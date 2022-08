Path of Exile zeigt neue Liga, lässt euch Herausforderung bestimmen – „Sie finden immer einen Weg, mich reinzuziehen“

Das neue Content-Update von Path of Exile heißt Lake of Kalandra und bringt eine neuen League-Content ins Spiel – The Kalandra Challenge League. Zudem wurden für das Update 3.19.0 umfangreiche Änderungen am Spiel vorgestellt. Eine kurze Übersicht gibts auf MeinMMO.

Wann kommt das Update? Im Stream zum neuen Update 3.19.0 von Patch of Exile heißt es, das Update startet „nächste Woche“. Erfahrungsgemäß kommt das Update wohl am Freitag, dem 19. August.

Was steckt drin? Die Patch Notes für 3.19.0 sind bereits online und sehr umfassend. Geplant sind etwa Änderungen an den bereits vorhandenen Challenge Leagues Archnemesis, Beyond und Harvest. Dazu kommen umfassende Anpassungen beim Balancing.

Allerdings ist man auch beim neuen Content nicht geizig. Aufhänger des August-Updates ist die neue „The Kalandra Challenge League“. Wie immer braucht ihr einen eigenen Charakter, den ihr in dieser League einschreiben könnt. Zudem gibt es vier neue Gems und 14 neue, einzigartige Items.

Wollt ihr selbst einen Blick auf die umfangreichen englischen Patch Notes werfen, findet ihr sie im Forum von Path of Exile (via pathofexile.com).

Wollt ihr euch bereits über den Nachfolger von PoE informieren, startet unser Video:

Wie funktioniert die neue Challenge League? Die Story ist verbunden mit Kalandra, einem sehr bekannten Namen in Path of Exile. Denn eines der wertvollsten Items ist der „Mirror of Kalandra“, der auch das PoE-Logo ziert und euch bestimmte Items duplizieren lässt.

Einer verwandten Mechanik bedient sich auch die Challenge League, denn ihr besucht hier den „mirrored Lake“, der Kalandra ihre Kräfte verleiht und Reflexionen von Gegner erschaffen kann.

Auf einem relativ kleinen Schlachtfeld, nur geschaffen für euer Gefecht, bekämpft ihr diese Reflexionen und mit jeder Stufe erhöht sich die Herausforderung.

Ihr habt dabei die Möglichkeit, die Herausforderungen selbst zu steuern. Ihr findet besondere Tafeln, die ihr auf einem „Mirrored Tablet“ einsetzt, um die Arena anzupassen oder bestimmte Gegner zu spawnen. Diese Tafeln lassen sich auch mit anderen Spielern tauschen.

Wie sehen die ersten Spieler-Reaktionen aus? Äußerst positiv. Unter dem YouTube-Video auf dem Hauptkanal von Path of Exiles wird beinahe jeder gezeigte Aspekt des Trailers gelobt – Grafik, das Re-Balancing mancher Items, die League und neue Fertigkeiten (via youtube.com).

Hier ein paar der Kommentare:

Intelligence Corn: „Jedes Mal denke ich mir, eine League auszusetzen. Aber sie finden immer einen Weg, mich reinzuziehen“.

Fayez M: „Wieso bin ich 30 Jahre alt und fühle mich wie ein Kleinkind im Spielzeugladen. Sogar mein Herz schlägt schneller. Es ist doch nur ein Trailer …“.

Joshua Passorelli: „Sie enttäuschen nicht. Das Harvest-Rework ist das Beste, was dem Spiel seit Jahren passiert ist“.

Viele Aspekte des umfangreichen Updates werden gelobt, aber wie steht ihr zu dem Update 3.19.0? Lasst einen Kommentar mit eurer Meinung da.

