Reicher Spieler kassiert Bann in Path of Exile, verliert 1.500 Items und die Community feiert

Path of Exile ist auch heute noch eines der meistgespielten ARPGs auf Steam. Jetzt wurde ein reicher Spieler gebannt und verliert eine Menge Items. Die Community findet das richtig gut.

Um welchen Spieler geht es? Der PoE-Spieler Jenebu ist keine unbekannte Persönlichkeit in der Szene. Er ist der Leiter des Discord-Servers The Forbidden Trove (TFT), der seit mehreren Jahren als Handelsplattform für Items läuft.

Dort treffen sich über 700.000 Spieler und tauschen PoE-Items miteinander aus. Jenebu selbst sagt, er besäße 1.500 Items, von denen einige heute nicht mehr herstellbar seien und somit extrem im Wert steigen.

Er bot zusätzlich einen Service an, bei dem er den sogenannten „Mirror of Kalandra“ von Spielern bekam und mit ihm seine starken Items kopieren konnte. Anschließend tauschte er die Kopie an den Spieler zurück und wurde mit einer kleinen Vergütung bezahlt.

Jenebu wurde am 26. März 2026 schließlich von dem Entwickler Grinding Gear Games gebannt. Im Discord schrieb der reiche Spieler einen längeren Text über seine Situation. Den Grund des Bannes nennt er dabei nicht. Zum Bann sagt Jenebu Folgendes: „Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben.“ (Quelle: reddit.com)

Community feiert den Bann des Spielers

Was sagt die Community zu dem Bann? Auf Reddit wurde sein Text aus dem Discord ebenfalls gepostet. Darunter kommentierte ein Spieler von Path of Exile, dass diese Liga, also die Season, die beste sei.

Ein weiterer Spieler schreibt etwas Ähnliches und bezeichnet den Bann von Jenebu als Highlight der Season. Beide Kommentare haben über 1.000 Upvotes (Stand: 28. März 2026, um 9:40 Uhr).

Warum feiern die Spieler den Bann? In den Kommentaren eines anderen Reddit-Posts erklärt ein Spieler, dass The Forbidden Trove eine Zeit lang für das hohe Endgame erforderlich war, bevor direkte Trades und Währungsumtauscht ins Spiel gekommen sind.

Es seien auch Vorwürfe im Raum, die Plattform würde auch RMT betreiben, also Real-Money-Trading. Das bezeichnet das Tauschen von Ingame-Items gegen Echtgeld und ist in den meisten Online-Spielen nicht erlaubt und in Path of Exile ein Grund für einen Bann. Diesen Vorwurf kann man aber nicht bestätigen.

Ein anderer Reddit-Nutzer ergänzt, dass er TFT zwar neutral gegenüberstand, er aber froh ist, dass die Entwickler jetzt eingegriffen haben, weil das Interagieren mit der Plattform keinen Spaß gemacht hat.

Mit der neuen Season Mirage in Path of Exile haben die Entwickler das Atlas-System angepasst. Dieses System ist der Einstieg für die Spieler ins Endgame des ARPGs. Die Neuerungen seien zwar ganz gut, allerdings sei die Benutzererfahrung verbesserungswürdig: Spieler flehen die Entwickler von Path of Exile an, ein System zu überarbeiten: „Das stört mich so sehr“