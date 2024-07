Path of Exile führt endlich Gold ein, aber es funktioniert anders, als ihr denkt

In Path of Exile gab es nie Gold als Handelswährung, doch mit der neuen Erweiterung „Siedler von Kalguur“ soll sich das ändern.

Wie funktioniert der Handel in Path of Exile? In Path of Exile gibt es bislang keine globale Währung wie Gold, die von allem zum Handel verwendet wird. Stattdessen gibt es etwa 30 verschiedene Handelsobjekte, mit denen die Spieler untereinander tauschen.

Aktuell muss man zum Handeln erst einen Handelspartner finden. Das geht meistens über eine Website. Dann schreibt man ihm in Spiel an und hofft auf Antwort. Wenn das geklappt hat, besucht man ihm in seinem Versteck und handelt dort.

Was für erfahrene Spieler Alltag ist, stellt neue Spieler meist vor große Herausforderungen oder sie handeln gar nicht, weil das System kaum beschrieben ist. Mit dem neuen Update soll sich das nun ändern.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Erweiterung von Path of Exile sehen:

Jetzt gibt es Gold

Wie soll das Update das Handeln verändern? Mit dem neuen Update für Path of Exile soll Gold ins Spiel hinzugefügt werden. Während es am Anfang noch sehr rar ist, soll man sich im Endgame keine Gedanken mehr darüber machen müssen.

Das Gold im Spiel soll verwendet werden, um mit anderen Spielern über den NPC Faustus zu handeln. Der steht in Kingsmarch, einer neuen Stadt, die ebenfalls mit dem Update erscheint. Der NPC erlaubt es, die Währungen, die bislang im Spiel für das Handeln benutzt wurden, mit anderen Spielern zu tauschen.

Dabei stellt ein Spieler ein Angebot ein, zum Beispiel, wenn er 30 Chaos-Orbs gegen ein Divine-Orb tauschen möchte. Sobald sich ein Spieler findet, der diesen Tausch eingehen möchte, kann er das einfach tun, ganz egal ob der Spieler online oder offline ist.

Das System funktioniert auch mit einer größeren Anzahl an Objekten. So lassen sich in Zukunft einfacherer Währungen umtauschen.

Aber wofür braucht man das Gold? Das Gold wird verwendet, um eine Art Handelsgebühr zu bezahlen. Diese wird immer fällig, wenn Spieler einen Handel einstellen. Das soll verhindern, dass Bots unendlich damit handeln können. Das Gold selbst soll nicht handelbar sein, es wird also die alten Währungen nicht ersetzen.

Das Gold wird mit der neuen Erweiterung „Siedler von Kalguur“ in Spiel kommen. Die Erweiterung bietet dabei noch viele weitere Features wie eine erhöhte Sammelreichweite für das Spiel. Mehr Informationen zum Update findet ihr hier: „Kann nicht glauben, dass sie das hinzugefügt haben“: Fans feiern die Inhalte der neuen Erweiterung von Path of Exile