 durchschnittliche Spieler. Im Peak schauten 86.342 Menschen in das Survival-Spiel.

11. Warframe

Genre: Shooter | Entwickler: Digital Extremes| Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch | Release-Datum: 25. März 2013 | Modell: Free2Play

Was ist Warframe? Warframe ist ein rasanter SciFi-Coop-Shooter. Ihr spielt Space-Ninjas, die schießend, hüpfend und Schwert schwingend durch eine düstere Zukunftsvision unseres Sonnensystems wüten.

Warframe legt dabei besonderen Wert auf die Loot-Mechanik, die euch ständig neue und nützliche Items grinden lässt. Der Shooter ist dabei komplex und bietet viel Tiefgang. Warframe ist ein Shooter, in den ihr euch stark einarbeiten müsst.

Wie fällt die Bewertung bei Steam aus?

Wie viele Spieler hat Warframe? Warframe spielten in den letzten 30 Tagen rund 45.326 Spieler. Damit brachten die neusten Änderungen wieder einen deutlichen Spieleranstieg.

Im Peak schauten immerhin 81.270 Spieler in den Shooter.