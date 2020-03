Path of Exile startet heute Delirium – Das erwartet euch in der neuen Liga

Path of Exile (PC, PS4, Xbox One) geht in die nächste Runde. Wir verraten euch, was die neue Liga Delirium bereithält und wann genau es los geht.

Was ist Delirium? Die neue Liga des Hack and Slays Path of Exile, Delirium, führt einige Reihen von Neuerungen ein, welche sich vor allem darum drehen, dass Spieler ein großes Risiko eingehen sollen, um besonders wertvolle Belohnungen zu erhalten. Das soll Path of Exile noch spannender und interessanter machen.

Die Entwickler wollen sich damit im Grunde auf die ursprünglichen Tugenden des Action-RPG-Genres besinnen. Nämlich, dass man gute Items nicht geschenkt bekommen, sondern Risiken eingehen muss, um sie zu erhalten.

Jede Menge Änderungen

Was genau bringt die Liga mit sich? Es gibt eine Reihe von neuen und sehr interessanten Features. Zu diesen gehören:

Der Delirium-Spiegel: In jedem Gebiet taucht ein solcher Spiegel auf. Berührt ihr ihn, findet ihr euch in einem nebligen Gebiet voller besonders harter Gegner wieder. Ihr habt eine Minute Zeit, so viele von ihnen zu besiegen, wie möglich, um an wertvolle Belohnungen zu kommen.

In jedem Gebiet taucht ein solcher Spiegel auf. Berührt ihr ihn, findet ihr euch in einem nebligen Gebiet voller besonders harter Gegner wieder. Ihr habt eine Minute Zeit, so viele von ihnen zu besiegen, wie möglich, um an wertvolle Belohnungen zu kommen. Delirium Orbs: Findet ihr diese Orbs, dann könnt ihr sie auf eure Maps benutzen und diese in Delirium-Maps verwandeln. Spielt ihr diese Karten dann, so erwarten euch besonders fiese Gegner.

Findet ihr diese Orbs, dann könnt ihr sie auf eure Maps benutzen und diese in Delirium-Maps verwandeln. Spielt ihr diese Karten dann, so erwarten euch besonders fiese Gegner. Cluster Gems: Diese Gems erweitern den passiven Skill-Tree. Ihr bringt die Gems an die äußeren Sockel von Fertigkeiten an, um diese noch mehr zu erweitern. So erschafft ihr im Grunde einen personalisierten Skill-Tree.

Diese Gems erweitern den passiven Skill-Tree. Ihr bringt die Gems an die äußeren Sockel von Fertigkeiten an, um diese noch mehr zu erweitern. So erschafft ihr im Grunde einen personalisierten Skill-Tree. Neue Items, Skills, UI-Anpassungen und Keystones, die euch weitere Möglichkeiten bieten, euren Helden richtig auszuspielen, gehören ebenfalls mit zu Delirium dazu.

Die Dleirium-Liga startet in Path of Exile.

Wichtige Infos zu Delirium

Wann startet die Liga Delirium auf PC? Die Server der PC-Version gehen heute um 18 Uhr offline. Anschließend ist eine dreistündige Downtime geplant. Ab 21 Uhr solltet ihr wieder spielen können, sofern es nicht zu Verzögerungen kommt.

Wann geht es auf der PS4 und Xbox One los? Besitzer einer PlayStation 4 oder einer Xbox One müssen sich ein wenig länger auf die neue Erweiterung gedulden. Delirium startet für die Konsolen am 18. März. Eine genaue Uhrzeit können die Entwickler noch nicht nennen. Das Update soll dann gegen 20 Uhr aufgespielt werden.

Was meinen die Spieler zu Delirium? Es wird sehr viel über den Start von Delirium gesprochen. Auf reddit explodiert der entsprechende Thread geradezu. Denn die Path of Exile Delirium Patch Notes sind ein heiß diskutiertes Thema.

Grundsätzlich sind die Spieler sehr gespannt darauf, wie sich die Änderungen auf die Builds, das Gameplay und generell das Spiel auswirken. Das sehen wir dann heute Abend.